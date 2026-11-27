Hatalmas az öröm Gordon Ramsay családjában: a tévés sztárséf és étteremtulajdonos lányának, Holly Ramsay-Peatynek, valamint férjének, Adam Peatynek világra jött az első gyermeke.

Gordon Ramsay 60 évesen nagypapa lett Fotó: Bradley Collyer / PA Wire

Az új jövevény érkezéséről a család a közösségi médiában számolt be. Az Instagramon két fotót is közzétettek a kislányról, aki a Daphne June Ramsay-Peaty nevet kapta – egyet anyukája, egyet pedig apukája karjaiban.

"Mindig a mi gyönyörű lányunk leszel és George kishúga. Köszönet az orvosoknak, a nővéreknek és a bábáknak, akik gondoskodtak róla, hogy biztonságban legyünk, egészségben és boldogságban – örökké hálásak leszünk" – írta a képmegosztó oldalon Holly és férje, Adam. George, akire a posztban utalnak, a férj előző kapcsolatából született gyermeke.

Gordon Ramsay új neve

A sztárséf korábban arról számolt be, nagy valószínűséggel Papa G-nek fogják majd szólítani nagypapaként – írja a People. A sors pikantériája, hogy Gordon hatodik, legkisebb gyermeke, Jesse James Ramsay 2023-ban született, így mindössze három évvel idősebb most született unokahúgánál.