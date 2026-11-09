Dér Heni elárulta, mi a helyzet Szorcsik Vikivel Az Árulókban lévő merénylet óta: „Nem tud rajta túllendülni”

Dér Heni számára nem ismeretlen terep a taktikai játékok világa, így izgatottan várta, hogy részt vehessen az RTL vadonatúj műsorában, a Hotel Blöffben. Az énekesnő korábban is szívesen próbára tette magát stratégiai kihívásokban, ráadásul ezúttal az egyik barátnőjével, Tápai Szabinával alkot majd párost. A műsorban azonban Szorcsik Vikivel is újra találkozik, akivel nem éppen kellemes az utolsó közös szereplésük emléke.

A Hotel Blöffben Dér Heni és Tápai Szabina együtt játszanak majd (Fotó: Mediaworks)

Dér Heni sem tudta előre, kik alkotják a Hotel Blöff szereplők listáját

Heni elárulta, hogy kifejezetten kedveli az olyan játékokat, amelyekben előre kell gondolkodni, és gyorsan kell reagálni a váratlan helyzetekre. A póker is közel áll hozzá, ezért bízik abban, hogy a Hotel Blöffben is jól teljesítenek majd. Szerinte azonban a győzelem helyett mindig az éppen előttük álló feladatra kell összpontosítaniuk.

„Nagyon szerettem pókerezni, és a stratégiai játékokat is kifejezetten kedvelem. Sok hasonló műsorban vettem már részt, úgyhogy bízom benne, hogy ebben is remekelni fogunk. Nyilván nyerni indul az ember, de játék közben nem ezt kell szem előtt tartani, hanem mindig a következő lépést. Az adott feladatot kell megoldani, és az adott helyzetből a lehető legjobban kijönni, hogy nyerő pozícióba kerüljünk” – fogalmazott az Origónak.

A Hotel Blöffben Dér Heni és Szorcsik Viki ismét egy műsorban szerepelnek, ami már önmagában is tartogathat izgalmakat. Legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor második évadában találkoztak, ahol Heni Árulóként egy nyilvános merényletet hajtott végre, és Vikit választotta áldozatául.

Azóta is sűrűn felhozza ezt, és nem tud rajta túllendülni. Én nem tudtam, hogy Viki is játékosként részt vesz majd ebben a műsorban. Amikor megtudtam, rögtön bevillant, hogy ő még mindig nem engedte el a múltbéli merényletet, pedig az csak a játék része volt, és már nagyon sokszor megbeszéltük. Én nem haragszom, nincs miért feszengenem, hiszen egy játékról volt szó, és szerintem így is kell hozzáállni minden ilyen helyzethez. Kérdés, hogy ő mennyire tudja majd ezt elengedni, és mennyire tudja visszaállítani a bizalmi szintet

– mondta.