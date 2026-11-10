Bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részét: Demjén Ferenc is megjelent a premieren

Bár sejthető volt, hogy a humor, a szerelem, a nosztalgikus Balaton part, és persze az örök érvényű Demjén Ferenc dalok egyvelegéből egy igazi közönségkedvenc film fog születni, de arra talán még a készítők sem számítottak, hogy ilyen elsöprő sikere lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? filmnek. Azóta azonban több mint 1 millióan látták a Demjén slágereken alapuló vígjátékot, ami ezzel a rendszerváltás óta készült magyar filmek legsikeresebbje lett. Így nem is csoda, hogy készült hozzá egy folytatás, ami az eredeti cselekmény múltbéli eseményei után 6 évvel, 2000-ben játszódik, és amit rajongók a két évvel ezelőtti premier óta tűkön ülve vártak. Most pedig eljött a pillanat, végre bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 végre megérkezett: óriási sztárparádéval mutatták be a sikerfilm folytatását

Fotó: Szabolcs László

November 10-én este az Eiffel Műhelyházban került sor a mozi folytatásának premierjére, ahol természetesen a készítők és szereplők apraja-nagyja felvonult. Az eseményről nem hiányozhattak az első és második film főbb szereplői, azaz például a nemrég a rajongók kérésére életre kelt Kuplung zenekar tagjai, Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell, valamint Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat és Brasch Bence, de megjelent természetesen a producer, Kirády Attila, az új rendező Dyga Zsombor, valamint a színészgárdához újonnan csatlakozó Liptai Claudia, Rohonyi Barnabás és Jeles Bálint is.