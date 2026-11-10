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Hogyan tudnék élni nélküled

Bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részét: Demjén Ferenc is megjelent a premieren

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Végre eljött a pillanat, amire a 2024-es Demjén-film megjelenése óta az egész ország várt! Ma este bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatását. Itt vannak az első fotók a premierről!
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Hogyan tudnék élni nélküledDemjén Ferencpremier

Bár sejthető volt, hogy a humor, a szerelem, a nosztalgikus Balaton part, és persze az örök érvényű Demjén Ferenc dalok egyvelegéből egy igazi közönségkedvenc film fog születni, de arra talán még a készítők sem számítottak, hogy ilyen elsöprő sikere lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? filmnek. Azóta azonban több mint 1 millióan látták a Demjén slágereken alapuló vígjátékot, ami ezzel a rendszerváltás óta készült magyar filmek legsikeresebbje lett. Így nem is csoda, hogy készült hozzá egy folytatás, ami az eredeti cselekmény múltbéli eseményei után 6 évvel, 2000-ben játszódik, és amit rajongók a két évvel ezelőtti premier óta tűkön ülve vártak. Most pedig eljött a pillanat, végre bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 végre megérkezett: óriási sztárparádéval mutatták be a sikerfilm folytatását
A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 végre megérkezett: óriási sztárparádéval mutatták be a sikerfilm folytatását
Fotó: Szabolcs László

November 10-én este az Eiffel Műhelyházban került sor a mozi folytatásának premierjére, ahol természetesen a készítők és szereplők apraja-nagyja felvonult. Az eseményről nem hiányozhattak az első és második film főbb szereplői, azaz például a nemrég a rajongók kérésére életre kelt Kuplung zenekar tagjai, Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell, valamint Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat és Brasch Bence, de megjelent természetesen a producer, Kirády Attila, az új rendező Dyga Zsombor, valamint a színészgárdához újonnan csatlakozó Liptai Claudia, Rohonyi Barnabás és Jeles Bálint is.

2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
Galéria: Hogyan tudnék élni nélküled? 2
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2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház Várkonyi Andrea Bochkor Nóra Mészáros Lőrinc

Demjén Ferenc is ott volt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 premierjén

Ahogy az első rész bemutatóján, úgy a másodikon szintén tiszteletét tette a mozi alapjául szolgáló dalok atyja, Demjén Ferenc is. A legendás zenész örömmel fotózkodott a fiatal művészekkel, akik a filmben, az ez alapján készült színházi musicalben és a múlt heti dupla Kuplung aréna koncerten is hatalmas szeretettel és óriási tisztelettel éneklik a dalait. Az alkotók, a színészek és az ikonikus dalszerző között ráadásul olyan jó viszony alakult ki, hogy a 2024-es premier után, a már hagyománnyá vált december végi Demjén Ferenc aréna koncertre is meghívást kaptak, ahol több ezer ember énekelte velük együtt az olyan örök slágereket, mint a címadó Hogyan tudnék élni nélküled?, az El kell, hogy engedj vagy éppen a Szerelemvonat.

 

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