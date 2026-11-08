Megrendítő vallomást tett Hegedűs D. Géza: színpadra kellett állnia édesanyja halálának estéjén

Kadarkai Endre Hallgatlak című podcastjének volt a vendége Hegedűs D. Géza, aki a beszélgetés során kitért arra, milyen komoly számvetésre sarkallták azok a hónapok, amelyek során egy korábbi térdműtétje után lábadozott. Ekkor óhatatlanul felmerült az a kérdés, mi volt a színész életének az a fordulópontja, ami ráébresztette arra, nem a színház a legfontosabb a világon. Hegedűs D. Géza előbb visszakozott, ám végül mégis úgy döntött, hogy kitárulkozik és megrendítő vallomást tett az édesanyja tragikus haláláról.

Megrázó vallomást tett Hegedűs D. Géza / Fotó: Archive

Megrázó vallomást tett Hegedűs D. Géza

A hozzád közel álló emberek elvesztése. A halál mire tanít meg az élettel kapcsolatban... Én édesanyámat tragikus körülmények között vesztettem el elég fiatalon, és apám is megrendítően nehéz helyzetbe került. Autóbaleset volt, amiben apukám vezetett, és anyukám nem élte túl a karambolt. Édesapámért is küzdeni kellett, hogy valamilyen szinten fölépüljön, és értelmes és gazdag élete legyen még, ami kiméretett rá aztán a későbbiekben

- mondta el a színész.

Még a családalapítás előtt volt, és akkor értettem meg már ezzel a váratlan és tragikus drámai helyzettel szembesülve, hogy előző nap még nyafogsz ilyen hülye hiúságaidon, és egyszer csak szembesülsz azzal, hogy élet és halál

- tette hozzá Hegedűs D. Géza, majd úgy folytatta,

azon az estén, amelyen elvesztette az édesanyját, színpadra kellett állnia.

Valamilyen csoda folytán senkinek nem tűnt fel a lelkiállapota a színházban, mialatt a színész végig egyfajta révületben játszott, alig fogva fel maga körül a világ valóságát. A tragikus esemény hatására hozott meg egy fontos döntést is - írta a story.hu.

Ekkor értem meg azt is, hogy ezt a halált életekkel kell megváltani. Akkor döntöttem el, hogy családot alapítok.