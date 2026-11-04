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Fésűs Nelly

Szüléséről vallott Horváth Csenge: Traumaként élte meg élete nagy napját

32 perce
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Az influenszer nem felvágni, hanem segíteni szeretne az olyan anyukáknak, akik még a szülés előtt állnak. Horváth Csenge tisztázta, hogy a mostani történetét csak azért szeretné megosztani, mivel abban bízik, hogy sokan megismerik egy olyan oldalát a szülésnek, amivel eddig meglehet, hogy nem voltak tisztában.
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Fésűs NellyvárandóságHorváth Csenge

Idén májusban született meg Horváth Csenge gyermeke, aminek körülményeiről eddig nagyon keveset lehetett tudni. Most azonban az influenszer úgy döntött, hogy a közösségi oldalán elmeséli a szülés nehézségeit, mivel ezzel is szeretné támogatni azon nőket, akik még a gyermekük születése előtt állnak. Fésűs Nelly lánya azt is leszögezte, hogy ezzel nem a felkapottság vagy a címlapokon szereplés a célja, hanem a másoknak való segítség.

Horváth Csenge fehér szettben mutatta meg magát egy divatbemutatón.
Horváth Csenge lánya idén májusban jött világra (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Csenge részletesen mesélt a nagy napról

A modellnél nem indult el időben a szülés, ezért ballonos katéterrel segítettek az orvosok. Negyed hétkor helyezték fel a ballont, ami után alig két órával már elindult a vajúdás. Miután egész éjszaka, öt percenként érkeztek a fájások, így aludni sem tudott aznap este a modell. Csenge elmondása szerint reggel fél hatkor távolították el a katétert és oxitocint is kapott.

Ennek az oka pedig az volt, hogy a behelyezett ballon egész éjszaka eresztett, így nem sikerült megfelelően előkészítenie a modellt a szülésre. Reggel hétre pedig már a burokrepesztést is elvégeztek az orvosok, mivel abban bíztak, hogy úgy sikerült meggyorsítani a folyamatot.

Horváth Csenge kifelé mindig azt mutatta, hogy csak úgy sugárzik, amíg a színfalak mögött sokat szenvedett.
Horváth Csenge őszinte beszámolóival szeretné megmutatni a szülés azon oldalát, amit nem ismerhetnek az emberek, akik nem élték át (Fotó: Máté Krisztián)

Nem így tervezte a szülést Horváth Csenge

A modell úgy tervezte, hogy hollywoodi romantikus filmbe illő jelenet lesz kislánya érkezése, ahogy előbb otthonában elfolyik a magzatvize, majd probléma nélkül minden megy a saját útján. Azt is elmesélte Csenge, hogy a végére óriási teher volt neki a várandóság, mivel egy olyan ideget nyomott a pici, ami miatt a háta és a dereka is rendkívül fájt már.

Horváth Csenge később még több videóval jelentkezik, ahol további részleteket oszt meg a traumaként megélt szüléséről.

Fésűs Nelly lánya többször is hangsúlyozta, hogy ezekkel a történetekkel csupán segíteni szeretne és véletlenül sem az a célja, hogy emiatt legyen felkapva a neve.

 

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