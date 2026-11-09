Megszólalt a szakértő: csupán egy módja van annak, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön

Az évek során számtalan szakértő beszámolt arról, hogyan békülhetne ki Károly király és Harry herceg, sőt számtalan alkalom is volt arra, hogy az egyik fél kinyújtsa az olajágat - mégis látszólag semmi nem történt. Az elmúlt hetekben tovább mélyült a szakadék a sussexi herceg és apja között, egy szakértő szerint pedig már csak egy módja lehet a békülésnek.

Csupán egy módja lehet annak, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön. Fotó: DAVID ROSE / POOL

Lehet ez az utolsó esély a békülésre Harry herceg és Károly király között

Az elmúlt hetekről el lehet mondani, hogy nem teltek eseménytelenül a királyi családban. Harry és felesége, Meghan Markle váratlanul bejelentették, hogy visszaköltöznek az Egyesült Királyságba, majd érkezésük után nem sokkal levelet kaptak az uralkodótól, miszerint magánszemélyekként kezelik őket, nem pedig a monarchia aktív tagjaiként. A levél állítólag váratlanul érte a sussexi családot, és a nyilvánosságra hozatala ismét fellobbantotta a botrányt.

Jennie Bond királyi szakértő szerint már csak egy megoldás lehet arra, hogy Harry és apja kapcsolata enyhüljön.

Nem tudhatjuk, mi zajlik a négy fal között vagy a telefonbeszélgetések során. De nekem úgy tűnik, hogy apának és fiának szükségük lenne egy teljesen őszinte, kesztyűs kéz nélküli, szívből jövő beszélgetésre. Az a benyomásom, hogy az eddigi találkozóik udvariasak és előkelőek voltak, valószínűleg elsimítva azokat a problémákat, amelyek eltávolították őket egymástól. Ez csak egy gondolat, hiszen nem ismerem a kapcsolatuk valós hátterét, de talán egy őszinte - akár dühös - beszélgetés segíthetne tisztázni a levegőt, és dűlőre jutni abban, hogyan lépjenek tovább innen

- mondta a Mirrornak a szakértő.

A sussexiek 2020-ban, a "Megxit" válságnak közepette lemondtak királyi feladataikról, majd az Egyesült Államokba költöztek, hogy új életet kezdjenek, nagyobb személyes és anyagi szabadságban. A pár azonban most úgy tűnik, hosszabb időre visszatért az Egyesült Királyságba: gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt brit iskolákba íratták, miközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Meghan az országban töltött időszak alatt ismét színészkedni szeretne.