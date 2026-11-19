Jakupcsek Gabriella a Neshama TV podcastjében beszélt az esetről. Felidézte azt a különösen kellemetlen szituációt, amikor megtudta, hogy egy kollégája, akivel éveken át együtt vezetett műsort, a fizetése kétszeresét kapta. Azt is elárulta, hogy a mai napig nehéz számára, amikor nőként kell bizonygatnia egy férfinak, mennyit ér a munkája.

Jakupcsek Gabriella műsorvezetőként az RTL Reggeli egyik arca (Fotó: Szabolcs László)

Jakupcsek Gabriella őszintén vallott a fizetésekről

Jakupcsek Gabriella szerint a szakmájában sokszor maguknak a műsorvezetőknek kell tárgyalniuk fizetésükről. Elmondta, hogy ő ehhez hogyan viszonyul, és arról is szót ejtett, mi zavarja a legjobban.

Még most is a gyomrom összeugrik, amikor nőként egy férfivel kell érvelnem arról, hogy én mit érek. Mi ez? Bizonygassam, hogy én ezt értékében jobban tudom? Ezek borzasztó, megalázó helyzetek.

Amikor arról kérdezték, hogyan zajlik egy ilyen egyeztetés, így válaszolt:

Jakupcsek Gabriella elárulta, hogy kezeli a helyzetet (Fotó: MW arhív)

Jobb esetben e-mailen. Főleg úgy, hogy nálunk nem a menedzser tárgyal, a mi szakmánkban mi tárgyalunk. Én mindig megkérem, hogy tegyenek egy ajánlatot. De megpróbálom körbejárni a konstrukciót.

A műsorvezető egy korábbi, különösen kellemetlen tapasztalatát is felidézte: