Hotel Blöff: Szorcsik Viki és Visváder Tamás elárulták barátságuk titkát –"Soha nem vesztünk össze"

Szorcsik Viki és Visváder Tamás a Hotel Blöff című taktikai realityben alkotnak egy csapatot. A két szereplő évek óta jó barátságot ápol, a közös játék pedig csak még inkább megmutatta, mennyire jól ismerik egymást. Nemcsak a feladatokban egészítették ki egymást, hanem abban is biztosak lehettek, hogy a másik akkor sem sértődik meg, ha éppen szókimondóbb megjegyzést kap.
A Hotel Blöff szereplői nagyon jól ismerik egymást
Viki szerint a forgatás remek alkalom volt arra, hogy még inkább megéljék és megmutassák a köztük lévő barátságot.
„Tomival már évek óta barátok vagyunk, és a műsorban igazán meg tudtuk mutatni, milyen szoros kapcsolat van közöttünk.”
Tamás úgy véli, a közös játék során nagy előnyükre vált, hogy pontosan ismerték egymás személyiségét. Tudta, milyen helyzetekben kell Vikire figyelnie, és azt is, hogyan óvhatja meg őt az esetleges csalódásoktól.
Olyan régóta vagyunk barátok, hogy jól ismertük egymás erősségeit és gyengeségeit is. Tudtam például, hogy Viki igazi harcos amazon, akinek hatalmas szíve van, de ha valaki megbántja, akkor nagyon keménnyé tud válni. Én úgy álltam hozzá a játékhoz, hogy szerettem volna megóvni őt az ilyen helyzetektől.
A jó kapcsolatuk egyik legnagyobb próbája az volt, hogy a játék feszült pillanataiban is megőrizzék a köztük lévő harmóniát. Viki szerint ez egyáltalán nem okozott gondot, még akkor sem, amikor egymással vagy a többi játékossal szemben szarkasztikusabb megjegyzéseket tettek.
Egyetlen pillanatig sem volt közöttünk konfliktus, soha nem vesztünk össze, és egyikünk sem sértődött meg a másikra. Elég szarkasztikusan játszottunk, egymással és másokkal is, de ehhez az kell, hogy az ember érzelmileg intelligens legyen, és tudja helyén kezelni a másik megjegyzéseit. Tomi pontosan ismer engem, ezért tudta, hogyan szólhat hozzám, és én sem vettem magamra, ha kicsit odaszúrt. Szerintem ez sokaknak nem működik, vagy félreértik, de közöttünk természetes volt.
A Hotel Blöff műsorába előre megbeszélt taktikával mentek
A páros már a játék előtt megbeszélte, hogy ki milyen területen veszi majd kézbe a döntéseket.
„Én alapvetően taktikus, realista ember vagyok, aki szeret mindent átgondolni és kiszámolni, ezért abban állapodtunk meg, hogy a stratégiai döntéseket mindig én vázolom fel, majd közösen beszéljük át. Viki viszont sokkal tapasztaltabb az emberek terén, remekül olvas másokból, így ebben maximálisan hallgattam rá. Ha olyan feladat volt, amelyben gyorsan kellett dönteni, merre induljunk, mit csináljunk, akkor inkább én vettem át az irányítást. Így szépen kialakult, hogy melyikünk miben tudja leginkább segíteni a másikat.”
Viki is úgy látja, hogy éppen az eltérő erősségeik miatt alkottak jó párost. Nem volt számára kérdés, hogy bizonyos helyzetekben Tamásra bízza magát, hiszen nagyra tartja a tudását és a gondolkodását.
„Azért működtünk ilyen jól együtt, mert kiegészítettük egymást. Sokszor egyszerűen mentem Tomi után, mert rendkívül okos, tájékozott fiúnak tartom, aki a világ szinte minden területéhez hozzá tud szólni. Másnak talán nem hagyatkoztam volna ennyire a véleményére, de ha látom valakiben azt a tehetséget, amit őszintén elismerek, akkor szívesen rábízom magam. Örültem, hogy bizonyos helyzetekben ő vezetett, máskor pedig én hívtam fel a figyelmét olyan dolgokra, amelyekben kevésbé volt jártas. Így segítettük egymást, és egyikünk sem vette zokon, ha valamit esetleg elrontottunk.”
Tamás szerint a barátságuk egyik legfontosabb alapja, hogy a hétköznapokban is képesek meghallgatni egymást, még akkor is, ha nem mindenben értenek egyet. Ez a hozzáállás a forgatáson is sokat segített nekik.
Az elmúlt években rengeteget beszélgettünk közéletről, politikáról és a világról, és sokszor kiderült, hogy teljesen másképp gondolkodunk bizonyos dolgokról. Ennek ellenére meg tudjuk hallgatni egymást anélkül, hogy összevesznénk. Ez a játékban is nagy előny volt. Ha például Viki azt mondta, hogy borzalmasan áll a hajam, és ideje lenne megmosnom, azon sem sértődtem meg. Tudom, hogy nem bántani akar, hanem őszinte velem.
A Hotel Blöff november 9-én, vagyis mától látható az RTL-en és az RTL+ Premium felületén. A taktikai reality hétfőtől csütörtökig jelentkezik a televízióban, az RTL+ Premium előfizetői pedig már a premier napján dupla epizóddal kapcsolódhatnak be a játékba.