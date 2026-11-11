„Én is ebben az időben írtam ezeket a dalokat” – Demjén Ferenc a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-ről mesélt

November 10-én este végre bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatását, ami, ahogy az első rész, szintén Demjén Ferenc örök érvényű slágerein alapszik. Így természetesen az ikonikus énekes-dalszerző sem hiányozhatott a nagyszabású premierről, ahol lapunknak mesélt a filmről, és a közelgő aréna koncertjéről.

Demjén Ferenc maga is megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled? film folytatásának premierjén (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled? 1. része óriási siker lett, akkora, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa a magyar filmiparban. Így cseppet sem meglepő, hogy Kirády Attila, a mozi kreatív producere egy folytatást is megálmodott, természetesen az eredeti szereplőgárdával, és természetesen az első film sikerének kulcsa, a Demjén slágerek sem hiányozhattak belőle. A legenda pedig most elárulta, örül a sikernek, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy tovább folytatódjon ez a történet.

Mindig azt mondom, hogy még csak kettő film született

– kezdte humorosan Demjén Ferenc.

„Mindenesetre nagyon örülök neki, hogy elkészült a második rész. Az előző film olyan jól sikerült, hogy az tényleg meglepetés volt nekünk is, és valószínűleg a közönségnek is, de olyan sokan látták, amit más filmek nem futottak be, így nagyon örülök, hogy folytatódhatott, de ez természetesen nem az én akaratomból alakult így, én csak ki lettem választva. Viszont az anyagból, amit az elmúlt 60-70 év alatt megírtam, még van bőven, mert körülbelül 300-350 dal van még, amiből lehet csipegetni. És remélem, hogy ha esetleg több film nem lesz, mert már ezzel is nagyon boldog vagyok, akkor is eljutnak ezek a dalok a közönséghez, mert nekem nagyon a szívemhez nőttek a hosszú évek alatt, amióta játsszuk őket” – vallotta be az Origónak a folytatás kapcsán.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 premierjén együtt ünnepeltek a szereplők és a készítők (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereplői mindenki szívébe belopták magukat

Kétségtelen, hogy a nézők körében óriási rajongás alakult ki a fiatal színészek iránt, középpontban Ember Márkkal, Marics Petivel és Kirády Marcival, azaz a Kuplung zenekarral. Sőt, a fiúk még Demjén Ferenc szívét is meghódították.

Nagyon tehetségesek a srácok, elénekelték tisztességesen a dalokat, és tulajdonképpen ez nekik áll jól, hiszen én is ebben az időben írtam ezeket a slágereket. Nagyon fiatal voltam – talán túlságosan is – ahhoz, hogy ilyeneket érezzek és játsszak, de remélem, hogy ma, a rajongók közül mindenki ki tudja venni belőlük azokat a gondolatokat, amik rá vonatkoznak

– mondta a Hogyan tudnék élni nélküled? színészeivel kapcsolatban.