Wolf Kati és bátyja elárulták, milyen testvérek voltak gyerekkorukban: „Sokat bunyóztunk”

Nem mindennapi kalandban volt része Wolf Katinak és bátyjának, Gábornak, hiszen testvérpárként próbáltak szerencsét az RTL Hotel Blöff című taktikai reality-jében. Míg az énekesnőnek már van tapasztalata a televíziós műsorok világában, testvére most először szerepel ilyen produkcióban. A közös játék azonban nemcsak izgalmas kihívásokat tartogatott számukra, hanem egy olyan élményt is, amelyre gyerekkoruk óta nem volt példa: végre úgy tölthettek együtt időt, hogy semmi másra nem kellett figyelniük.

Wolf Kati és testvére először szerepelnek egy műsorban, mind a ketten nagyon élvezték a Hotel Blöffben a játékot (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff szereplői nagyon élvezték a játékot

A testvérek igazi békebeli gyermekkorban nőttek fel nagy családban.

Kezdetben sokat bunyóztunk, aztán nagyon jóba lettünk. Röviden ennyi a testvérségünk története

– foglalta össze humorosan Gábor.

Kati is úgy érzi, hogy a forgatás alatt különösen jól működtek együtt, és mindketten nagyon élvezték, hogy egy időre kiszakadhattak a megszokott hétköznapokból.

„Nagyon jó volt együtt játszani. Szerintem utoljára talán gyerekkorunkban volt olyan, hogy semmi más dolgunk nem akadt, csak játszhattunk. Mindketten munkamániások vagyunk, ezért hatalmas ajándék volt, hogy teljesen kikapcsolhattunk a való életünkből. Gabi végig nagyon nyugodt volt, szinte semmivel nem lehetett felidegesíteni. Kifejezetten élvezte, hogy nincs mobiltelefon, munka és elintéznivaló, csak a játék. Nagyon jó volt együtt lenni, és igazán élveztük egymás társaságát.”

Bár a mindennapokban is fontos számukra a családi összetartás, a közös műsor még közelebb hozta őket egymáshoz.

„Nálunk természetes, hogy együtt tartjuk az ünnepeket, a születésnapokat és a névnapokat, ez mindig is része volt a családi szokásainknak. Persze külön is szoktunk beszélni, de a műsor óta valahogy még közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte Kati, Gábor pedig hozzátette:

„Amióta részt vettünk ebben a műsorban, sokkal többet beszélünk. Tényleg még jobban összehozott minket.”

Wolf Katinak már volt tapasztalata ilyen jellegű játékban (Fotó: Mediaworks)

A Hotel Blöff műsorban olyan dolgokat kellett csinálniuk, amiket a hétköznapokban nem szoktak

A Hotel Blöffben nemcsak a taktikai érzékre, hanem a pókerarcra és a megtévesztésre is szükség van. Katinak már van tapasztalata az ilyen jellegű játékokban, Gábor számára viszont teljesen új terep volt ez a világ.