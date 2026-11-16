Exkluzív interjút adott az Origónak Hevesi Tamás: Tényleg skatulyába zárta az ország egyik legnagyobb slágere?

Évtizedek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek, de legalább ennyire otthonosan mozog a futballpályákon, az edzői kispadon vagy éppen a podcastek világában. Hevesi Tamással beszélgettünk az időtlen slágerekről, a 2027-es zenei megújulásról, a gyulai gyökerekről, a színházi kulisszák mögötti emlékekről, valamint arról, miért tekinti a második helyezéseket a fejlődés legfőbb motorjának.
Hevesi Tamás 2027-re nagy újításokkal készül
Origo: Nemrég említetted, hogy komoly átalakítások zajlanak a zenei vonalon. Mire számíthat a közönség a közeljövőben?
Hevesi Tamás: Pontosan így van, leállítottam egy időre a megszokott rutinokat, és most a saját dalaim átdolgozásán dolgozom. Nem arról van szó, hogy megerőszakolom a szerzeményeket, a szövegek és a dallamok mindvégig változatlanok maradnak, hiszen így ismerik őket, de kapnak egy modernebb hangzást. Most már lassan 2027-et írunk, és bár a '94-es első szólólemezem óta hosszú idő telt el, a gitárok soundját és a dobokat érdemes a mai kor elvárásaihoz igazítani. A szerkezeteken semmiképpen sem változtatok drasztikusan, de jó, ha a mai fülnek is modernebb, feszesebb a hangzás. A terveim szerint közel 30 dalomat fogom teljesen új köntösbe áthangszerelni. Célom az, hogy mind a szóló előadásaim és mind a zenekari nagykoncerteken friss programmal új vizualitással lépünk színpadra.
Olyan zenekarokat is látni, amelyek x éve ugyanazt a repertoárt tolják pontról pontra – én megbolondulnék tőle, és a zenekarom is. Kell a megújulás, a frissesség, az éhség a színpadon
– árulta el.
O.: Ha már a slágereknél tartunk, megkerülhetetlen az Ezt egy életen át kell játszani, ami generációk fülébe égett. Érezted valaha, hogy ez a dal skatulyába zár, vagy hogy csak ezzel azonosítanak?
H. T.: Egyáltalán nem. Sőt, nagyon büszke vagyok rá. Nyilván ez a dal kapta annak idején az óriási reklámfelületet – ne feledjük, a Postabank állt mögötte, szombat este a főfilm előtt ment a videóklip. De slágert nem lehet pusztán akaratból írni; ahhoz kell egy erős, fülbemászó zene, kiváló szöveg, és persze a média vagy az internet ereje is.
Viszont van egy érdekes kettősség a pályámban: bár Magyarországon ez lett a legismertebb dalom, a koncerteken a Csíkos napernyő valamiért még ettől is nagyobb sikert arat, pedig az annak idején nem kapott ilyen szintű hátszelet és támogatást. És ha felsoroljuk: ott volt a Jeremy, a Zötyög az élet, az Elszáll a szó, a Miénk a világ, a Vigyázz rám (amit mindenki imád, annak ellenére, hogy nulla kampányt kapott, és a koncerten mindig könnyeket csal az emberek szemébe), vagy a Sydney felé, amivel a 2000-es Sydney-i olimpia hivatalos himnuszát írtam meg. Hét lemezem van összesen, de büszke vagyok arra, mennyi mérföldkő maradt utána.
Gyermekkor Gyulától Szentesig: A kalap motívum és az LGT-rajongás
O.: Mennyire voltál nyitott és kiváncsi kisfiúként? Milyen emlékek maradtak meg benned a kezdetekről?
H. T.: Nagyon szerető, stabil családban nőttem fel Gyulán. Édesapám jogász volt, édesanyám pedig gazdasági vezető. Hárman voltunk testvérek, Edit nővéremmel és Imi bátyámmal nőttem fel. Érdekes, hogy az óvodában kalap volt a jelem – ami később végigkísérte az életemet, az utazásaimat, az utcazenélést, de még édesapám stílusát is.
Az első komolyabb színpadi élményem hatéves koromhoz kötődik egy gyulai vizsgaelőadáshoz. A Piroska és a farkast adtuk elő, és én voltam a farkas meglepő módon. Amikor a vadász lelőtt, olyan hatalmasat estem és koppant a fejem a parkettán, hogy édesanyám halálra rémülve berohant a nézőtérről, mert azt hitte, elájultam. Én meg odasúgtam neki: „Anyu, most ne zavarj, én most meghaltam.
O.: A zene és a művészet már korán utat tört magának az életedben.
H. T.: Igen, az egyes számú ének-zenei általános iskolába jártam Gyulán. Alsó tagozatban hegedültem, felsőben pedig négy évig vadászkürtöltem a Szegedi Szimfonikus Zenekar egyes számú kürtösének, Király Istvánnak a tanítványaként. De nagybőgőztem is a helyi Békés Bandában népzenei kíséretként, miközben a művelődési házban zongorázni tanultam autodidakta módon.
A gimnáziumot már Szentesen, a Horváth Mihály Gimnázium híres irodalmi-drámai tagozatán végeztem, ahova komoly felvételi után vettek fel. Ott, a kollégium rácsai mögött kezdtem el komolyabban gitározni, és tizenhárom éves koromra már saját dalokat írtam. Otthonról hoztam a zenei ízlésemet: szüleim nagy ABBA és Cserháti rajongók voltak. Egyébként a családomtól kaptam az első gitáromat karácsonyra 12 évesen, amit évekkel később egy másik csodás darab követett. Imádtam az LGT-t, a V'Moto-Rockot, miközben a lemezjátszónkon már Michael Jackson, az AC/DC vagy a Led Zeppelin is szólt.
Atlétika, Moszkva és a futballedzői pálya
O.: A zene mellett a sport legalább ekkora szerepet kapott az életedben. Hogyan indult a labdarúgás és az atlétika szerelme?
H. T.: Az alap mindenekelőtt az atlétika volt. Jó alkatú, magas és gyors srác voltam, gátfutásban, magasugrásban és összetett versenyekben is szép sikereket értem el. Utóbbiban országos harmadik helyezést értem el az egyéni bajnokságon az akkori Népstadionban. Összességében több száz éremmel gazdagodtam ennek a szép sportnak köszönhetően. Számtalan egyéni és csapatversenyt megjártam. 60 méteres gátfutásban néhány napig országos csúcstartó is voltam. De talán minden a kislabdadobással kezdődött, szerencsére az akkori tanárom észrevette, hogy van hozzá tehetségem, 96 méterre tudtam elhajítani a „szert”...
O.: Ráadásul nem mindennapi volt a technikád...
H. T.: Így van! Később például meglátszott a gerelyhajításnál. Mivel nem volt gerelyhajító edzőm, aki megtanított volna a helyes technikára, úgy dobtam el a gerelyt, hogy az a levegőben körbe-körbe pörgött, mint egy helikopter! Nem egyenesen repült, hanem pörgött, és így dobtam vele 60 métert.
A fociban pedig egy egészen elképesztő történet miatt csöppentem bele. Gyulán játszottam az ificsapatban, amikor a Moszkva U19-es válogatottja járt Magyarországon. Bár 4:1-re kikaptunk, meghívtak bennünket visszavágóra Moszkvába. Két nappal az utazás előtt azonban az edzőnk, Szilágyi Jani bácsi sajnálatos módon infarktust kapott. Kérdezték, mi legyen – mire én azt mondtam: „Nyugi, megoldom.” Életemben először én lettem a csapat edzője! Összeállítottam a taktikát, én gyúrtam le a srácokat, és képzeld el, 20:0-ás gólkülönbséggel megnyertük a tornát. A saját U17-es csapatunkat, 17:0-ra, az ő U17-es csapatukat 3:0-ra, az U19-et meg 1:0-ra győztük le. A begyakorolt, általam kitalált szabadrúgásvariációból született a győztes gól, aminek többek között köszönhettem a torna legjobb játékosának járó ámulatba ejtő díját, az akkor kincsnek számító Paul Breitner Adidas focicipőt.
O.: Ez a vezetői affinitás később a felnőtt edzői karrieredben is kiteljesedett, egészen az NB I-es kispadokig és a Fradi női szakosztályáig.
H. T.: Így van. Később Szekszárdon, egy futsaltornán kértek fel edzőnek a női csapat vezetésére. Spanyol futsal-szakkönyvekből képeztem magam, végigjártam az MLSZ összes képzését, elvégeztem az UEFA A-licencet, majd a Pro Licencet is, sőt Belgiumban és Dániában is vizsgáztam angol nyelven, Brazíliában pedig három hónapig tanulmányoztam a brazil szélsők játékát, miért is annyira kiemelkedőek világszinten.
Én alapítottam meg a Ferencváros női labdarúgó-szakosztályát is: a Fradinál akkor pénz nem volt, csak a kettes pálya meg a felszerelés, de az első évben harmadikok lettünk futsalban, majd egy évvel később bajnokságot nyertünk nagypályán és felkerültünk az első osztályba. Ezután U17-es női szövetségi kapitány lettem, rendkívüli sikereket értünk el 3 év leforgása alatt. Sajnos az NB I-es REAC kispadján is megtapasztaltam a futball sötét oldalát, amikor évekkel később kiderült a hátunk mögött zajló bundabotrány – az ilyen embereket azóta is mélyen megvetem, mert ők nem sportemberek.
A kudarc filozófiája és a második helyek ereje
O.: Volt olyan mélypont az életedben, amikor elbizonytalanodtál?
H. T.: A legnagyobb lelki ütést a szüleim elvesztése hozta, de Kriszti, a feleségem mindig mellettem állt, és az új célok átsegítettek a nehézségen. A pszichológia, így Atkinson patkánykísérlete is remekül rámutat: ha egy patkányt beteszünk egy lavórba, akkor mivel nem látja a célt, feladja és elpusztul; viszont ha az Amazonas egyik partján elengedjük, és a túloldalra oda tesszük például valamelyik társát, simán átússza! Én mindig több lábon álltam: a zene mellett a tanulás, a diploma is alapkövetelmény volt nálunk.
Érdekes egyébként, hogy a különböző televíziós show-műsorokban – legyen szó a Sztárban Sztárról, a Sztárban Sztár meg egy kicsiről vagy A Nagy Duettről Kulcsár Edinával – mindig a második helyen végeztem. Sokan kérdezték, nem bánom-e. Dehogy bánom! A második hely a legjobb helyezés, mert az azt bizonyítja, hogy van még hova fejlődnöd, van csiszolnivalód a munkádon. Az atlétikában is a fehér szalag mögött tudod, hogy a másik gyorsabb volt, és ez arra sarkall, hogy még jobban dolgozz. Ráadásul másnap az utcán sokan azt mondták: „Tamás, neked kellett volna nyerni!” Ennél szebb visszajelzés nem is kellett.
Podcast-siker, a közelgő ausztrál utazás és az új dal
O.: Ha a jelenre és a jövőre fókuszálunk, mik a legfontosabb rövid- és hosszú távú terveid?
H. T.: A rövid távú célok közé tartozik a podcastem, amit most már két éve csinálok Polgár Odett szerkesztőmmel, óriási sikerrel. Teljesen organikusan, külső tőke nélkül fut, és a megtekintéseink száma már valahol 35 és 40 millió között mozog, ami egy beszélgetős műsor esetében csodálatos szám. Ez a projekt különösen fontos szívügyem jelenleg, ezért folyamatosan várhatóak az új részek, izgalmasabbnál izgalmasabb vendégekkel.
Emellett ott van a zenei megújulás, és ami most a legfrissebb: a napokban forgatjuk a Ne haragudj, kérlek című dalom klipjét. Kriszti, aki a legfőbb kritikusom, tíz pontot adott rá. Zeneileg és szövegileg is a saját meglátásom szerint egy értékes és érvényes darab, amiben a cselló adja meg a dal feszességét. Pantyi Petra rendezővel dolgozunk rajta, aki már a Mondd hányszor klipjét is remekül fogta meg, ismét ez egy kifejezetten bátor, merész vizuális világ lesz, amolyan 2027-es kívánalmaknak megfelelő.
O.: És az utazások terén? Hallani egy távoli, egzotikus visszatérésről is.
H. T.: Így van! Hosszú-hosszú évek után januárban 25 napra visszatérek Ausztráliába a feleségemmel. Szeretnénk felkeresni azokat a helyeket, amelyek annak idején meghatározó állomásai voltak az életemnek. Előtte pedig még beiktatunk egy utat Balira, a Gili-szigetekre és Lombokra is – mi nem autókat vagy ékszereket gyűjtünk, hanem az utazás és a megélt pillanatok csodáját – zárta a gondolatait Hevesi Tamás.