Bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részét: Demjén Ferenc is megjelent a premieren

Bár sejthető volt, hogy a humor, a szerelem, a nosztalgikus Balaton part, és persze az örök érvényű Demjén Ferenc dalok egyvelegéből egy igazi közönségkedvenc film fog születni, de arra talán még a készítők sem számítottak, hogy ilyen elsöprő sikere lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? filmnek. Azóta azonban több mint 1 millióan látták a Demjén slágereken alapuló vígjátékot, ami ezzel a rendszerváltás óta készült magyar filmek legsikeresebbje lett. Így nem is csoda, hogy készült hozzá egy folytatás, ami az eredeti cselekmény múltbéli eseményei után 6 évvel, 2000-ben játszódik, és amit rajongók a két évvel ezelőtti premier óta tűkön ülve vártak. Most pedig eljött a pillanat, végre bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t.
November 10-én este az Eiffel Műhelyházban került sor a mozi folytatásának premierjére, ahol természetesen a készítők és szereplők apraja-nagyja felvonult. Az eseményről nem hiányozhattak az első és második film főbb szereplői, azaz például a nemrég a rajongók kérésére életre kelt Kuplung zenekar tagjai, Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell, valamint Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat és Brasch Bence, de megjelent természetesen a producer, Kirády Attila, az új rendező Dyga Zsombor, valamint a színészgárdához újonnan csatlakozó Liptai Claudia, Rohonyi Barnabás és Jeles Bálint is.
Demjén Ferenc is ott volt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 premierjén
Ahogy az első rész bemutatóján, úgy a másodikon szintén tiszteletét tette a mozi alapjául szolgáló dalok atyja, Demjén Ferenc is. A legendás zenész örömmel fotózkodott a fiatal művészekkel, akik a filmben, az ez alapján készült színházi musicalben és a múlt heti dupla Kuplung aréna koncerten is hatalmas szeretettel és óriási tisztelettel éneklik a dalait. Az alkotók, a színészek és az ikonikus dalszerző között ráadásul olyan jó viszony alakult ki, hogy a 2024-es premier után, a már hagyománnyá vált december végi Demjén Ferenc aréna koncertre is meghívást kaptak, ahol több ezer ember énekelte velük együtt az olyan örök slágereket, mint a címadó Hogyan tudnék élni nélküled?, az El kell, hogy engedj vagy éppen a Szerelemvonat.