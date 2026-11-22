Kilenc órán át szenvedett Hamvai P.G.

A DJ saját bevallása szerint egész nap nem evett, mielőtt betért egy svédasztalos étterembe. A bőséges kínálatnak nem tudott ellenállni, és alaposan belakmározott a helyi különlegességekből. A fűszeres, zsíros fogások azonban nem bizonyultak jó választásnak.

Nagyon durván túlettem magam nagyon fűszeres és zsíros helyi ételekkel

– írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy az ilyen ételeket a korábbi gyomorműtétje miatt egyébként sem igazán lenne szabad nagy mennyiségben fogyasztania.

A vacsora végén még a desszertkóstolásból sem maradt ki: egy csokoládés brownie-val koronázta meg az étkezést. Ekkor azonban már érezte, hogy valami nincs rendben. Beszámolója szerint a gyomorsavtúltengés kilenc órán keresztül kínozta, és a kellemetlen érzést nagyjából félóránként jelentkező böfögéssel próbálta enyhíteni. Bár sem láza, sem émelygése nem volt, a panaszok makacsul kitartottak. Anita egyre jobban aggódott párjáért, ezért végül úgy döntöttek, nem várnak tovább, és felkeresnek egy helyi magánkórházat.

Hamvai P.G.-t meglepte a marokkói sürgősségi ellátás

A DJ a Facebookon részletesen elmesélte, milyen fogadtatásban részesültek a marrákesi egészségügyi intézményben. A tapasztalatai annyira meglepték, hogy bejegyzésében a magyarországi magánegészségügyi ellátással is összehasonlította a látottakat. Elmondása szerint kedves, mosolygós, angolul beszélő személyzet fogadta őket. Anita még az útlevelét sem tudta átadni, amikor őt már egy kerekesszékkel a vizsgálóterembe kísérték. A gyorsaság azonban ezzel még nem ért véget. Az orvosi vizsgálat után alig öt perc telt el, és máris több egészségügyi dolgozó foglalkozott vele. Ezt követően három órán keresztül kapott infúziót, amelyről humorosan úgy fogalmazott, hogy:

Mindenféle földi jóval teli volt.

A kezelés végére már sokkal jobban érezte magát, és azt is elárulta, hogy az egész ellátás körülbelül tizedannyiba került, mint amennyibe egy hasonló magánellátás kerül Magyarországon. A történet tehát szerencsésen végződött, Hamvai P.G. pedig láthatóan visszanyerte jókedvét. Kedvese egy közös fotóval és tréfás megjegyzéssel számolt be a kalandról.