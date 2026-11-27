Vasárnap lenne 60 éves Olvasztó Imre, az Indul a bakterház felejthetetlen Bendegúza. A mindössze 13 évesen országos ismertséget szerző fiúból nem lett színész, pedig pályatársai szerint kivételes ösztönös tehetség volt – emlékeztet a Story.
Harsányi Gábor úgy véli, ha a Színház- és Filmművészeti Főiskola akkori tanárai felkarolják, talán egészen másképp alakul az élete. Koltai Róbert pedig élete egyik legmegrázóbb találkozásaként emlékezett arra a pillanatra, amikor évekkel a halála után meglátta egykori partnere kisfiát.
Fenékbe billentette a rendezőt, és övé lett Bendegúz szerepe
Nem mindennapi módon kapta meg Regős Bendegúz szerepét Olvasztó Imre. Mihályfy Sándor rendező több mint háromezer gyereket hallgatott meg, mire rátalált a 13 éves fiúra.
Imre mezítláb érkezett a válogatásra, ahol egy különös próbatételt is ki kellett állnia. Arra kérték, bizonyítsa, mennyire csibész: rúgja fenékbe a rendezőt. Gondolkodás nélkül megtette.
A szerep az övé lett, az Indul a bakterház pedig máig a magyar filmtörténet egyik kultikus alkotása. Bendegúz figurája különösen közel állhatott hozzá, hiszen saját gyerekkorát is sok sérelem és nélkülözés nehezítette.
Nem olyan rossz gyerek a Bendegúz. Csak komiszul bánnak vele, és ő ezt visszaadja, ahogy tudja, mint Lúdas Matyi
– mondta később a szerepről.
Ezért maradt el a nagy áttörés
Harsányi Gábor, aki csendőrt alakított a filmben, máig különleges tehetségként beszél Olvasztó Imréről. Szerinte a fiú ösztönösen pontosan tudta, mit kell tennie a kamera előtt, nem kellett noszogatni vagy újra és újra elmagyarázni neki a feladatot.
Imre egy ösztönösen jól játszó fiatal srác volt. Pontosan tudta, mit kell csinálnia
– idézte fel Harsányi, aki szerint Pécsi Ildikó egy alkalommal így fogalmazott róla: „Itt jár köztünk egy zseni.”
Harsányi úgy véli, a Színház- és Filmművészeti Főiskola akkori tanárainak fel kellett volna ismerniük a fiatalember rendkívüli képességeit.
Szerinte ha valaki segít kibontakoztatni a tehetségét, talán egészen más irányt vehetett volna az élete.
Koltai Róbert, a film bakterének megformálója szintén nagyra tartotta egykori partnerét. Jackie Cooganhoz, Charlie Chaplin filmjeinek híres gyerekszínészéhez hasonlította.
Különlegesen tehetséges gyermek volt. Ösztönösen tudta, mit kell csinálnia, nem kellett különösebben irányítani.
A család fontosabb volt számára a reflektorfénynél
A hatalmas siker ellenére Olvasztó Imre nem akart színészi pályára lépni. A forgatás után visszatért az iskolába, később filmnyomóként, szitanyomóként és grafikusként dolgozott. Több szerepet is felajánlottak neki, de zavarta, hogy sokan egész életében Bendegúzként tekintettek rá.
Sosem vágytam a reflektorfényre, csak arra, hogy boldog, harmonikus családi életem legyen
– mondta korábban.
Koltai Róbert évekkel később egy vácrátóti étteremben találkozott a fiával. Egy nő egy kisfiút küldött oda hozzá, hogy mutatkozzon be. A gyermek kimondta a nevét: Olvasztó Bendegúz.
Azt hittem, félrenyelem a rántott csirkét. Egészen felkavaró pillanat volt. Tudtam, hogy Imre akkor már évek óta nem élt, mégis ott állt előttem a fia, és a szemében mintha újra a 13 éves Bendegúzt láttam volna
– idézte fel a színész.
A család mindig kiemelt helyet foglalt el Olvasztó Imre életében, ám második házassága is válságba került. Otthonára hamarosan kikerült az eladó tábla, a magánéleti problémák pedig egyre jobban megviselték. Az egykori gyerekszínész 2013. július 13-án, mindössze 46 évesen vetett véget életének Fót és Csomád között, egy erdős területen. Halála mélyen megrázta egykori kollégáit, Koltai Róbert pedig később azt mondta, máig nem érti, hogyan jutott el idáig.
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Imre mindössze nyolc hónapos volt, amikor elveszítette a szüleit, háromévesen pedig egy idős asszony fogadta magához Szentlőrinckátán. Felnőttként kétszer nősült meg. Első házasságából egy fia és egy lánya született, második házasságából pedig egy fia, Bendegúz.