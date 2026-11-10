Hotel Blöff: Szorcsik Viki és Visváder Tamás elárulták barátságuk titkát –"Soha nem vesztünk össze"

Szorcsik Viki és Visváder Tamás a Hotel Blöff című taktikai realityben alkotnak egy csapatot. A két szereplő évek óta jó barátságot ápol, a közös játék pedig csak még inkább megmutatta, mennyire jól ismerik egymást. Nemcsak a feladatokban egészítették ki egymást, hanem abban is biztosak lehettek, hogy a másik akkor sem sértődik meg, ha éppen szókimondóbb megjegyzést kap.

Szorcsik Viki és Visváder Tamás nagyon várták, hogy együtt játszanak a Hotel Blöff című műsorban (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff szereplői nagyon jól ismerik egymást

Viki szerint a forgatás remek alkalom volt arra, hogy még inkább megéljék és megmutassák a köztük lévő barátságot.

„Tomival már évek óta barátok vagyunk, és a műsorban igazán meg tudtuk mutatni, milyen szoros kapcsolat van közöttünk.”

Tamás úgy véli, a közös játék során nagy előnyükre vált, hogy pontosan ismerték egymás személyiségét. Tudta, milyen helyzetekben kell Vikire figyelnie, és azt is, hogyan óvhatja meg őt az esetleges csalódásoktól.

Olyan régóta vagyunk barátok, hogy jól ismertük egymás erősségeit és gyengeségeit is. Tudtam például, hogy Viki igazi harcos amazon, akinek hatalmas szíve van, de ha valaki megbántja, akkor nagyon keménnyé tud válni. Én úgy álltam hozzá a játékhoz, hogy szerettem volna megóvni őt az ilyen helyzetektől.

A jó kapcsolatuk egyik legnagyobb próbája az volt, hogy a játék feszült pillanataiban is megőrizzék a köztük lévő harmóniát. Viki szerint ez egyáltalán nem okozott gondot, még akkor sem, amikor egymással vagy a többi játékossal szemben szarkasztikusabb megjegyzéseket tettek.

Egyetlen pillanatig sem volt közöttünk konfliktus, soha nem vesztünk össze, és egyikünk sem sértődött meg a másikra. Elég szarkasztikusan játszottunk, egymással és másokkal is, de ehhez az kell, hogy az ember érzelmileg intelligens legyen, és tudja helyén kezelni a másik megjegyzéseit. Tomi pontosan ismer engem, ezért tudta, hogyan szólhat hozzám, és én sem vettem magamra, ha kicsit odaszúrt. Szerintem ez sokaknak nem működik, vagy félreértik, de közöttünk természetes volt.

Szorcsik Viki szerint Tomival kiegészítik egymást (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff műsorába előre megbeszélt taktikával mentek

A páros már a játék előtt megbeszélte, hogy ki milyen területen veszi majd kézbe a döntéseket.