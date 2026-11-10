Hernádi Judit lánya vállalhatatlanul viselkedett egy pénztárossal, nyilvánosan kért bocsánatot

Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője őszintén beszélt egy kellemetlen esetről. Egy bevásárlás során ingerülten reagált, amikor a pénztáros felismerte, és megkérdezte tőle, hogy Hernádi Judit lánya-e. Később belátta, hogy igazságtalanul viselkedett, és azt is elárulta, miért érinti érzékenyen, amikor elsősorban édesanyja gyermekeként említik.

Hernádi Judit lánya, Tarján Zsófi egy pénztároson vezette le a feszültségét.

Fotó: Karnok Csaba / MW

Az énekesnő közösségi oldalán idézte fel a történteket. Már eleve feszült volt, amikor a kasszánál dolgozó nő megszólította: „Maga Hernádi Judit lánya?”

Tarján Zsófi erre ingerülten válaszolt.

És hát, én nagyon bunkón válaszoltam, b.szd meg. Azt mondtam, van nevem is

– vallotta be, hozzátéve, hogy utólag szégyelli a reakcióját.

Belátta, hogy igazságtalan volt

Az énekesnő szerint a pénztáros semmi olyat nem tett, ami indokolta volna a hangnemét.

Ebben a szituációban tényleg én voltam a sz.r, mert a kasszás hölgynek nem kell tudnia, hogy ki vagyok. Sőt, az is nagy dolog, hogy tudta, én vagyok a Hernádi Judit lánya

– mondta.

A történtek közben arra is rámutattak számára, milyen kettősséggel jár ismert szülő gyermekének lenni. Tarján Zsófi 2006 óta dolgozik a zenei pályán, megfordult a Balkán Fanaticban és a Honeybeastben, számos lemezen és klipen dolgozott, mégis gyakran azt tapasztalja, hogy saját teljesítménye helyett édesanyja neve kerül előtérbe.

Én belülről azt látom, illetve azt élem át, hogy dolgozom, dolgozom, dolgozom, csak nem tudják azt, hogy Tarján Zsófi. Csak azt tudják, hogy Hernádi Judit lánya

– fogalmazott.

Saját jogon akart bizonyítani

Az énekesnő úgy látja, egy ismert szülő rengeteg lehetőséget ad, ugyanakkor komoly terhet is jelenthet. Szerinte többet kell bizonyítania ahhoz, hogy saját teljesítménye alapján ismerjék el.

„Ott van a másik oldal, hogy én már 2006 óta benne vagyok ebben az egészben. Ugye, volt a metálzenekar, a Balkán Fanatic, a Honeybeast, akkor az a k.rva sok lemez, klip, most is dolgozunk, most is forgatunk klipet, tehát aki akarja tudni, az tudhatja. Meg én belülről azt látom, illetve azt élem át, hogy dolgozom, dolgozom, dolgozom, csak nem tudják azt, hogy Tarján Zsófi. Csak azt tudják, hogy Hernádi Judit lánya. Ez jelenik meg mondjuk egy cikkben is, hogy a Hernádi Judit lánya, és akkor mellette k.rva apró betűvel le van írva, hogy Tarján Zsófi, és a kis egócskámat sérti, b.ssza meg. Tudom, hogy menjek a p.csába, én is azt érzem, hogy menjek a p.csába, mert közben annyi mindent kaptam, és mi a f.szért nem arra figyelek, amiért hálás lehetnék, de tényleg!? De az ember néha sz.r. Az ember néha sz.r, és most én sz.r voltam. Tényleg, tényleg...” – idézte a story.hu Zsófi beszámolóját.

Ha van egy ismert szülőd, nagyon sokat kapsz is. Szakmailag is, és máshogy is, ezt nem tagadom. De nyilvánvalóan hátulütői is vannak. Ha van egy ismert szülő, akkor egy picit többet kell azért hajtani – vagy talán jóval –, hogy saját jogon lehessél valaki

– mondta.