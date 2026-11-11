Letartóztatták két hollywoodi színész fiát – halálra gázolt egy gyalogost

Letartóztatták Jack Sabàtót, Antonio Sabàto Jr. színész és Virginia Madsen Oscar-díjra jelölt színésznő 32 éves fiát Alaszkában. A férfit azzal gyanúsítják, hogy hétfő hajnalban halálra gázolt egy gyalogost, majd elhajtott a baleset helyszínéről. A halálos gázolás ügyében kedden állították bíróság elé – számolt be róla a KTUU.

Halálos gázolás miatt tartóztatták le Jack Sabàtót Alaszkában (A képen: Antonio Sabàto Jr. és Virginia Madsen fiukkal, Jack Sabàtóval 2005-ben Hollywoodban)

Fotó: KEVIN WINTER / Getty Images North America

A rendőrségi dokumentumok szerint Sabàto hétfőn helyi idő szerint hajnali 5 óra 35 perc körül egy fehér Chevrolet Tahoe terepjáróval közlekedett Anchorage városában, amikor egy útkereszteződés közelében elütötte Carl Simmondsot. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok körülbelül 15 perccel később találták meg az áldozat holttestét az úttesten. A gázolást követően a jármű vezetője nem állt meg, és nem nyújtott segítséget.

A halálos gázolás ügyében térfigyelő kamerák vezettek nyomra

A nyomozók megszerezték a balesetről készült térfigyelő kamerás felvételeket, majd a jármű rendszáma alapján eljutottak Sabàto lakcíméhez. Egy szomszéd arról tájékoztatta őket, hogy a férfi dolgozik.

A rendőrök délután helyi idő szerint 12 óra 45 perc körül megtalálták a terepjárót a férfi munkahelyén. A jármű jobb első részén friss sérüléseket fedeztek fel, amelyek a nyomozók szerint gyalogossal történt ütközésre utaltak. A hatóságok engedélyt szereztek az autó lefoglalására.

Körülbelül két órával később Sabàto maga hívta fel a rendőrséget. Azt állította, hogy elütött egy állatot, és szeretne beszélni a történtekről. Elmondása szerint a DoorDash ételkiszállító szolgáltatásnak dolgozott, és éppen hazafelé tartott, amikor valami hirtelen megjelent előtte az úton. Az ütközés következtében állítása szerint a jármű fényszórói is kialudtak.

A férfi elismerte, hogy tudta, elütött valamit, de nem akart kiszállni ellenőrizni, mi történt, mert nem rendelkezett biztosítással. Később azért döntött úgy, hogy értesíti a rendőrséget, mert – saját szavai szerint – a legrosszabbra gondolt.

Megszólalt a hollywoodi színész a fia letartóztatása után

Antonio Sabàto Jr. a TMZ-nek nyilatkozva reagált fia letartóztatására.

Mindannyian most értesültünk a szörnyű hírről. A családunk még próbálja feldolgozni a történteket, és ebben a lesújtó helyzetben a magánéletünk tiszteletben tartását kérjük

– fogalmazott a színész.

Jack Sabàto édesapja Antonio Sabàto Jr. modell és színész, aki többek között a General Hospital című amerikai sorozatban szerepelt. Édesanyja Virginia Madsen, akit a 2004-es Kerülőutak című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelöltek. A családhoz tartozott a 2025-ben elhunyt Michael Madsen színész is, Virginia Madsen testvére, aki Quentin Tarantino több filmjében, köztük a Kutyaszorítóban és a Kill Bill című alkotásokban is szerepelt.

Jack Sabàtót kedden állították bíróság elé Anchorage-ban. Azzal vádolják, hogy segítségnyújtás nélkül elhagyta egy baleset helyszínét, valamint elhajtott egy halálos kimenetelű közlekedési baleset helyszínéről.