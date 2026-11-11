Wolf Kati és bátyja elárulták, milyen testvérek voltak gyerekkorukban: „Sokat bunyóztunk”

Nem mindennapi kalandban volt része Wolf Katinak és bátyjának, Gábornak, hiszen testvérpárként próbáltak szerencsét az RTL Hotel Blöff című taktikai reality-jében. Míg az énekesnőnek már van tapasztalata a televíziós műsorok világában, testvére most először szerepel ilyen produkcióban. A közös játék azonban nemcsak izgalmas kihívásokat tartogatott számukra, hanem egy olyan élményt is, amelyre gyerekkoruk óta nem volt példa: végre úgy tölthettek együtt időt, hogy semmi másra nem kellett figyelniük.
A Hotel Blöff szereplői nagyon élvezték a játékot
A testvérek igazi békebeli gyermekkorban nőttek fel nagy családban.
Kezdetben sokat bunyóztunk, aztán nagyon jóba lettünk. Röviden ennyi a testvérségünk története
– foglalta össze humorosan Gábor.
Kati is úgy érzi, hogy a forgatás alatt különösen jól működtek együtt, és mindketten nagyon élvezték, hogy egy időre kiszakadhattak a megszokott hétköznapokból.
„Nagyon jó volt együtt játszani. Szerintem utoljára talán gyerekkorunkban volt olyan, hogy semmi más dolgunk nem akadt, csak játszhattunk. Mindketten munkamániások vagyunk, ezért hatalmas ajándék volt, hogy teljesen kikapcsolhattunk a való életünkből. Gabi végig nagyon nyugodt volt, szinte semmivel nem lehetett felidegesíteni. Kifejezetten élvezte, hogy nincs mobiltelefon, munka és elintéznivaló, csak a játék. Nagyon jó volt együtt lenni, és igazán élveztük egymás társaságát.”
Bár a mindennapokban is fontos számukra a családi összetartás, a közös műsor még közelebb hozta őket egymáshoz.
„Nálunk természetes, hogy együtt tartjuk az ünnepeket, a születésnapokat és a névnapokat, ez mindig is része volt a családi szokásainknak. Persze külön is szoktunk beszélni, de a műsor óta valahogy még közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte Kati, Gábor pedig hozzátette:
„Amióta részt vettünk ebben a műsorban, sokkal többet beszélünk. Tényleg még jobban összehozott minket.”
A Hotel Blöff műsorban olyan dolgokat kellett csinálniuk, amiket a hétköznapokban nem szoktak
A Hotel Blöffben nemcsak a taktikai érzékre, hanem a pókerarcra és a megtévesztésre is szükség van. Katinak már van tapasztalata az ilyen jellegű játékokban, Gábor számára viszont teljesen új terep volt ez a világ.
„Két reality után már azt is látom, hogy a pókerarcot meg lehet tanulni. Az Árulók után Hajnóczy Somával is jó barátságba kerültem, és azóta havonta egyszer összejárunk gyilkosozni. Gabit is meghívtam ebbe a társaságba, így már ő is csatlakozott hozzánk. Egy ilyen műsorban szerintem nem is feltétlenül az a legnehezebb, hogy egy-két órán keresztül megőrizd a pókerarcodat, hanem az, hogy reggeltől estig folyamatosan résen kell lenned. Egyetlen pillanatra sem engedhetsz ki, ez pedig nagyon fárasztó tud lenni” – mesélte Kati.
„A műsor előtt még rá is kellett keresnem a Google-ben, hogyan kell blöffölni. Komolyan, amikor behívnak egy ilyen játékba, az ember csak néz, hogy úristen, ezt mégis hogyan kell csinálni? De szerintem elég hamar fel lehet venni a ritmust. Azt üzenném mindenkinek, hogy ha meghívják egy ilyen műsorba, nyugodtan vállalja el, mert nagyon szórakoztató” – vette át a szót Gábor.
Kati szerint ugyanakkor a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a játék kedvéért olyan viselkedést kellett megengedniük maguknak, amely a való életben távol áll tőlük. Mindketten egyenes, őszinte embereknek tartják magukat, így a másik megtévesztése nem feltétlenül jött természetesen.
Egészen másképp kellett viselkednünk a játékban, mint ahogyan a hétköznapokban szoktunk. Aki életében nem szokott hazudni, másokat megtéveszteni vagy manipulálni, annak ez különösen nehéz. Mi Gabival nagyon egyenes emberek között nőttünk fel, és ilyen nevelést kaptunk: mondd azt, amit gondolsz, viselkedj őszintén, és ne játssz másokkal. Aztán ebben a műsorban mégis meg kellett engednünk magunknak, hogy blöfföljünk. Végül nagyon élveztük, de azért nem volt egyszerű.
A nézők november 9-től követhetik Wolf Kati és bátyja közös kalandját a Hotel Blöffben, amely az RTL-en és az RTL+ Premium felületén is látható lesz. A taktikai reality hétfőtől csütörtökig jelentkezik az RTL-en, az RTL+ Premium előfizetői pedig már a premier napján dupla epizóddal kapcsolódhatnak be a játékba.