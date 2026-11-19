Újabb nagy esélyesnek kellett kicsekkolni a Hotel Blöffből. Négy párosnál már nem nagyon számítottak az eddig kialakított szövetségek, így sokan csak a szerencsére támaszkodtak. Ehhez az is kellett, hogy a szerdai nap során mindenki táskáját lezárták, így Lakatos Laciékon kívül senki nem tudta, hogy kinek mi van a bőröndjében. Dr. Tóth Tamásék pedig kockáztattak, ami végül nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

A Hotel Blöff 2026-os évadában dr. Tóth Tamáséknak kellett búcsúzniuk a döntő kapujában (Fotó: Mediaworks)

Meglepő fordulatot hozott a Hotel Blöff utolsó előtti adása

Lakatos Laciék megnyerték a délelőtti játékot, ezzel pedig hatalmas lehetőséget kaptak. Cserélhettek valakikkel, viszont azután mindegyik csomagot lezárták. Végül megkaparintották az azonnali kiesést jelentő kártyát, így nagy fegyver került a kezükbe. Miután Pető Brúnóéknak elárulták tervüket, már biztos volt, hogy ők ketten nem esnek ki a döntő előtt egy nappal. Azonban a blöffölést már volt idejük kitanulni a fiataloknak is, így sikeresen átverték dr. Tóth Tamásékat.

Nem voltak abban a pozícióban, hogy ne bízzanak bennünk. Erre kellett hagyatkozniuk és ezért is fájt, amit velük tettünk

– jegyezte meg az énekes.

Pető Brúnó és VV Moh kijátszották a műsor egyik legnagyobb esélyeseit (Fotó: Mediaworks)

Végül Brúnóék terve sikeres lett

Az esti cseremónián minden úgy alakult, ahogy azt eltervezték. Lakatos Laciék kieső táskája egyből dr. Tóthék kezébe került, így ők már csak akkor maradhattak volna bent, ha valakik velük szeretne cserélni. Azonban egyik páros sem tette meg ezt a szívességet, így nekik kellett távozniuk.

Számítottunk rá, hogy ez lesz, szóval előre sikerült ezt feldolgozni. Nagyon jól éreztem magam és nekem ez volt az első ilyen élményem, szóval örültem, hogy ilyen emberek mellett élhettem ezt meg

– jegyezte meg Panni.

Brúnóék pedig a pénzt is megszerezték, de elárulták azt is, hogy mi volt a legnagyobb probléma a kiesők játékával. „Szegény dokinak egyetlen baja volt, hogy túl jól játszotta ezt a játékot” – mondta VV Moh. Végül mindenki állva tapsolta meg a kieső párost, akik szenzációsan szerepeltek a műsorban.

Csütörtök este pedig megtörténik a Hotel Blöff döntője, vagyis az utolsó adása, ahol kiderül, ki fogja elhódítani a főnyereményt.