Exkluzív interjút adott az Origónak Hevesi Tamás: Tényleg skatulyába zárta az ország egyik legnagyobb slágere?

Évtizedek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek, de legalább ennyire otthonosan mozog a futballpályákon, az edzői kispadon vagy éppen a podcastek világában. Hevesi Tamással beszélgettünk az időtlen slágerekről, a 2027-es zenei megújulásról, a gyulai gyökerekről, a színházi kulisszák mögötti emlékekről, valamint arról, miért tekinti a második helyezéseket a fejlődés legfőbb motorjának.

Hevesi Tamás dalok armadáját szerezte, de eggyel különösen beírta magát a magyar zenetörténetbe (Fotó: Origo)

Hevesi Tamás 2027-re nagy újításokkal készül

Origo: Nemrég említetted, hogy komoly átalakítások zajlanak a zenei vonalon. Mire számíthat a közönség a közeljövőben?

Hevesi Tamás: Pontosan így van, leállítottam egy időre a megszokott rutinokat, és most a saját dalaim átdolgozásán dolgozom. Nem arról van szó, hogy megerőszakolom a szerzeményeket, a szövegek és a dallamok mindvégig változatlanok maradnak, hiszen így ismerik őket, de kapnak egy modernebb hangzást. Most már lassan 2027-et írunk, és bár a '94-es első szólólemezem óta hosszú idő telt el, a gitárok soundját és a dobokat érdemes a mai kor elvárásaihoz igazítani. A szerkezeteken semmiképpen sem változtatok drasztikusan, de jó, ha a mai fülnek is modernebb, feszesebb a hangzás. A terveim szerint közel 30 dalomat fogom teljesen új köntösbe áthangszerelni. Célom az, hogy mind a szóló előadásaim és mind a zenekari nagykoncerteken friss programmal új vizualitással lépünk színpadra.

Olyan zenekarokat is látni, amelyek x éve ugyanazt a repertoárt tolják pontról pontra – én megbolondulnék tőle, és a zenekarom is. Kell a megújulás, a frissesség, az éhség a színpadon

– árulta el.

Hevesi Tamás koncertjein nagy újítások várhatóak (Fotó: Facebook)

O.: Ha már a slágereknél tartunk, megkerülhetetlen az Ezt egy életen át kell játszani, ami generációk fülébe égett. Érezted valaha, hogy ez a dal skatulyába zár, vagy hogy csak ezzel azonosítanak?

H. T.: Egyáltalán nem. Sőt, nagyon büszke vagyok rá. Nyilván ez a dal kapta annak idején az óriási reklámfelületet – ne feledjük, a Postabank állt mögötte, szombat este a főfilm előtt ment a videóklip. De slágert nem lehet pusztán akaratból írni; ahhoz kell egy erős, fülbemászó zene, kiváló szöveg, és persze a média vagy az internet ereje is.