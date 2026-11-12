„Sok olyan szituáció volt, amit én a valóságban még nem tapasztaltam” – Marics Peti a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-ről vallott

Marics Peti Gáborként tűnt fel első mozifilm szerepében, a Hogyan tudnék élni nélküled? 1. részében, aki – akárcsak a többi karakter – most a 6 évvel később játszódó folytatásban is visszatért, így az énekes újra a csélcsap zenész bőrébe bújt. Tegnap pedig végre bemutatták a várva várt folytatást, aminek kapcsán a Megasztár zsűritagja lapunknak mesélt.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 Marics Peti számára egy új színészi kihívást jelentett (Fotó: Szabolcs László)

A nagy sikerű Demjén Ferenc dalokon alapuló romantikus-komédia folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 csütörtöktől látható a mozikban, és annyian kíváncsiak rá, hogy már most 50 ezer jegy kelt el a vetítésekre. Ez persze a szereplőknek is nagy öröm, köztük Marics Petinek, aki bár nem tartja igazán színésznek magát, mégis magas színvonalú játékot nyújtott Gáborként már az első részben is, amit a folytatásban még tovább fokozott.

„Élveztem ezt a feladatot, szeretem a kihívásokat. Jó volt újra eljátszani, hogy színész vagyok” – kezdte viccelődve Peti.

Felléptem már az Erkelben is persze, meg tulajdonképpen én már annyi mindent csináltam… és még egy csomó mindent szeretnék. Úgyhogy, nem titulálom semminek magam, én egy jelenség vagyok

– jelentette ki nevetve.

„De komolyra fordítva a szót, a zenészeknél azt gondolom: jó, hogyha több hangszeren is tudnak játszani, ami nálam még úton van. Nagyon régóta tervben van, remélem most már ráveszem magam lassan, de addig nem használnám magamra a zenész kifejezést. A színészettel is úgy vagyok, hogy próbálom kihasználni a lehetőségeket, amiket az élet ad, vagy kiharcolok magamnak, és ha az emberek szeretik, amit csinálok, akkor mindegy is, hogy minek tartom magam. A közönség a legnagyobb zsűri, ők meg csípik, amit csinálok, úgyhogy nem foglalkozom a papírokkal meg ilyesmivel” – magyarázta az előadó.

Marics Peti és a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 gyerekfőszereplője, Jeles Bálint karaktereinek kapcsolata a film egyik legkülönlegesebb szála (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled? színészei sokban hasonlítanak a karaktereikre

Peti korábban az első rész kapcsán bevallotta, hogy valóban van jó néhány hasonlóság közte és Gábor személyisége között, ám az a folytatás esetében már nem teljesen igaz.

Most Gábor kicsit azért eltávolodott tőlem, éppen ezért is volt kihívás a második rész, mert elég sok olyan szituáció volt, amit én a valóságban még nem tapasztaltam, vagy személy szerint egyáltalán nem így kezelnék, és ezért több melót is kellett tennem abba, hogy élethű legyen, de szerintem jól sikerült

– mondta a karakterével kapcsolatban.