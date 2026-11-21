84 éves korában elhunyt Helen Fraser, akit a nézők elsősorban a Coronation Street és a Bad Girls című sorozatokból ismerhettek. A közkedvelt színésznő november 10-én halt meg a suffolki Yaxley House idősek otthonában.

Helen Fraser meghalt: 84 éves volt a népszerű színésznő Fotó: Unsplash

Helen Fraser meghalt: 84 éves volt a népszerű színésznő

Helen Fraser legismertebb szerepe Sylvia Hollamby volt a Bad Girls című, hosszú éveken át futó börtöndrámában. A szigorú, mogorva börtönőrt alakító színésznő a sorozat 1999-es indulásától egészen a 2006-os befejezéséig szerepelt a produkcióban.

A Coronation Street című sorozatban két alkalommal is feltűnt. Először 1998-ban, Magenta Savannah szerepében láthatták a nézők, majd 2013-ban visszatért, ekkor Doris Babbage karakterét alakította.

Helen Fraser temetését december 4-én tartják a West Suffolk krematórium Abbey kápolnájában.

A színésznő olyan népszerű sorozatokban is szerepelt, mint a Doktorok (Doctors), a The Bill, a Fél lábbal a sírban (One Foot in the Grave), a Casualty, valamint a mára klasszikussá vált vígjátéksorozat, a The Royle Family.

Legemlékezetesebb alakítása azonban kétségtelenül Sylvia Hollamby karaktere volt. A mogorva börtönőrt a rabok csak „Bodybag” becenéven emlegették, és a Bad Girls legelső, valamint legutolsó epizódjában is feltűnt. Sylvia egyike volt annak a mindössze három szereplőnek, akik a sorozat teljes története során végig jelen voltak. A régóta szolgáló börtönőr egyformán gyűlölte a rabokat és a börtön vezetőit, akik szintén nem rajongtak érte.

A történet során három alkalommal is megpróbálták megölni, de mindegyik támadást túlélte. Egyszer lelökték a lépcsőn, máskor majdnem felgyújtották, sőt még a saját férje is rátámadt a nászútjukon. Ez volt Fraser legismertebb és legkedveltebb szerepe, amelyet 2007-ben a West Enden bemutatott musicalváltozatban is újra eljátszott. Emellett a Naptárlányok (Calendar Girls) című darabbal is turnézott.

A halálhíréről szóló közlemény megerősítette, hogy a színésznő november 10-én, kedden, békés körülmények között hunyt el a Yaxley House idősek otthonában