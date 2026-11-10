Hollywoodba is eljutott a Hunyadi híre – óriási bejelentés érkezett a magyar sorozatról

Melyik amerikai filmvállalat szerezte meg a Hunyadi sorozat jogait?

Mely országokban forgalmazzák a Hunyadi sorozatot?

Milyen nemzetközi sikereket ért el a Hunyadi?

Újabb jelentős nemzetközi sikert ért el a magyar televíziózás egyik legnagyobb vállalkozása. A Hunyadi sorozat a TV2-n elért rekordnézettség és a magyar Netflix-lista első helyének megszerzése után Amerikában és Nagy-Britanniában is új lehetőségek előtt áll. A Lionsgate ugyanis megvásárolta a történelmi produkció amerikai és brit forgalmazási jogait – számolt be róla a Variety.

Amerikában és Nagy-Britanniában is terjeszkedik a Hunyadi sorozat Fotó: MW Archív / PN Petőfi Népe

Amerikában és Nagy-Britanniában is terjeszkedik a Hunyadi sorozat

A Robert Lantos producer nevéhez fűződő, tízrészes történelmi sorozat nemzetközi értékesítését a Beta Film végzi.

A Hunyadi külföldi terjeszkedése már korábban megkezdődött: a produkció jogait Kanadában, Olaszországban, Ausztráliában, Németországban, Dél-Koreában és Izraelben is értékesítették, emellett a Közel-Kelet és Észak-Afrika több országába is eljutott.

A Lionsgate mostani döntése újabb fontos mérföldkő a magyar sorozat történetében. Az amerikai és brit premier pontos időpontját, valamint a bemutatás platformját egyelőre nem jelentették be.

Világhírnévre tehet szert a Hunyadi sorozat?

A Bán Mór népszerű regényein alapuló Hunyadi a legendás magyar hadvezér, Hunyadi János életét és az Oszmán Birodalom terjeszkedése elleni küzdelmét mutatja be.

A Kádár L. Gellért főszereplésével készült történetben a csaták mellett politikai hatalmi harcok, családi összeesküvések és szerelmi konfliktusok is fontos szerepet kapnak.

A nagyszabású produkció rendezői között az Oscar-díjra jelölt Robert Dornhelm, Nagypál Orsi és Szász Attila is szerepel. A sorozat vezető alkotója Lengyel Balázs, aki az utolsó epizódot is rendezte.

A Hunyadi magyarországi bemutatója már korábban rekordot döntött a TV2-n, a Netflix hazai kínálatában pedig rögtön az első helyre került. Most a nemzetközi terjeszkedés újabb állomásaként az amerikai és a brit piac felé is megnyílt az út.

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