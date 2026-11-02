Erről fog szólni a Hotel Blöff: felfedjük az RTL új műsorának titkait – galéria

Vajon ki tudja a legügyesebben kijátszani a többieket, és ki viheti haza a mesés főnyereményt? Hamarosan vadonatúj taktikai-stratégiai realityvel jelentkezik az RTL: november 9-én indul a Hotel Blöff, amelyben tíz ismert páros száll harcba a 20 millió forintért.

A Hotel Blöffben a táskák fontos kellékek lesznek (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff műsorvezetője először vezet realityt

A műsor sajtótájékoztatóját november 2-án, hétfőn tartották, ahol a készítők mellett Gundel Takács Gábor műsorvezető, valamint a szereplő párosok közül is többen megjelentek. A sajtó képviselőivel együtt az első epizódba is betekintést nyerhettek, a vetítés alatt pedig többször felcsattant a nevetés. A játékosokon is látszott, hogy jó érzésekkel gondolnak vissza a közös kalandra, és bizony akadtak olyan pillanatok, amelyek még most is mosolyt csaltak az arcukra.

A Hotel Blöff egyik legfontosabb kellékei a táskák lesznek: mind a tíz páros kap egyet, ám ezek közül mindössze az egyikben lapul a 20 millió forintos főnyeremény. A játékosoknak nemcsak a pénz nyomára kell bukkanniuk, hanem eközben rengeteget kell taktikázniuk, megtéveszteniük a másikat, és közben arra is ügyelniük kell, hogy a többiek ne játsszák ki őket. A bizalom és a blöff így legalább olyan fontos szerepet kap majd, mint a jó stratégia.

A Hotel Blöff szereplői jó érzésekkel emlékeztek vissza a játékra (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff szereplői 20 millióért küzdenek

A versenyzők a tokaji dombok között, az egyik hotelben mérik össze a tudásukat. A mezőny igazán színes: Détár Enikő fiával, Rékasi Zsigmonddal, dr. Tóth Tamás pedig lányával, Tóth Hannával vág neki a kalandnak. Nádai Anikó Görög Zitával, Dér Heni Tápai Szabinával, Törőcsik Dani pedig Bihari Ádámmal alkot egy csapatot. Wolf Kati testvérével, Wolf Gáborral, Lakatos Laci szintén a testvérével, Lakatos Ferivel érkezik, míg Pető Brúnó Mohval, vagyis Szlépka Armanddal próbálhatja megszerezni a nyereményt. Visváder Tamás Szorcsik Viktóriával, Kiss Ádám pedig Tóth Eduval alkot párost.

A Hotel Blöff november 9-én rajtol az RTL-en és az RTL+ Premium felületén. A televízióban hétfőtől csütörtökig követhetik a nézők az eseményeket, az RTL+ Premiumon pedig dupla epizóddal debütál a produkció. Úgy tűnik, izgalomból, fordulatokból és humoros pillanatokból sem lesz hiány!