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RTL

Szorcsik Vikiék ismét lecsaptak! Görög Zita és Nádai Anikó búcsúztak a Hotel Blöffből

6 perce
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Kedden újabb párosnak kellett kicsekkolnia a Hotel Blöffből. Görög Zita és Nádai Anikó lett a Szorcsik-Visváder kettős következő áldozata.
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RTLvisváder tamásSzorcsik VikiNádai AnikóGörög Zita

Már az első adásban is kiderült, hogy nagyon vigyázni kell Szorcsik Viki és Visváder Tamás párosával, mivel nagyon veszélyesen játsszák a játékot. A Détár Enikőékkel megbeszélt terv pedig rendkívül sikeresen alakult, mivel Görög Zita és Nádai Anikó kiejtése mellett a pénzes csomagot is megszerezték. A terv tehát bevált, azonban mindenki rájött, hogy ki az a négy ember, akik macska-egér játékot folytatnak a többiekkel.

Görög Zita és Nádai Anikó figyelmesek követték a táska cserék eseményeit.
Görög Zita és Nádai Anikó lettek a keddi adásban a Hotel Blöff kiesői (Fotó: RTL)

Görög Zita és Nádai Anikó búcsúján sokan meglepődtek

Visváder Tamásék voltak az utolsók, akik cserélni tudtak és végül kiderült, hogy az ő táskájukban volt az azonnali kiesés kártyája. Az is biztos volt, hogy ezzel megkapják a főnyereménnyel teli csomagot, mivel azt korábban Détár Enikőékkel cserélték el Zitáék.

Nagyon boldog vagyok, mert a mai napon minden összejött, amit elterveztünk. Alakulhatott volna ez máshogy is, de ez most sajnos Zitáék vesztét okozta

– jegyezte meg a kiesők felfedése után Szorcsik Viki.

Görög Zita pedig utolsó mondatával még egy kicsit odaszúrt a velük szövetséget kötő párosoknak. „Nagyon élveztük a játékot. Néhány dolgot fel kell még dolgoznunk. Akivel mi szövetségbe léptünk, azokat MI tisztességgel betartottuk – emelte ki Zita.

A Hotel Blöff keddi adásában óriási volt a feszültség a párosok között.
A Hotel Blöff versenyzői a szerdai napon további egy csapattól szabadulhatnak meg (Fotó: RTL)

Tápai Szabina és Dér Heni rájött kik mozgatják a szálakat a háttérben

Nem kellett sok idő, hogy többen is ráismerjenek arra, hogy Visváder Tamásék és Détár Enikőék állnak az eddigi két kiesés mögött.

Megvan a négyes. Ott van náluk a kieső és a pénz is és nincs semmi dolguk csak játszani egymás között és valakit kiejteni a nap végén. Ezt nem hagyhatjuk

– jegyezték meg Heniék.

Azonban Szorcsik Viki sem ma jött le a falvédőről és az ő párosuk felismerte, hogy mekkora befolyással vannak innentől a játékra. „Most a mi kezünkben van az irányítás és a mi akaratunk tud érvényesülni. Az egy dolog, hogy megváltozott a pozíciónk, de még hatalom is van a kezünkben. Nem is sejtik” – jelentették ki Vikiék.

A Hotel Blöff szerdai adásában további izgalmakra számíthatnak a nézők, ahol kiderült, hogy Visváder Tamásék tudják-e tovább folytatni a mészárlást.

 

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