Sértődötten búcsúztak a Hotel Blöff első kiesői

A Hotel Blöff első adásának végső döntésénél mindenki fejében pörögtek a fogaskerekek, hogy mégis mi lenne a legjobb döntés. Cserélni vagy megtartani a táskát. Az egyik csapatnál végig ott volt az azonnali kiesés cetli, míg másnál a 20 millió főnyeremény. Szorcsik Viki és Visváder Tamás rafináltsága vezetett végül ahhoz, hogy Törőcsik Daninak és Bihari Ádámnak kellett búcsúzniuk az adás végén.

A Hotel Blöff kezdetét vette Gundel Takács Gábor vezetésével (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff kiesői nem viselték jól a búcsút

Törőcsik Dani és Bihari Ádám utolsóként érkeztek meg az első feladatban, ami azt jelentette, hogy a maradék táskával kellett kezdeniük. Szerencsére elkerülték az azonnali kiesés kártyáját, viszont a végére mégis hozzájuk került az.

A kiesés nem a csónakon múlt. Vannak bélyegek, amiket az ember nem tud letörölni magáról és ez szerintem egy félelemlövés volt. Abszolút úgy gondolom, hogy veszélyes ellenfélnek tartanak minket és könnyebb volt tőlünk megszabadulniuk

– mondta a kiesés után Törőcsik Dániel.

A táskát nem mástól, mint Visváder Tomiéktól kapták, akik nagyszerű játékkal kosarazták ki a két influenszert. Bihari Ádám okos döntésnek tartotta Tomiék választását. „Az ő helyzetükben ez egy logikus döntés volt. Abszolút nincs harag és mindenkinek sok sikert kívánunk” – zárta.

A Hotel Blöff szereplői közül, Törőcsik Dani és Bihari Ádám számára ért véget a műsor az első napon (Fotó: RTL)

A kamerák előtt sem fogták vissza magukat a kiesők

Ezzel a maximum két-három nappal, amit még itt fognak tölteni a játékban, ez egy nagyon gyors és biztonságos megoldás volt. Nehéz és kemény ellenfelek lehettünk volna és most volt egy lehetőségük tisztítani a terepet. Mindenesetre én nem gondolom, hogy ezek után bárkivel bizalmi viszonyt tudnak kialakítani

– jegyezte meg a kameráknak Törőcsik Dani.

Tápai Szabina és Dér Heni nagyon meglepődtek, hogy végül nem velük cseréltek Szorcsik Vikiék, viszont ezzel nekik is sikerült túlélniük a Hotel Blöff első napját.

A 20 millió forint pedig Détár Enikőhöz és fiához került, amivel a keddi adásban ők döntik el, kihez kerül a játék elején az azonnali kiesés kártya.