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halálos gázolás

Letartóztatták két hollywoodi színész fiát – halálra gázolt egy gyalogost

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Letartóztatták két ismert hollywoodi színész fiát Alaszkában, miután a gyanú szerint elütött egy gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A halálos gázolás idején a 32 éves férfi ételfutárként dolgozott. A rendőrség térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosította a járművet, a gyanúsított pedig később maga is jelentkezett a hatóságoknál.
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halálos gázolásKanadacserbenhagyásos baleset

Letartóztatták Jack Sabàtót, Antonio Sabàto Jr. színész és Virginia Madsen Oscar-díjra jelölt színésznő 32 éves fiát Alaszkában. A férfit azzal gyanúsítják, hogy hétfő hajnalban halálra gázolt egy gyalogost, majd elhajtott a baleset helyszínéről. A halálos gázolás ügyében kedden állították bíróság elé – számolt be róla a KTUU.

Halálos gázolás miatt tartóztatták le Jack Sabàtót Alaszkában (A képen: Antonio Sabàto Jr. és Virginia Madsen fiukkal, Jack Sabàtóval 2005-ben Hollywoodban) Fotó: KEVIN WINTER / Getty Images North America HOLLYWOOD - JUNE 27: (L-R) Actor Antonio Sabato Jr., actress Virginia Madsen and their son Jack arrive at the Los Angeles Fan Screening of "War of the Worlds" at the Grauman's Chinese Theatre on June 27, 2005 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) *** Local Caption *** Antonio Sabato Jr.;Virginia Madsen (Photo by Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Halálos gázolás miatt tartóztatták le Jack Sabàtót Alaszkában (A képen: Antonio Sabàto Jr. és Virginia Madsen fiukkal, Jack Sabàtóval 2005-ben Hollywoodban)
Fotó: KEVIN WINTER / Getty Images North America

A rendőrségi dokumentumok szerint Sabàto hétfőn helyi idő szerint hajnali 5 óra 35 perc körül egy fehér Chevrolet Tahoe terepjáróval közlekedett Anchorage városában, amikor egy útkereszteződés közelében elütötte Carl Simmondsot. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok körülbelül 15 perccel később találták meg az áldozat holttestét az úttesten. A gázolást követően a jármű vezetője nem állt meg, és nem nyújtott segítséget.

A halálos gázolás ügyében térfigyelő kamerák vezettek nyomra

A nyomozók megszerezték a balesetről készült térfigyelő kamerás felvételeket, majd a jármű rendszáma alapján eljutottak Sabàto lakcíméhez. Egy szomszéd arról tájékoztatta őket, hogy a férfi dolgozik.

A rendőrök délután helyi idő szerint 12 óra 45 perc körül megtalálták a terepjárót a férfi munkahelyén. A jármű jobb első részén friss sérüléseket fedeztek fel, amelyek a nyomozók szerint gyalogossal történt ütközésre utaltak. A hatóságok engedélyt szereztek az autó lefoglalására.

Körülbelül két órával később Sabàto maga hívta fel a rendőrséget. Azt állította, hogy elütött egy állatot, és szeretne beszélni a történtekről. Elmondása szerint a DoorDash ételkiszállító szolgáltatásnak dolgozott, és éppen hazafelé tartott, amikor valami hirtelen megjelent előtte az úton. Az ütközés következtében állítása szerint a jármű fényszórói is kialudtak.

A férfi elismerte, hogy tudta, elütött valamit, de nem akart kiszállni ellenőrizni, mi történt, mert nem rendelkezett biztosítással. Később azért döntött úgy, hogy értesíti a rendőrséget, mert – saját szavai szerint – a legrosszabbra gondolt.

Megszólalt a hollywoodi színész a fia letartóztatása után

Antonio Sabàto Jr. a TMZ-nek nyilatkozva reagált fia letartóztatására.

Mindannyian most értesültünk a szörnyű hírről. A családunk még próbálja feldolgozni a történteket, és ebben a lesújtó helyzetben a magánéletünk tiszteletben tartását kérjük

– fogalmazott a színész.

Jack Sabàto édesapja Antonio Sabàto Jr. modell és színész, aki többek között a General Hospital című amerikai sorozatban szerepelt. Édesanyja Virginia Madsen, akit a 2004-es Kerülőutak című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelöltek.

A családhoz tartozott a 2025-ben elhunyt Michael Madsen színész is, Virginia Madsen testvére, aki Quentin Tarantino több filmjében, köztük a Kutyaszorítóban és a Kill Bill című alkotásokban is szerepelt.

Jack Sabàtót kedden állították bíróság elé Anchorage-ban. Azzal vádolják, hogy segítségnyújtás nélkül elhagyta egy baleset helyszínét, valamint elhajtott egy halálos kimenetelű közlekedési baleset helyszínéről.

A bíró 5000 dollárban állapította meg az óvadékot, és megtiltotta a férfinak a gépjárművezetést. Arra is figyelmeztették, hogy további 5000 dolláros pénzbírságot szabhatnak ki rá, ha nem jelenik meg a későbbi bírósági tárgyalásokon.

 

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