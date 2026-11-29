Súlyos baleset árnyékolta be Harry Styles melbourne-i koncertjét. Egy harmincas éveiben járó nő több métert zuhant a Marvel Stadion felső szintjéről, miután a koncert után fotózkodni kezdett a barátaival. Kórházba szállították, állapota stabil – írja a 7NEWS.

Lezuhant egy nő Harry Styles koncertjén, kórházba kellett szállítani.

Fotó: Képernyőfotó/X

A történtek azután következtek be, hogy a brit énekes befejezte a fellépését és elhagyta a színpadot.

A nő a második szint korlátján ült, miközben társaságával fényképeket készített, majd elvesztette az egyensúlyát és hátrafelé lezuhant.

A helyszínre este 11 óra körül érkeztek a mentők. A sérültet a stadionban ellátták, majd az Alfred kórházba vitték. Az ausztrál mentőszolgálat tájékoztatása szerint felső- és alsótestén is sérüléseket szenvedett, de stabil állapotban van.

Megpróbált kapaszkodni a korlátba

A szemtanúk szerint a nő és egyik barátnője már a baleset előtt is bizonytalanul mozgott a lelátón. Egyikük azt mondta, hogy többen is figyelmeztették a társaságot, amikor a korláton fotózkodtak.

Egy Samantha néven nyilatkozó koncertlátogató a Herald Sunnak felidézte: a nő hátrafelé esett, majd megpróbált megkapaszkodni a korlátban, de nem sikerült neki. A zuhanás után az alsóbb szinten található ülések egyikére érkezett. A szemtanú szerint

hatalmas szerencse volt, hogy éppen senki nem ült azon a helyen.

A történteket több néző is megrázónak találta. A balesetről felvétel is készült, amely később a közösségi médiában is terjedni kezdett.

How to ruin the rest of your life in just four seconds... Harry Styles concert at Marvel Stadium Melbourne Australia 28th November 2026 Footage may be distressing for some viewers... #MarvelStadium #HarryStyles #fall #balcony https://t.co/ZIEpDYpG5I — Terin Mahsout (@TerinMahsout) November 29, 2026

Várhatóan hamarosan kiengedik a kórházból

A Marvel Stadion szóvivője szerint a sérült azonnal orvosi segítséget kapott, és a jelenlegi információk alapján

várhatóan néhány napon belül elhagyhatja a kórházat.

Az eset Harry Styles ausztráliai koncertsorozatának második melbourne-i állomásán történt. Az énekes még két alkalommal lép színpadra a Marvel Stadionban, mielőtt turnéja Sydneyben folytatódik.