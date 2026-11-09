ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így érkeztek meg Telkibe a magyar válogatott játékosai, egyvalakit hiányol mindenki – galéria

harry herceg

Megszólalt a szakértő: csupán egy módja van annak, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az elmúlt hetek meglehetősen eseménydúsan teltek a királyi családban. Harry hercegék hazaköltözése után egy váratlan levél érkezett Károly királytól, egy szakértő szerint pedig már csak egyetlen módja van annak, hogy a családban begyógyuljanak az elmúlt években keletkezett sebek.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
harry hercegkirályi családKároly király

Az évek során számtalan szakértő beszámolt arról, hogyan békülhetne ki Károly király és Harry herceg, sőt számtalan alkalom is volt arra, hogy az egyik fél kinyújtsa az olajágat - mégis látszólag semmi nem történt. Az elmúlt hetekben tovább mélyült a szakadék a sussexi herceg és apja között, egy szakértő szerint pedig már csak egy módja lehet a békülésnek.

Csupán egy módja lehet annak, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön.
Csupán egy módja lehet annak, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön. Fotó: DAVID ROSE / POOL

Lehet ez az utolsó esély a békülésre Harry herceg és Károly király között

Az elmúlt hetekről el lehet mondani, hogy nem teltek eseménytelenül a királyi családban. Harry és felesége, Meghan Markle váratlanul bejelentették, hogy visszaköltöznek az Egyesült Királyságba, majd érkezésük után nem sokkal levelet kaptak az uralkodótól, miszerint magánszemélyekként kezelik őket, nem pedig a monarchia aktív tagjaiként. A levél állítólag váratlanul érte a sussexi családot, és a nyilvánosságra hozatala ismét fellobbantotta a botrányt.

Jennie Bond királyi szakértő szerint már csak egy megoldás lehet arra, hogy Harry és apja kapcsolata enyhüljön.

Nem tudhatjuk, mi zajlik a négy fal között vagy a telefonbeszélgetések során. De nekem úgy tűnik, hogy apának és fiának szükségük lenne egy teljesen őszinte, kesztyűs kéz nélküli, szívből jövő beszélgetésre. Az a benyomásom, hogy az eddigi találkozóik udvariasak és előkelőek voltak, valószínűleg elsimítva azokat a problémákat, amelyek eltávolították őket egymástól. Ez csak egy gondolat, hiszen nem ismerem a kapcsolatuk valós hátterét, de talán egy őszinte - akár dühös - beszélgetés segíthetne tisztázni a levegőt, és dűlőre jutni abban, hogyan lépjenek tovább innen

- mondta a Mirrornak a szakértő.

A sussexiek 2020-ban, a "Megxit" válságnak közepette lemondtak királyi feladataikról, majd az Egyesült Államokba költöztek, hogy új életet kezdjenek, nagyobb személyes és anyagi szabadságban. A pár azonban most úgy tűnik, hosszabb időre visszatért az Egyesült Királyságba: gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt brit iskolákba íratták, miközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Meghan az országban töltött időszak alatt ismét színészkedni szeretne.

Egyesek szerint a két oldalról érkező, látszólag egymásnak ellentmondó információk az 1990-es évek úgynevezett "walesi háborúját" idézik. Akkoriban Károly herceg és első felesége, Diana hercegné keserű válásának részletei kerültek rendszeresen a nyilvánosság elé, miközben a felek egymásnak ellentmondó információkat szivárogtattak a sajtónak.

Jennie, aki ebben az időszakban behatóan foglalkozott a királyi családdal, úgy véli, a mostani helyzet valóban hasonlóságokat mutat az akkori konfliktussal.

A tájékoztatások valóban a walesi háborúra emlékeztetnek. A két fél még abban sem tud megegyezni, hogy a levelet ésszerű időn belül megmutatták-e Harrynek és Meghannak, vagy sem. Ha nem vigyáznak, az egész könnyen mérgezővé válhat. Ideje lenne véget vetni a drámának. Sokkal fontosabb dolgok történnek a világban, amelyek miatt mindannyiunknak aggódnunk kell

- fogalmazott.

 

Szóljon hozzá!