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heidi klum

Erre nincsenek szavak: Heidi Klum a saját levágott bal kezének öltözött halloweenkor

27 perce
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Heidi Klum halloweenkor szinte megőrül. A féreg után ismét nagyot dobott: saját levágott bal kezének öltözött.
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heidi klumhalloweenjelmez

Heidi Klum október 31-én New Yorkban rendezte meg 25. éves halloweeni partiját, amelynek ezúttal is ő maga volt az egyik legnagyobb látványossága. Idén a saját levágott bal kezének öltözött.

Heidi Klum halloweeni jelmeze megint mindent vitt
Heidi Klum halloweeni jelmeze megint mindent vitt
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Heidi Klum halloweeni jelmeze mindent vitt

A különleges jelmez a saját bal kezéről készült, ezért a hosszú vörös körmök, a gyűrűk, a tenyér vonalai és még a férje, Tom Kaulitz nevét ábrázoló tetoválás is megjelent rajta. Klum elmondása szerint öt-hat órába telt, mire teljesen beöltöztették, a jelmez elkészítése pedig ennél jóval hosszabb munkát igényelt.

 

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