ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fellebbezett Orbán Viktor öccsének ügyvédje: "A megalapozott gyanú sem áll fenn"

Rendkívüli

Túlfeszítették a húrt a magyar válogatottnál? Hisztérikus elvárásokról beszélt a korábbi focista

X-Man

Hugh Jackman 58 évesen is elképesztő formában van: strandolós fotói mellett öt érdekességet is mutatunk a sármos világsztárról – Galéria

13 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Akár húsz évet is letagadhatna a korából a hollywoodi szívtipró, aki legújabb strandolós fotóin ismét megmutatta irigylésre méltó izmait. Hugh Jackman néhány héttel az 58. születésnapja után barátnőjével, Sutton Fosterrel élvezte az ausztrál napsütést. De, hogy ne csak úgy pőrén álljon itt a galéria, néhány érdekesség az X-Men Loganjének életútjából.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
X-ManVilágsztárHugh Jackmanhollywoodképgaléria

Úgy tűnik, Hugh Jackman esetében az idő múlása mit sem számít. Az ausztrál színész október 12-én ünnepelte 58. születésnapját, ám legfrissebb fotóin olyan izmos felsőtestet villantott, amelyet sok fiatalabb férfi is megirigyelhetne. A világsztárt november 10-én Sydney híres Bondi Beach strandján kapták lencsevégre, ahol barátnőjével, az 51 éves Sutton Fosterrel romantikázott. A szerelmesek sétáltak, úsztak és frizbiztek, Jackman pedig szemmel láthatóan remekül érezte magát. 

Hugh Jackman 58 évesen is remek formában van.
Hugh Jackman hazavitte új kedvesét, és ha már így alakult, elugrottak a legendás Bondi Beachre (Fotó: BGAU)

A strandoláshoz egy régi barát is csatlakozott: Michael Ryan személyi edző, aki több mint harminc éve dolgozik a színésszel, és annak idején az X-Men-filmekhez szükséges látványos izomzatának kialakításában is segített. A sztár korábban nyilvánosan is megköszönte Ryan munkáját. A friss fotók ráadásul nemcsak Jackman külseje miatt érdekesek: Sutton Fosterrel először látogattak együtt Ausztráliába, a színész pedig abba a Bondi Beach-i luxuslakásába is elvitte új szerelmét, amelyet korábban volt feleségével, Deborra-Lee Furnessszel osztott meg. 

A színész számos szerepben mutatta meg már színészi képességeit.
Hugh Jackman legendás szerepében Rozsomákként (Fotó: Courtesy of 20th Century Fox)

Hugh Jackman gyermekkora fájdalmas titkokat rejt, és a családalapítás sem volt egyszerű

1. Nyolcéves volt, amikor az édesanyja elhagyta a családot. A színész gyermekkora korántsem volt felhőtlen. Édesanyja, Grace váratlanul visszaköltözött Angliába, miközben öt gyermekét Ausztráliában hagyta. Jackman később elmesélte, hogy csak tizenkét-tizenhárom éves korában értette meg igazán, hogy az édesanyja nem fog hazatérni. A történtek mély nyomot hagytak benne, ugyanakkor felnőttként megtudta, hogy édesanyja a születése után szülés utáni depresszióval is küzdött. Később sikerült rendezniük a kapcsolatukat. 

2. Két vetélés után döntöttek az örökbefogadás mellett. Hugh Jackman és egykori felesége, Deborra-Lee Furness hosszú éveken át vágytak gyermekre. A színész egy televíziós interjúban őszintén beszélt arról, hogy mesterséges megtermékenyítéssel is próbálkoztak, ám felesége két vetélést élt át. Jackman szerint ezek olyan veszteségek, amelyekről a társadalom még mindig túl keveset beszél. A házaspár végül két gyermeket fogadott örökbe, Oscart és Avát. A színész később úgy fogalmazott, hogy a szülővé válás minden korábbi fájdalmukat új megvilágításba helyezte.

Az X-Men című filmje óriási sikert aratott.
Hugh Jackman-filmek legkiemelkedőbb darabja az X-Men volt (Fotó: Twentieth Century-Fox Films/NORTHFOTO)

Hugh Jackman bohócként is dolgozott, és majdnem másé lett élete legfontosabb szerepe

3. Coco, a bohóc néven szórakoztatta a gyerekeket. Mielőtt Hollywood egyik legjobban fizetett sztárjává vált volna, Jackman gyerekzsúrokon próbált pénzt keresni. Coco, a bohóc néven lépett fel, ám saját bevallása szerint nem volt különösebben tehetséges ebben a műfajban. Egy nyolcéves kisfiú születésnapi buliján például annyira elégedetlenek voltak vele a gyerekek, hogy végül tojásokkal dobálták meg. A színész később nevetve mesélte el, hogy az ötven dolláros fellépti díj egyáltalán nem érte meg a megaláztatást.

4. Tom Cruise miatt lett belőle Rozsomák. Nehéz elképzelni, hogy az X-Men-filmek ikonikus mutánsát valaki más alakítsa, pedig eredetileg nem Jackmannek szánták a szerepet. Russell Crowe visszautasította a felkérést, majd Dougray Scott kapta meg a lehetőséget. Csakhogy Scott éppen Tom Cruise oldalán forgatta a Mission: Impossible második részét, amelynek munkálatai elhúzódtak. A színész később azt állította, hogy Cruise nem engedte el a forgatásról, így kénytelen volt lemondani Rozsomák szerepéről. A lehetőség végül Hugh Jackman ölébe hullott, aki ezzel világsztárrá vált.

5. Egy etióp kávétermelő változtatta meg az életét. A színész nemcsak a filmvásznon szeret hősködni. Egy 2009-es etiópiai útja során megismerkedett egy Dukale nevű kávétermelővel, akinek mindennapi küzdelmei mélyen megérintették. Jackman annyira fontosnak tartotta a férfi történetét, hogy később létrehozta a Laughing Man nevű kávémárkát, amelynek célja a termelők támogatása és a méltányos kereskedelem népszerűsítése volt. A vállalkozás bevételeinek egy részéből a kávétermesztő közösségeket segítik. A hollywoodi sztár így nemcsak a mozivásznon, hanem a való életben is igyekszik mások sorsán változtatni.

Galéria: Ledobta a pólóját Hugh Jackman: 58 évesen is ámulatba ejtő a színész teste
Fotó: Profimedia-Redot
1/8
Hugh Jackman megmutatta rendkívül fitt alakját mindössze néhány héttel azután, hogy megünnepelte az 58. születésnapját

 

Szóljon hozzá!