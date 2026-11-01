Erre nincsenek szavak: Heidi Klum a saját levágott bal kezének öltözött halloweenkor

Heidi Klum október 31-én New Yorkban rendezte meg 25. éves halloweeni partiját, amelynek ezúttal is ő maga volt az egyik legnagyobb látványossága. Idén a saját levágott bal kezének öltözött.

Heidi Klum halloweeni jelmeze megint mindent vitt

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Heidi Klum halloweeni jelmeze mindent vitt

A különleges jelmez a saját bal kezéről készült, ezért a hosszú vörös körmök, a gyűrűk, a tenyér vonalai és még a férje, Tom Kaulitz nevét ábrázoló tetoválás is megjelent rajta. Klum elmondása szerint öt-hat órába telt, mire teljesen beöltöztették, a jelmez elkészítése pedig ennél jóval hosszabb munkát igényelt.