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Grace Kelly

Ma lenne 97 éves Grace Kelly: Botrányos szerelmi élete elől menekült a monacói trónra?

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A külvilág számára makulátlan jégkirálynőnek tűnt, a kulisszák mögött azonban sötét titkok övezték az életét. Ma lenne 97 éves Grace Kelly, akinek mesébe illő esküvője mögött kőkemény üzlet és magányos évek húzódtak meg.
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Grace KellyMonacobalesetszületésnap

Ma ünnepelné születésnapját a filmtörténet egyik legikonikusabb alakja, a tündérmesébe illő életútjáról ismert Grace Kelly. A philadelphiai milliomoscsaládból származó szépség szinte berobbant Hollywood élvonalába, majd mindössze huszonhat évesen hátat fordított a csillogásnak, hogy feleségül menjen III. Rainier monacói herceghez. Bár a külvilág számára ő volt a tökéletes, érinthetetlen jégkirálynő és az álomvilágba csöppent polgárlány megtestesítője, a kulisszák mögött korántsem volt ennyire makulátlan a története.

Grace Kelly igazi férfifaló volt.
Grace Kelly férje előtt rengeteg hírességgel ismerkedett (Fotó: AFP)

Grace Kelly szerelmeinek a névsora igen hosszú

Kevesen tudják, hogy a visszafogottnak tűnő színésznő valójában igazi férfifaló hírében állt a filmgyárban. Kollégái közül szinte minden nagyágyúval hírbe hozták, és sokakkal valóban viszonya is volt, a listán olyan nevek szerepeltek, mint Clark Gable, Gary Cooper, Bing Crosby vagy éppen Ray Milland, akik gyakran évtizedekkel idősebbek voltak nála. Gábor Zsazsa egyszer találóan meg is jegyezte róla: „Több szeretője volt egy hónap alatt, mint nekem egész életemben.”

A hercegi udvarba való bekerülése sem a romantikus véletlen műve volt, hanem kőkemény üzleti és politikai számítás. Monaco gazdasága az ötvenes években a csőd szélén állt, a hercegségnek pedig égető szüksége volt egy világhírű amerikai feleségre, aki visszacsalogatja a gazdag turistákat a kaszinókba. A menyasszony családjának emellett kétmillió dolláros hozományt is le kellett tennie az asztalra, sőt Grace-nek egy megalázó termékenységi vizsgálaton is át kellett esnie az esküvő előtt, hogy garantálják a trónörökös születését.

Férje nem nézte jó szemmel Grace filmes ambícióit.
Férje száműzte a filmezés világából (Fotó: AFP)

Egy rejtélyes baleset okozta a vesztét

A palota aranykalitkájában Kelly hamar magányossá és boldogtalanná vált. Férje eltiltotta a filmezéstől, így amikor Alfred Hitchcock felajánlotta neki a Marnie főszerepét, a monacói lakosság és az udvar tiltakozása miatt kénytelen volt nemet mondani. A jégkirálynőként emlegetett sztár valójában erős rövidlátással küzdött, vastag szemüvegét azonban a kamerák előtt soha nem viselte, innen eredt az a titokzatos, távolságtartó tekintet, amelyért a világ rajongott. Élete 1982 szeptemberében, egy máig rejtélyes autóbalesetben ért véget, amelyben legkisebb lánya, Stéphanie is mellette ült, örökre lezárva a huszadik század egyik legizgalmasabb legendáját.

 

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