„Sokkal rétegzettebb lett a történetünk” – Márkus Luca az elsőnél is jobban szereti a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t

Kedd este egy nagyszabású díszbemutatón leplezték le a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részét, ami november 12-től a mozikban is látható. Az eseményen természetesen az összes szereplő és készítő megjelent, köztük Márkus Luca is, aki a határozott és tűzről pattant Katát alakítja. A színésznő most a karakterről, önmagáról és a filmet övező elképesztő rajongásról mesélt lapunknak.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 Márkus Luca szívéhez még közelebb áll, mint az első rész (Fotó: Szabolcs László)

Márkus Luca és Marics Peti karakterei, Kata és Gábor egy igazi érzelmi hullámvasúton ültek az első részben, és bizony erre a folytatásban is lehet számítani. Mint kiderült, Luca és a karakán fodrászlány sokban hasonlítanak.

„Sok mindenben tudok azonosulni Katával, ezt elárulhatom. Talán én a saját életemben az övéinél finomabb eszközökkel működök, nem gázolok át mindenkin, hogy érvényesítsem a saját akaratomat, viszont az a fajta életigenlés és az az erő, amivel átküzdi magát a problémákon, abszolút jellemzőek rám. Nagyon szerettem ezt csinálni, mert sokszor tudtam vele azonosulni” – mesélte a színésznő.

Szeretem Petit, jó volt vele dolgozni és nagyon sok prekoncepciómat eltörölte azzal kapcsolatban, hogy miként van jelen egy közösségben, és hogyan lehet vele dolgozni. Nagyon hamar adaptálódott ebbe a közegbe, alázatosan és pontosan dolgozott, és szerintem tényleg nagyon jól játszik ebben a filmben. Persze azért néha bekúszik a csibészsége, de Kataként mindig helyre tudom rakni a jelenetekben

– vallotta be nevetve Luca Marics Petivel kapcsolatban.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 szereplői között igazán szoros viszony alakult ki, Marics Peti például teljesen megváltoztatta Márkus Luca véleményét magáról (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereplőiért százezrek rajonganak

Miután a film első részét több mint egymillióan látták, így a színészek is egy csapásra a figyelem középpontjába kerültek, ami Márkus Luca számára egyszerre hatalmas boldogság, és valahol komoly nyomás.

Nagyon izgatottak vagyunk, hogy mit szól majd a közönség, de máshogy, mint az első résznél. Most már van egy olyan mértékű rajongás, és szeretet felénk, ami talán elvárásokat is szül és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miként tudunk ezeknek majd megfelelni. Nagyon szeretem a második részt, azt hiszem jobban is, mint az elsőt, mert szerintem nagyon szép lett és sokkal rétegzettebb lett a történetünk, amit remélem, a nézők is így látnak majd

– fejtette ki.