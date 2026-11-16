A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. rekordot döntött a mozikban: több száz milliós bevételt termelt a nyitóhétvégén

A magyar filmek között a rendszerváltás óta az 1997-ben bemutatott A miniszter félrelép tartotta a nyitó hétvégi nézőszámrekordot 144 000 nézővel. Ezt a rekordot döntötte meg a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című alkotás. A film több hollywoodi szuperprodukció magyarországi nyitó hétvégi nézőszámát is felülmúlta, köztük a Pókember: Nincs hazaút, az Avatar: A víz útja, a Thor: Ragnarök, a Jégvarázs 2. és Az ördög Pradát visel 2. eredményét. A film Magyarországon a harmadik legmagasabb nyitóhétvégi bruttó jegybevételt érte el. Ennél magasabb bevétellel csak a Pókember: Vadonatúj nap és a Bosszúállók: Végjáték nyitott.

A Hogyan tudnék élni nélküled 2. premierje hatalmas sikernek örvendett (Fotó: Aknay Csaba)

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. sikere nem előzmények nélküli

A 2024 decemberében bemutatott első Hogyan tudnék élni nélküled? már a premierjét követően hatalmas közönségsikert aratott, népszerűsége pedig 2025-ben is töretlen maradt. A Demjén Ferenc ikonikus dalaira épülő zenés romantikus történet hónapokon keresztül uralta a hazai mozikat, és az elmúlt 40 év legsikeresebb magyar filmjeként írta be magát a filmtörténetbe. A közönség szeretete és a film körül kialakult kulturális jelenség szinte azonnal életre hívta a folytatás iránti igényt.

Őszintén hittünk abban, hogy a közönség szeretni fogja ezt a filmet, de arra, ami az elmúlt napokban történt, senki sem lehetett teljesen felkészülve. Ez a rekord nemcsak a színészek, a stáb és az alkotók munkájának elismerése, hanem annak bizonyítéka is, hogy a magyar emberek nyitottak az érzelmes, zenés szórakoztató filmekre. Hálásak vagyunk minden nézőnek, aki jegyet váltott a filmre, és velünk ünnepli ezt a fantasztikus sikert

– mondta Kirády Attila, a film vezető producere.

Marics Peti lett a film főszereplője (Fotó: Szabolcs László)

Hatalmas várakozás övezte a filmet

A film első előzetesei milliós eléréseket generáltak az online térben, a jegyelővásárlási adatok pedig már hetekkel a bemutató előtt jelezték, hogy a mozik minden idők egyik legnagyobb magyar filmes bemutatójára készülhetnek. A rajongók hónapokon át találgatták, hogyan folytatódik a szereplők története, és milyen új fordulatokat tartogat számukra a film.

A rajongóknak megoszlik a véleménye a folytatásról. Vannak, akiknek az első film sem tetszett, így nem is nézték meg a másodikat, de olyanok is akadnak, akiknek mindkettő moziélmény nosztalgia érzést keltett és örömmel hallgatta a Demjén Ferenc dalok feldolgozásait.