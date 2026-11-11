Páros lábbal szálltak bele Jánba: „Se az apád, se a gyerekeid nem érdekelnek!”

A Házasság első látásra talán legtöbbet emlegetett párja, Páli Judit és Lőrincz Ján ismét hallatott magáról. Bár kapcsolatuk az oltárnál kikosarazással indult, azóta hosszú utat jártak be: a hivatalos esküvőt is megtartották, Juci pedig a napokban hivatalosan is felvette férje nevét, így mostantól Lőrincz Juditként éli mindennapjait. A rajongók ráadásul régóta arról pletykálnak, hogy a boldogságukat hamarosan egy közös gyermek érkezése koronázhatja meg. Az idill mégsem teljes, hiszen a népszerűséggel együtt a kegyetlen támadások és a rosszindulatú megjegyzések is utolérték őket.

A Házasság első látásra első részében még senki sem gondolhatta, mekkora szerelem lesz az övék (Fotó: Origo)

Drámai vallomást tett a Házasság első látásra 2026 sztárja

A névváltás kapcsán Judit őszintén megosztotta az érzéseit, és elárulta saját közösségi oldalán, milyen mély jelentőséggel bír számára ez a lépés: „Az viszont komoly, hogy én még sosem voltam házas, és nagyon különleges érzés a férjem nevét viselni. Olyan ‘összetartozunk’ feeling.” Miközben halad az életük, nem restek szembenézni a fájó múlttal sem. Jánnal nemrégiben a KVTV műsorában vettek részt, ahol olyan mélyen megérintő vallomást tettek, amely még a szigorú kritikusokat is elnémíthatná. A férfiban komoly nyomot hagytak az elmúlt hónapok nehézségei, különösen édesapja elvesztése. Könnyekkel küzdve osztotta meg a fájdalmas részleteket:

Apám karácsonykor felhívott, hogy nagyon nagy baj van. Nem tudtam, hogy beteg... rákos volt

– idézte fel a megrázó pillanatokat.

Brutális kommentek érkeztek

Ján elmondása szerint ez volt az első komoly próbatétele a kapcsolatuknak, és Juci végig rendületlenül mellette állt. „Először tudok apámról beszélni úgy, hogy nem pityeredek el, feldolgoztam valószínűleg” – mondta elcsukló hangon. A gyász feldolgozásában óriási szerepe volt a párjának, aki a legnehezebb, legfájdalmasabb órákban is elkísérte: „Bejött jóformán abba a hullaházba Juci, fölöltöztettem apámat, akkor találkozott vele Juci először. Bejött velem és mondtam: apám, Juci, Juci, apám” – emlékezett vissza megtörten.

„Mekkora mocsok vagy!”

Bár a téma rendkívül fajsúlyos és emberi, a közösségi média népe nem kímélte a párost. A saját bajaik és gyászuk közepette botrányos támadásokat kapnak a közösségi oldalaikon. Egy kommentelő egészen messzire ment: „Azért nem tudtad, hogy beteg apád, mert olyan sokat látogattad. Mekkora mocsok vagy! Se az apád, se a gyerekeid nem érdekelnek, teszel mindenkire, csak neked legyen jó. Aljadék..”. Valaki pedig azt kifogásolta, hogy velük van tele a média: „Mi a bánat, mindenhol ezek... nem unják, takarodjanak már el”.