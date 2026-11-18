A Media1 a Network4 Media Group közleménye alapján arról számolt be, hogy a Dalfutár legújabb évada december 6-án érkezik a TV4-re. Hajós András műsorát minden vasárnap 14 órától láthatják a nézők.

Hajós András és Liptai Klaudia. Fotó: MW Bulvár

Új helyen bukkan fel Hajós András

A 12. évad szereplői között lesz Barabás Lőrinc, Veréb Tamás, Nagy Bogi, Lengyel Johanna, Törőcsik Kristóf és a Buda Folk Band is. A könnyűzenei élet ismert alakjai mellett fiatal tehetségek és más művészeti területekről érkező alkotók működnek közre négy új dal elkészítésében.

A Dalfutárban egy zeneszerző, egy szövegíró, egy producer vagy zenekar, valamint egy énekes dolgozik ugyanazon a szerzeményen. Kezdetben nem tudják, kikkel alkotnak együtt, és csak a közös stúdiómunka során találkoznak egymással.

A nézők két epizódon keresztül követhetik végig egy-egy csapat munkáját az első dallamötlettől a kész felvételig. A Hajós András és Jeli András producerek ötletéből született műsor korábban elsősorban a YouTube-ról lehetett ismerős a közönségnek.