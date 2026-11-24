Ezelőtt hat évvel jegyezte el párját, Esztert Hajdú Péter, akivel egy négyéves kisfiút, Dominikot nevelnek, az esküvő azonban továbbra is várat magára. A napokban azonban olyan pletykák röppentek fel, hogy már nincsenek is együtt: ennek az szolgáltatott táptalajt, amikor egy online portál kiszúrta, hogy a műsorvezető több mint egy éve nem osztott meg közös fotót a menyasszonyával.

Reagált a pletykákra Hajdú Péter/ Fotó: Youtube

Reagált a pletykákra Hajdú Péter

A találgatások ezután rögtön beindultak, míg végül a műsorvezető egy romantikus fotóval cáfolta a híreszteléseket a kapcsolati státuszát illetően.

Már megint mi tudtuk meg utoljára!

- írta az Instagram-oldalán, majd hozzátette:

Legközelebb nekünk is szóljatok, ha szakítunk!

Az esküvő egyébként több okból is tolódik: előbb a gyermekük születése, majd a sok munka miatt voltak kénytelenek elhalasztani a nagy napot. Tavaly októberben Hajdú Péter kijelentette, 2026-ban biztosan megtartják az esküvőt. Az évből már nem sok maradt hátra, lagziról pedig továbbra sem érkezett hír, ám a jelek szerint a pár így is tökéletesen boldogan él - írja a story.hu.

Jó kapcsolatot ápol az anyósával Hajdú Péter

Bár a kapcsolat az anyóssal sokszor konfliktusokkal teli, a műsorvezető, saját bevallása szerint, igen szerencsés ebben a tekintetben.

Az első feleségem édesanyját is kedveltem és ő is szeretett engem, illetve Eszter anyukája is egy igazán csodálatos asszony, akivel nagyon könnyű jóban lenni és szinte lehetetlen vele összekapni. Egyébként soha nem izgultam az első, nagy családi találkozások előtt. Sőt, leginkább azt láttam, hogy a szülőknek voltak velem szemben fenntartásaik. Egyszerűen féltették tőlem a lányaikat, hiszen ők az ismert embert látták bennem, akinek a nőügyeivel folyamatosan foglalkozott a bulvársajtó. Ennek fényében nem is igazán bíztak bennem, de én nem haragudtam rájuk, hiszen a helyükben én sem borultam volna a saját nyakamba. Szerencsére nagyon hamar megismertek és meg is szerettek

– mondta el korábban az Origónak Hajdú Péter.