Hugh Jackman 58 évesen is elképesztő formában van: strandolós fotói mellett öt érdekességet is mutatunk a sármos világsztárról – Galéria

A strandoláshoz egy régi barát is csatlakozott: Michael Ryan személyi edző, aki több mint harminc éve dolgozik a színésszel, és annak idején az X-Men-filmekhez szükséges látványos izomzatának kialakításában is segített. A sztár korábban nyilvánosan is megköszönte Ryan munkáját. A friss fotók ráadásul nemcsak Jackman külseje miatt érdekesek: Sutton Fosterrel először látogattak együtt Ausztráliába, a színész pedig abba a Bondi Beach-i luxuslakásába is elvitte új szerelmét, amelyet korábban volt feleségével, Deborra-Lee Furnessszel osztott meg.

Hugh Jackman legendás szerepében Rozsomákként (Fotó: Courtesy of 20th Century Fox)

Hugh Jackman gyermekkora fájdalmas titkokat rejt, és a családalapítás sem volt egyszerű

1. Nyolcéves volt, amikor az édesanyja elhagyta a családot. A színész gyermekkora korántsem volt felhőtlen. Édesanyja, Grace váratlanul visszaköltözött Angliába, miközben öt gyermekét Ausztráliában hagyta. Jackman később elmesélte, hogy csak tizenkét-tizenhárom éves korában értette meg igazán, hogy az édesanyja nem fog hazatérni. A történtek mély nyomot hagytak benne, ugyanakkor felnőttként megtudta, hogy édesanyja a születése után szülés utáni depresszióval is küzdött. Később sikerült rendezniük a kapcsolatukat.

2. Két vetélés után döntöttek az örökbefogadás mellett. Hugh Jackman és egykori felesége, Deborra-Lee Furness hosszú éveken át vágytak gyermekre. A színész egy televíziós interjúban őszintén beszélt arról, hogy mesterséges megtermékenyítéssel is próbálkoztak, ám felesége két vetélést élt át. Jackman szerint ezek olyan veszteségek, amelyekről a társadalom még mindig túl keveset beszél. A házaspár végül két gyermeket fogadott örökbe, Oscart és Avát. A színész később úgy fogalmazott, hogy a szülővé válás minden korábbi fájdalmukat új megvilágításba helyezte.