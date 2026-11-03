Détár Enikő sármos fiával szerepel a Hotel Blöffben: a színésznő ezt árulta el Zsigmondról

Nem mindennapi élményben volt része Détár Enikőnek: ezúttal nemcsak egy izgalmas televíziós kalandban próbálhatta ki magát, hanem a fiával, Rékasi Zsigmonddal együtt vághatott neki a kihívásoknak. Az RTL Hotel Blöff című műsorában anya és fia egy csapatot alkotnak, a színésznő pedig lapunknak mesélt arról, milyen volt testközelből látni, hogyan gondolkodik a fia egy taktikai-stratégiai játékban.

Détár Enikő és Rékasi Zsigmond mindent megtesznek azért, hogy nyerjenek a Hotel Blöffben (Fotó: Mediaworks)

Détár Enikő fiával együtt vágott neki a Hotel Blöffnek

Détár Enikő számára különösen emlékezetessé tette a forgatást, hogy Zsigmonddal közösen vehetett részt a produkcióban. Azt is elárulta, mennyire élvezte, hogy ezúttal egy egészen más helyzetben, játékostársakként tölthettek időt együtt.

„Imádtam, nagyon jó volt, hogy együtt vehettünk részt ebben a műsorban. Ő egy nagyon okos fiatalember” – árulta el büszkén Enikő, akinek szavai mögött érezhető, mennyire örült annak, hogy a fiával osztozhatott ezen az élményen.

A közös játék ugyanakkor nem teljesen ismeretlen terep a család számára. A színésznő elmondta, hogy gyerekei már kiskorukban is szívesen ültek le társasjátékozni, ő pedig igyekezett partner lenni ebben.

A gyerekeim mindig is imádtak társasozni. Én annak idején unóztam velük, de ez inkább ilyen szeretetgesztus volt a részemről, hogy társasozzak velük

– idézte fel mosolyogva.

Détár Enikő számára ez a műsor egy teljesen új kihívás lesz (Fotó: Szabolcs László)

Nagyon büszke Détár Enikő gyerekeire

Zsigmond érdeklődése a taktikai játékok iránt tehát egyáltalán nem új keletű. Enikő szerint már egészen kicsi korában is szívesen foglalkozott olyan játékokkal, amelyekben előre kellett gondolkodni, tervezni és megfontolt döntéseket hozni. A Hotel Blöff forgatásán pedig édesanyja is láthatta, mennyit fejlődött ezen a téren.

Egyébként Zsigmond már óvodás korában is imádta a stratégiai játékokat, a Monopoly volt a kedvence. Hála az égnek, a mai napig rajong az ilyen játékokért, és most testközelből is megtapasztalhattam, mekkora stratéga. Nagyon büszke vagyok rá. Egyébként mind a két gyerekemre az vagyok

– fogalmazott a színésznő.

A Hotel Blöffben tíz páros küzd a 20 millió forintos főnyereményért, a játékosoknak pedig nemcsak egymással, hanem saját megérzéseikkel és taktikájukkal is meg kell birkózniuk. A vadonatúj reality november 9-én indul az RTL-en és az RTL+ Premium felületén, ahol hétfőtől csütörtökig követhetik a nézők a fordulatokat.