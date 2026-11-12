Hugh Jackman 58 évesen is elképesztő formában van: strandolós fotói mellett öt érdekességet is mutatunk a sármos világsztárról – Galéria

Úgy tűnik, Hugh Jackman esetében az idő múlása mit sem számít. Az ausztrál színész október 12-én ünnepelte 58. születésnapját, ám legfrissebb fotóin olyan izmos felsőtestet villantott, amelyet sok fiatalabb férfi is megirigyelhetne. A világsztárt november 10-én Sydney híres Bondi Beach strandján kapták lencsevégre, ahol barátnőjével, az 51 éves Sutton Fosterrel romantikázott. A szerelmesek sétáltak, úsztak és frizbiztek, Jackman pedig szemmel láthatóan remekül érezte magát.
A strandoláshoz egy régi barát is csatlakozott: Michael Ryan személyi edző, aki több mint harminc éve dolgozik a színésszel, és annak idején az X-Men-filmekhez szükséges látványos izomzatának kialakításában is segített. A sztár korábban nyilvánosan is megköszönte Ryan munkáját. A friss fotók ráadásul nemcsak Jackman külseje miatt érdekesek: Sutton Fosterrel először látogattak együtt Ausztráliába, a színész pedig abba a Bondi Beach-i luxuslakásába is elvitte új szerelmét, amelyet korábban volt feleségével, Deborra-Lee Furnessszel osztott meg.
Hugh Jackman gyermekkora fájdalmas titkokat rejt, és a családalapítás sem volt egyszerű
1. Nyolcéves volt, amikor az édesanyja elhagyta a családot. A színész gyermekkora korántsem volt felhőtlen. Édesanyja, Grace váratlanul visszaköltözött Angliába, miközben öt gyermekét Ausztráliában hagyta. Jackman később elmesélte, hogy csak tizenkét-tizenhárom éves korában értette meg igazán, hogy az édesanyja nem fog hazatérni. A történtek mély nyomot hagytak benne, ugyanakkor felnőttként megtudta, hogy édesanyja a születése után szülés utáni depresszióval is küzdött. Később sikerült rendezniük a kapcsolatukat.
2. Két vetélés után döntöttek az örökbefogadás mellett. Hugh Jackman és egykori felesége, Deborra-Lee Furness hosszú éveken át vágytak gyermekre. A színész egy televíziós interjúban őszintén beszélt arról, hogy mesterséges megtermékenyítéssel is próbálkoztak, ám felesége két vetélést élt át. Jackman szerint ezek olyan veszteségek, amelyekről a társadalom még mindig túl keveset beszél. A házaspár végül két gyermeket fogadott örökbe, Oscart és Avát. A színész később úgy fogalmazott, hogy a szülővé válás minden korábbi fájdalmukat új megvilágításba helyezte.
Hugh Jackman bohócként is dolgozott, és majdnem másé lett élete legfontosabb szerepe
3. Coco, a bohóc néven szórakoztatta a gyerekeket. Mielőtt Hollywood egyik legjobban fizetett sztárjává vált volna, Jackman gyerekzsúrokon próbált pénzt keresni. Coco, a bohóc néven lépett fel, ám saját bevallása szerint nem volt különösebben tehetséges ebben a műfajban. Egy nyolcéves kisfiú születésnapi buliján például annyira elégedetlenek voltak vele a gyerekek, hogy végül tojásokkal dobálták meg. A színész később nevetve mesélte el, hogy az ötven dolláros fellépti díj egyáltalán nem érte meg a megaláztatást.
4. Tom Cruise miatt lett belőle Rozsomák. Nehéz elképzelni, hogy az X-Men-filmek ikonikus mutánsát valaki más alakítsa, pedig eredetileg nem Jackmannek szánták a szerepet. Russell Crowe visszautasította a felkérést, majd Dougray Scott kapta meg a lehetőséget. Csakhogy Scott éppen Tom Cruise oldalán forgatta a Mission: Impossible második részét, amelynek munkálatai elhúzódtak. A színész később azt állította, hogy Cruise nem engedte el a forgatásról, így kénytelen volt lemondani Rozsomák szerepéről. A lehetőség végül Hugh Jackman ölébe hullott, aki ezzel világsztárrá vált.
5. Egy etióp kávétermelő változtatta meg az életét. A színész nemcsak a filmvásznon szeret hősködni. Egy 2009-es etiópiai útja során megismerkedett egy Dukale nevű kávétermelővel, akinek mindennapi küzdelmei mélyen megérintették. Jackman annyira fontosnak tartotta a férfi történetét, hogy később létrehozta a Laughing Man nevű kávémárkát, amelynek célja a termelők támogatása és a méltányos kereskedelem népszerűsítése volt. A vállalkozás bevételeinek egy részéből a kávétermesztő közösségeket segítik. A hollywoodi sztár így nemcsak a mozivásznon, hanem a való életben is igyekszik mások sorsán változtatni.