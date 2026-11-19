Úgy tűnik, hogy a magyarok nem maradhatnak ki Vice City-ből. A ma megjelenő GTA 6-nak nem kellett sok idő, hogy a játékosok már most kiszúrjanak egy számunkra fontos kis részletet. A rádió csatornák között egy olyan is szerepel, amin klasszikus zenékkel élvezhetik a hosszú autóutakat. Így nem maradhatott ki a világ egyik legismertebb zeneszerzőjének, Liszt Ferencnek az egyik darabja sem.

A GTA 6 Liszt Ferenc zenéjével erősítette a komolyzenei rádió csatornáját (Fotó: Mediaworks)

A GTA 6 több elrejtett kincset is tartogat

Miután mindenki szabadon furikázni kezdett Vice City utcáin, sokan arra voltak kíváncsiak, hogy milyen zenék is kerültek be a világ legjobban várt játékába. Ekkor sikerült az egyik játékosnak megtalálnia Liszt Ferenc: Les Préludes című művét az egyik komoly zenét játszó csatornán.

A magyar játékosoknak pedig ennél nagyobb öröm nem is kellett, hogy egy, a saját hazánkból származó zeneszerző egyik szerzeménye belekerült a GTA 6-ba. Így már nemcsak a küldetéseket és a történet alakulását várhatják a magyar emberek, hanem a klasszikus zenéknél Liszt Ferenc egyik legismertebb művét is.

Liszt Ferenc nevének sokan örültek a játékosok közül (Fotó: Wikipédia)

Sokan örültek Liszt Ferenc dalának

A videó alatti hozzászólásokból jól látszik, hogy a magyar rajongók mennyire szeretik, ha az országuk egy ennyire felkapott játékban is érdekelt.

Nem rossz úgy bekerülni magyarként a világ legjobban várt játékába, hogy 140 éve elhunytál

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

Ebből is az látszik, hogy a GTA 6 megjelenésével egy olyan hullám söpör végig a világon, aminek szinte mindenki csak örülni tud. Ezen felül az sincs kizárva, hogy több idő elteltével újabb kis utalásokat találnak majd a játékosok, amik valamilyen formában Magyarországgal kapcsolatosak.