Súlyos baleset árnyékolta be Harry Styles melbourne-i koncertjét. Egy harmincas éveiben járó nő több métert zuhant a Marvel Stadion felső szintjéről, miután a koncert után fotózkodni kezdett a barátaival. Kórházba szállították, állapota stabil – írja a 7NEWS.
A történtek azután következtek be, hogy a brit énekes befejezte a fellépését és elhagyta a színpadot.
A nő a második szint korlátján ült, miközben társaságával fényképeket készített, majd elvesztette az egyensúlyát és hátrafelé lezuhant.
A helyszínre este 11 óra körül érkeztek a mentők. A sérültet a stadionban ellátták, majd az Alfred kórházba vitték. Az ausztrál mentőszolgálat tájékoztatása szerint felső- és alsótestén is sérüléseket szenvedett, de stabil állapotban van.
Megpróbált kapaszkodni a korlátba
A szemtanúk szerint a nő és egyik barátnője már a baleset előtt is bizonytalanul mozgott a lelátón. Egyikük azt mondta, hogy többen is figyelmeztették a társaságot, amikor a korláton fotózkodtak.
Egy Samantha néven nyilatkozó koncertlátogató a Herald Sunnak felidézte: a nő hátrafelé esett, majd megpróbált megkapaszkodni a korlátban, de nem sikerült neki. A zuhanás után az alsóbb szinten található ülések egyikére érkezett. A szemtanú szerint
hatalmas szerencse volt, hogy éppen senki nem ült azon a helyen.
A történteket több néző is megrázónak találta. A balesetről felvétel is készült, amely később a közösségi médiában is terjedni kezdett.
Várhatóan hamarosan kiengedik a kórházból
A Marvel Stadion szóvivője szerint a sérült azonnal orvosi segítséget kapott, és a jelenlegi információk alapján
várhatóan néhány napon belül elhagyhatja a kórházat.
Az eset Harry Styles ausztráliai koncertsorozatának második melbourne-i állomásán történt. Az énekes még két alkalommal lép színpadra a Marvel Stadionban, mielőtt turnéja Sydneyben folytatódik.