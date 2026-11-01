Itt nyugszik Bajor Imre, Koós János és Cserháti Zsuzsa: halottak napján a legnagyobb művészek sírjánál jártunk – Galéria

Hazánk zeneiiparának, film- és színháztörténetének számos olyan képviselője akadt az elmúlt száz évben, akikre valószínűleg még egy újabb évszázad múltán is emlékezni fogunk. A rajongóknak pedig nem számít, hogy néhány hónap, vagy néhány évtized telt el, a legnagyobbak éppúgy hiányoznak ma is, hiszen az újabb és újabb generációk mind az általuk kitaposott nyomokban lépdelnek. Most, halottak napja alkalmából az Origo a sírjaiknál emlékezett meg a legek legjeiről.

Bajor Imre szerepei közül csaknem mindegyik ikonikussá vált, halottak napja alkalmából ezekkel tudunk a legméltóbban emlékezni rá (Fotó: MEDIAWORKS)

Ha hazánk valaha volt legtehetségesebb és legkedveltebb színészeire gondolunk, szinte elképzelhetetlen, hogy ne jusson eszünkbe Ruttkai Éva, Bajor Imre vagy éppen Tompos Kátya neve, hiszen bár már egyikük sincs közöttünk, játékuk olyan nyomot hagyott, mintha még ma is színpadon állnának. Ahogyan a Kicsihuszár minden gondját elfeledtette a nézőkkel legalább egy előadás vagy egy film erejéig, ahogy Tompos Kátya bájával, csodás hangjával és átható erejével mindenkire hatni tudott, vagy éppen ahogy Ruttkai Éva mindössze néhány pillantással az ujja köré csavarta és nem eresztette a nézőket, olyan tehetségre vallanak, amikből csak nagyon ritkán születik még egy. És bár Ruttkai Éva halálának immár 40 éve, Bajor Imre pedig 12 éve ment el, épp úgy hiányoznak, mint a két éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Tompos Kátya, hiszen az általuk hagyott űrt nem tölti be az idő.

Cserháti Zsuzsa sírja felett egy rózsalugas őrzi örök álmát (Fotó: MEDIAWORKS)

Nem csak a halottak napja miatt gondolunk a legnagyobbakra

A zenészek között is akadtak olyan ikonok, akik közül a magyar zeneipar ma egészen biztosan nem lenne ugyanaz, így hatásuk minduntalan szóbakerül nemcsak a rajongók, de a szakmabeliek között is. Fenyő Miklós halála szinte sokkolta az országot idén január 31-én, hiszen bár tüdőbajjal kezelték a kórházban, senki sem gondolta, hogy a sors már 78 évesen elszólítja. A jampikirály a rock and roll stílus legnagyobb képviselője volt itthon, és nélküle ez a műfaj egészen másképp ért volna el Magyarországra. Emellett dalszerzőként az egész szakmát formálta örökzöld slágereivel. De természetesen nem feledkezdhetünk meg Cserháti Zsuzsáról sem, akiről talán nem túlzás azt állítani, hogy egyetlen énekesnő sem tudta még felülmúlni hazánkban. Bár a sikerrel együtt ránehezedő súly tragikussá változtatta élete történetét, 23 évvel a halála után is szeretettel emlékeznek rá pályatársai és a következő generációk is. És persze magannyi legendára igaz ez még, hiszen említhetnénk az Omega Benkő Lászlóját, Balázs Pétert, vagy éppen olyan humoristákat, mint Koós János vagy Hofi Géza, de róluk most a galériánkban emlékezünk meg!