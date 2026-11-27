1931. november 27-én olyan film került a magyar mozikba, amelynek sikerét akkoriban aligha lehetett volna megjósolni. A hangosfilmgyártás még gyerekcipőben járt Magyarországon, az első hazai hangosfilm pedig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Hyppolit, a lakáj azonban mindent megváltoztatott.

Kvíz: 95 éve mutatták be a Hyppolit, a lakájt - mennyire ismered a filmet?- Fotó: Youtube

A magyar filmgyártás egyik legnagyobb sikere lett a Hyppolit, a lakáj

Székely István rendezése a második magyar hangosfilm volt, amely hatalmas közönségsikert aratott, és bebizonyította, hogy a magyar hangosfilmnek komoly jövője van.

A film történetének középpontjában Schneider Mátyás, a meggazdagodott fuvarozási vállalkozó áll, akinek felesége mindenáron előkelő életet szeretne élni. Ennek érdekében felfogadja az arisztokrata körökben szolgált Hyppolitot, aki azonban fenekestül felforgatja a család életét.

Schneider úrnak le kellene mondania megszokott ételeiről, életviteléről és kényelméről, hogy megfeleljen a lakáj által képviselt előkelő világnak. A két teljesen különböző ember találkozásából pedig a magyar filmtörténet legemlékezetesebb komikus jelenetei születtek.

Kabos Gyula és Csortos Gyula alakítása halhatatlanná vált

Kabos Gyula Schneider Mátyás szerepében a hétköznapi ember szerethető és esendő figuráját formálta meg. Csortos Gyula ezzel szemben a merev szabályokat követő, kifogástalan modorú lakájként vált felejthetetlenné.

A filmben mellettük olyan legendás magyar színészek is feltűntek, mint Jávor Pál, Gózon Gyula, Haraszti Mici és Fenyvessy Éva.

Csaknem egy évszázad után is aktuális a történet

A Hyppolit, a lakáj nem csupán egy letűnt korszak szórakoztató lenyomata. A társadalmi felemelkedésről, a megfelelési kényszerről, a látszat fenntartásáról és az emberi hiúságról szóló története napjainkban is könnyen érthető.

A klasszikus alkotás fennmaradását a film digitális restaurálása is segíti, így az újabb generációk is megismerhetik Kabos Gyula és Csortos Gyula legendás alakítását.

A Hyppolit, a lakáj bemutatása óta 95 év telt el, de a film humora mit sem veszített erejéből.