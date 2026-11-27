Vasárnap lenne 60 éves Olvasztó Imre, az Indul a bakterház felejthetetlen Bendegúza. A mindössze 13 évesen országos ismertséget szerző fiúból nem lett színész, pedig pályatársai szerint kivételes ösztönös tehetség volt – emlékeztet a Story.

Az Indul a bakterház tette híressé, mégsem akart színész lenni Olvasztó Imre

Fotó: MTV

Harsányi Gábor úgy véli, ha a Színház- és Filmművészeti Főiskola akkori tanárai felkarolják, talán egészen másképp alakul az élete. Koltai Róbert pedig élete egyik legmegrázóbb találkozásaként emlékezett arra a pillanatra, amikor évekkel a halála után meglátta egykori partnere kisfiát.

Fenékbe billentette a rendezőt, és övé lett Bendegúz szerepe

Nem mindennapi módon kapta meg Regős Bendegúz szerepét Olvasztó Imre. Mihályfy Sándor rendező több mint háromezer gyereket hallgatott meg, mire rátalált a 13 éves fiúra.

Imre mezítláb érkezett a válogatásra, ahol egy különös próbatételt is ki kellett állnia. Arra kérték, bizonyítsa, mennyire csibész: rúgja fenékbe a rendezőt. Gondolkodás nélkül megtette.

A szerep az övé lett, az Indul a bakterház pedig máig a magyar filmtörténet egyik kultikus alkotása. Bendegúz figurája különösen közel állhatott hozzá, hiszen saját gyerekkorát is sok sérelem és nélkülözés nehezítette.

Nem olyan rossz gyerek a Bendegúz. Csak komiszul bánnak vele, és ő ezt visszaadja, ahogy tudja, mint Lúdas Matyi

– mondta később a szerepről.

Ezért maradt el a nagy áttörés

Harsányi Gábor, aki csendőrt alakított a filmben, máig különleges tehetségként beszél Olvasztó Imréről. Szerinte a fiú ösztönösen pontosan tudta, mit kell tennie a kamera előtt, nem kellett noszogatni vagy újra és újra elmagyarázni neki a feladatot.

Imre egy ösztönösen jól játszó fiatal srác volt. Pontosan tudta, mit kell csinálnia

– idézte fel Harsányi, aki szerint Pécsi Ildikó egy alkalommal így fogalmazott róla: „Itt jár köztünk egy zseni.”

Harsányi úgy véli, a Színház- és Filmművészeti Főiskola akkori tanárainak fel kellett volna ismerniük a fiatalember rendkívüli képességeit.

Szerinte ha valaki segít kibontakoztatni a tehetségét, talán egészen más irányt vehetett volna az élete.