Amikor az áprilisi választások estéjén visszatért az RTL képernyőjére a csatorna legendás műsora, sokan fanyalogtak, hogy az ikonikus régi brigádból egyedül Hajós András maradt. De a megújult Heti Hetes megtalálta az új nézőit, és a sikert jelzi, hogy nem kerül ki a műsorkínálatból egy szezon után, sőt a rajongók már hamarabb megkapják a humoros közéleti műsort, mint sejtették volna. Igaz, nem akkor, amikor eddig megszokott volt.

Új időpontban tér vissza a tavasszal megújult Heti Hetes (Fotó: RTL)

Nem a hetet, a munkanapokat zárja le a Heti Hetes

Az RTL bejelentette, hogy a Heti Hetes új napra került, így már nem vasárnap kell keresni a műsorújságban.

Új nap, változatlanul szókimondó humor! November 27-től péntek esténként jelentkezik az RTL legendás közéleti szórakoztató műsora, a Heti Hetes. A jól ismert, semmit és senkit nem kímélő humor, az aktuális közéleti témák és a szórakoztató beszélgetések ezentúl péntekenként várják a nézőket.

A politika, a közélet és a bulvár legizgalmasabb, legmeghökkentőbb és legvitatottabb történései továbbra sem maradnak kommentár nélkül. A megújult Heti Hetes szereplői hétről hétre sajátos humorral, iróniával és kendőzetlen véleményekkel veszik górcső alá mindazt, ami Magyarországon és a nagyvilágban történik.

A legendás műsor megőrzi mindazt, amiért a nézők megszerették: a csípős megjegyzéseket, a váratlan poénokat, az éles szóváltásokat és azt a különleges hangulatot, amelyben a legkomolyabb témákból is szórakoztató beszélgetés kerekedik - áll az RTL közleményében. Arról egyelőre nincs hír, hogy lesznek-e új arcok a megmondóemberek között.