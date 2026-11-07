Gundel Takács Gábor kulisszatitkokat árult el a Hotel Blöffről

Gundel Takács Gábor ezúttal egy egészen új televíziós feladatban próbálja ki magát: ő vezeti a november 9-én induló Hotel Blöff című taktikai realityt. A műsor hétfőtől az RTL képernyőjén és az RTL+ Premiumon is látható lesz. A tapasztalt műsorvezető számára különösen izgalmas volt a felkérés, hiszen korábban még nem dolgozott ilyen formátumban, a forgatás pedig sokkal inkább egy filmkészítésre emlékeztette, mint egy hagyományos műsor felvételére.

Gundel Takács Gábor szerint nagyon izgalmas lesz a Hotel Blöff (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff műsor új kihívást jelentett Gundel Takács Gábornak

Gundel Takács Gábor elárulta, hogy rendkívüli fókuszálást igényelt a műsor, és hogy hiába volt ő a műsorvezető, a játék ugyanúgy beszippantotta, mint a játékosokat.

„Nagyon hálás voltam a felkérésért, mert ilyen típusú műsorban még nem dolgoztam. A forgatás inkább egy filmkészítéshez hasonlított: folyamatosan képben kellett lennem azzal, mi történik a játékban és a játékosok között, akkor is, amikor nem voltam mellettük. Azt is éreznem kellett, mikor kell megszólalnom, mikor oldhatok egy poénnal, és mikor jobb csendben maradni, hogy a feszültség tovább épüljön. Nagyon izgalmas folyamat volt, televíziósként is sokat tanultam belőle” – mesélte.

A műsorvezető a Hotel Blöffben a szálloda menedzsmentjének képviseletében jelenik meg, így a játék során a hotel különböző részlegei – például a séf, a marketingcsapat vagy az élményprogramokért felelős munkatársak – is életre kelnek. Gundel szerint a szerepben saját személyiségéből építkezik, a humor pedig természetes része lesz a műsornak. Arra is tudatosan figyeltek, hogy a formátum hangulata ne legyen összetéveszthető Az Árulókéval.

Bár mindkét műsor stratégiai játék, a hangulatuk és a dinamikájuk nagyon különböző. Nálunk például a játékosok helyzete sokkal gyorsabban változhat: aki egyik nap pénzzel rendelkezik, másnap akár a kiesés szélére is kerülhet

– magyarázta.

A műsorvezető szerint különösen izgalmassá teszi a formátumot, hogy a versenyzők párokban játszanak.

„A páros játék azért is érdekes, mert a versenyzőknek hangosan kell gondolkodniuk, így a néző is beleláthat abba, hogyan születnek a döntéseik. Mindig az a legizgalmasabb, hogy kivel mi történik: aki korábban előnyben volt, mikor kerül bajba, vagy egy nehéz helyzetből hogyan válik kulcsszereplővé. Ettől lesz története a játéknak” – fogalmazott.