Herceg Erika: „Általában nem szoktam másokat nézegetni az utcán!”

Gondoltam, bekezdek egy erős kérdéssel, de Herceg Erika nagyon nem arra indult el, amerre én terelni szerettem volna. Nahát! Arra voltam kíváncsi, hogy gyakran találkozik-e oly módon túltolt beavatkozások eredményeivel jártában, keltében, amiket látván azt mondja magában: Na, a te dokiddal nem szívesen dolgoztatnék magamon! Erre Erika… „Általában nem szoktam másokat nézegetni az utcán!” – vágta rá rögtön. Nos, ebben a témában akkor ennyi volt! Mentem is volna tovább, de a Megasztár mestere végül dobott egy mentőövet:

Egyébként azt mondom, hogy minden ember azt csinál az arcával, amit csak akar! Mindenkinek megvan a saját látásmódja, ízlése.

„Egy nőnek az a legfontosabb, hogy magabiztos és boldog legyen. Ha pedig a boldogságához az kell, hogy megcsináltassa az arcát vagy nagyobb szájat csináltasson magának, mint ami az átlag, akkor az váljék az egészségére! Az a fontos, hogy mosolyogjon…” – mentette meg a helyzetem és a plasztikai sebészet legextrémebb hódolóinak „becsületét” Herceg Erika, aki egészen alacsonyan húzta meg saját határait a szépészeti és plasztikai beavatkozások terén.

Herceg Erika szabályosan retteg a műtétektől, így el is dőlt, hogy meddig menne el a szépségéért (Fotó: Hatlaczki Balazs)

„Számomra rettenetesen küzdelmes volt a felépülés”

És ha úgy tűnik, hogy Herceg Erika elégedett önmagával, akkor figyelj, mert ez nincs így. „Nem vagyok tökéletesen elégedett, de nem szeretnék egy idegen testrészt látni magamon.”

És nem szeretnék valakire hasonlítani sem. Inkább csak önmagamból szeretném kihozni a maximumot.

„Az én ízlésem az, hogy ne toljunk túl semmit. Amondó vagyok, hogy inkább legyek természetes. Például három éve nem töltetem a számat. Három éve megcsináltattam, és azóta ilyen szép” – mondta már nevetve az Origónak.