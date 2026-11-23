Érdekes „fun fact”, hogy Herceg Erika külsejéről mindenki elismerően nyilatkozik a környezetemben. Férfiak és nők egyaránt egyetértenek velem abban, hogy a Megasztár mestere valahogy egyetemesen szép. Ebben egyébként főként az a meglepő, hogy a hölgyek általában kritikusak egymással, ha véletlenül úgy alakul, hogy alkalmuk nyílik véleményezni egymás külsejét. Talán éppen ez a nálunk őshonos kritikakedv az, ami elterjesztette, majd városi legendává növesztette azt a tévhitet, hogy Erika egy tetőtől talpig „plasztikcica”. Mégis, hol feszegetnénk ezt a témát, ha nem egy szépészeti klinika megnyitóján, annak a dokinak a társaságában, aki Erikának is segít fiatalon tartani az arcát?
Herceg Erika: „Általában nem szoktam másokat nézegetni az utcán!”
Gondoltam, bekezdek egy erős kérdéssel, de Herceg Erika nagyon nem arra indult el, amerre én terelni szerettem volna. Nahát! Arra voltam kíváncsi, hogy gyakran találkozik-e oly módon túltolt beavatkozások eredményeivel jártában, keltében, amiket látván azt mondja magában: Na, a te dokiddal nem szívesen dolgoztatnék magamon! Erre Erika… „Általában nem szoktam másokat nézegetni az utcán!” – vágta rá rögtön. Nos, ebben a témában akkor ennyi volt! Mentem is volna tovább, de a Megasztár mestere végül dobott egy mentőövet:
Egyébként azt mondom, hogy minden ember azt csinál az arcával, amit csak akar! Mindenkinek megvan a saját látásmódja, ízlése.
„Egy nőnek az a legfontosabb, hogy magabiztos és boldog legyen. Ha pedig a boldogságához az kell, hogy megcsináltassa az arcát vagy nagyobb szájat csináltasson magának, mint ami az átlag, akkor az váljék az egészségére! Az a fontos, hogy mosolyogjon…” – mentette meg a helyzetem és a plasztikai sebészet legextrémebb hódolóinak „becsületét” Herceg Erika, aki egészen alacsonyan húzta meg saját határait a szépészeti és plasztikai beavatkozások terén.
„Számomra rettenetesen küzdelmes volt a felépülés”
És ha úgy tűnik, hogy Herceg Erika elégedett önmagával, akkor figyelj, mert ez nincs így. „Nem vagyok tökéletesen elégedett, de nem szeretnék egy idegen testrészt látni magamon.”
És nem szeretnék valakire hasonlítani sem. Inkább csak önmagamból szeretném kihozni a maximumot.
„Az én ízlésem az, hogy ne toljunk túl semmit. Amondó vagyok, hogy inkább legyek természetes. Például három éve nem töltetem a számat. Három éve megcsináltattam, és azóta ilyen szép” – mondta már nevetve az Origónak.
No, de akkor térjónk is a téma lényegére! Hiszen a Megasztár mestere tényleg extrém gyakran kapja vádként a kommentszekcióban, hogy mindene mű. Nem, nem az. Az arcán ugyan végezne szépészeti beavatkozást, de ahhoz szike nem kell. „Számomra nagyon ijesztő az arcplasztika gondolata. Pontosabban a műtét utáni gyógyulás, a rehabilitáció időszaka. Alaposan utánanéztem, és tapasztalatom is van, hiszen a mellemet megcsináltattam. Számomra rettenetesen küzdelmes volt a felépülés. A másnap szörnyű volt, és biztos vagyok benne, hogy én ez többé nem szeretném átélni. Nagyon nem!”
Eszem ágában sincs megváltoztatni bármi mást magamon!
„Nem terv, hogy egy napon már ne is hasonlítsak önmagamra. Rengetegszer megkapom, hogy én biztosan több plasztikai műtéten is átestem, de ez egyáltalán nem igaz. A mellemen kívül semmilyen műtétem nem volt. Persze, botoxoltatok, de hát istenem! Lassan negyven éves vagyok!” – vonta meg a vállát.