Néhány hónappal ezelőtt döntött úgy a sussexi heregi pár, hogy hat év után visszaköltöznek a gyermekeikkel: Archie herceggel és Lilibet hercegnővel az Egyesült Királyságba. Harry herceg és felesége, Meghan Markle még 2020-ban hagyta mögött a királyi családot és telepedett le Montecitóban, a viszonyuk a királyiakkal jelentős csorbát szenvedett, miután nem egyszer nyilvánosan kritizálták őket. A célja a visszatérésnek nem kis részben az volt, hogy rendezzék a viszonyukat a herceg családjával: köztük az édesapjával, III. Károly királlyal és a bátyjával, Vilmos herceggel. A kérdés az, hogy ez lehetséges-e.

Ismét távozhat Harry herceg és Meghan Markle / Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

Ismét távozhat Harry herceg és Meghan Markle

Alison Boshoff, a Daily Mail főszerkesztője elmondta, hogy a sussexiek szeretnének kibékülni a királyi családdal, és dokumentumfilmet készíteni Harry néhai édesanyjáról, Diana walesi hercegnéről, akinek jövő augusztusban lesz a halálának a 30. évfordulója. Hozzátette viszont, egyik terv sem működőképes.

Egy hat hónapos határidőt adok nekik

– jelentette ki a királyi szakértő, majd úgy folytatta, amennyiben nem történik érdemi előrelépés a megbékélés vagy a Diana-dokumentumfilm kapcsán, akkor az szerinte véget vethet a sussexiek Egyesült Királyságbeli tartózkodásának – írja a Daily Express.

Prince Harry and Meghan Markle are all smiles as they enjoy festive night out with Archie and Lilibet at Christmas fair in London https://t.co/CRRJa85YEE https://t.co/BwYoLUv2T8 — Page Six (@PageSix) November 19, 2026

Harry herceg egyébként korábban kijelentette, „nagyszerű” volt visszatérni a szülőhazájába, és hogy „készen áll a szolgálatra”, legyen szó egy esetleges katonai szolgálatra való visszatérésről, vagy a királyi családon belüli szerepről. Harry azt is elmondta, a gyermekei boldogok, hogy az Egyesült Királyságban járhatnak iskolába: a másik ok pedig, ami miatt hazaköltöztek, pontosan az volt, hogy a gyerekei brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot.