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jack nicholson

Teljesen eltűnt Jack Nicholson, régi barátja most elárulta, mi van vele

1 órája
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Ritkán hallani Jack Nicholsonról, aki hosszú ideje kerüli a reflektorfényt. Michael Douglas most megtörte a csendet, és elárulta, hogyan él a 89 éves hollywoodi legenda.
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jack nicholsonmichael douglasbarát

Évek óta alig hallani Jack Nicholsonról, aki szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Most régi barátja, Michael Douglas adott hírt a 89 éves hollywoodi legendáról, és arról is beszélt, hogyan telnek a mindennapjai – derül ki a Page Six cikkéből

Jack Nicholson
Jack Nicholson színész fiával, Raymonddal az oldalán a 2011. február 20-i NBA All-Star-gálán
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Papucsban sétálgat otthona körül Jack Nicholson

A Végzetes vonzerő című film 82 éves sztárját egy walesi, swansea-i rendezvényen kérdezték Jack Nicholsonnal való kapcsolatáról. Michael Douglas nemrég megjelent memoárját, a One Helluva Ride című könyvet népszerűsítette az eseményen.

A filmsztár elmondta, hogy bár barátja már nem dolgozik, jól van, és továbbra is találkoznak.

Már nem forgat, de jól van. Egyszerűen eltűnt a nyilvánosság elől

 – fogalmazott.

US actor Michael Douglas attends the grid tour before the start of the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 22, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Michael Douglas amerikai színész
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Azt is elárulta, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot.

Néha még találkozunk. Otthon szokott sétálgatni a ház körül, papucsban

 – mesélte, hozzátéve, hogy teljesen megérti a 89 éves legenda döntését. Szerinte ennyi évtizednyi munka után megérdemli a nyugalmat.

Egy film hozta össze őket, de soha nem játszottak együtt

Michael Douglas és Jack Nicholson soha nem játszottak együtt egy filmben, bár a 82 éves színész szívesen dolgozott volna vele. 

Szerettem volna Jackkel együtt szerepelni

– mondta.

Szakmai kapcsolatuk azonban több mint ötven évre nyúlik vissza: Douglas volt az 1975-ös, Nicholson főszereplésével készült Száll a kakukk fészkére című film producere. Az alkotás öt Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járó elismerést, Jack Nicholson pedig megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Jack Nicholson utoljára 2010-ben, a Honnan tudod? című romantikus vígjátékban szerepelt. Visszavonulását hivatalosan soha nem jelentette be, azóta azonban csak ritkán mutatkozik nyilvánosan.

2025 februárjában meglepetésre feltűnt a Saturday Night Live 50. jubileumi műsorában. A közönség soraiból konferálta fel Adam Sandlert, ami hosszú idő után az egyik legemlékezetesebb nyilvános szereplése volt.

 

 

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