Teljesen eltűnt Jack Nicholson, régi barátja most elárulta, mi van vele

Évek óta alig hallani Jack Nicholsonról, aki szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Most régi barátja, Michael Douglas adott hírt a 89 éves hollywoodi legendáról, és arról is beszélt, hogyan telnek a mindennapjai – derül ki a Page Six cikkéből.

Jack Nicholson színész fiával, Raymonddal az oldalán a 2011. február 20-i NBA All-Star-gálán

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Papucsban sétálgat otthona körül Jack Nicholson

A Végzetes vonzerő című film 82 éves sztárját egy walesi, swansea-i rendezvényen kérdezték Jack Nicholsonnal való kapcsolatáról. Michael Douglas nemrég megjelent memoárját, a One Helluva Ride című könyvet népszerűsítette az eseményen.

A filmsztár elmondta, hogy bár barátja már nem dolgozik, jól van, és továbbra is találkoznak.

Már nem forgat, de jól van. Egyszerűen eltűnt a nyilvánosság elől

– fogalmazott.

Michael Douglas amerikai színész

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Azt is elárulta, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot.

Néha még találkozunk. Otthon szokott sétálgatni a ház körül, papucsban

– mesélte, hozzátéve, hogy teljesen megérti a 89 éves legenda döntését. Szerinte ennyi évtizednyi munka után megérdemli a nyugalmat.

Egy film hozta össze őket, de soha nem játszottak együtt

Michael Douglas és Jack Nicholson soha nem játszottak együtt egy filmben, bár a 82 éves színész szívesen dolgozott volna vele.

Szerettem volna Jackkel együtt szerepelni

– mondta.

Szakmai kapcsolatuk azonban több mint ötven évre nyúlik vissza: Douglas volt az 1975-ös, Nicholson főszereplésével készült Száll a kakukk fészkére című film producere. Az alkotás öt Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járó elismerést, Jack Nicholson pedig megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Jack Nicholson utoljára 2010-ben, a Honnan tudod? című romantikus vígjátékban szerepelt. Visszavonulását hivatalosan soha nem jelentette be, azóta azonban csak ritkán mutatkozik nyilvánosan.

2025 februárjában meglepetésre feltűnt a Saturday Night Live 50. jubileumi műsorában. A közönség soraiból konferálta fel Adam Sandlert, ami hosszú idő után az egyik legemlékezetesebb nyilvános szereplése volt.