Jakupcsek Gabriella őszintén mesélt a válásáról: „A bankszámlánkat feleztük el”

Jakupcsek Gabriella a Neshama TV vendégeként idézte fel élete egyik meghatározó időszakát, a válását és az azt követő újrakezdést. A műsorvezető őszintén beszélt arról, hogyan állapodtak meg egykori férjével a közös vagyonról, a gyerekekről és az anyagi felelősségről. Bár nem volt könnyű időszak, ma már úgy emlékszik vissza rá, hogy sikerült tiszta helyzetet teremteniük.

Jakupcsek Gabriella férje tudta, hogy ő a hibás (Fotó: Szabolcs László)

Jakupcsek Gabriella a válásáról: mindent otthagyott a férje

A beszélgetésben Gabriella elmondta, szerencsésnek tartja magát abból a szempontból, ahogyan a válásuk lezajlott.

Szerencsém volt, mert mindent otthagyott. Tulajdonképpen tudta, hogy ő a hibás, tudta, hogy miatta borulunk meg. Úgy emlékszem, a bankszámlánkat feleztük el szó szerint. Ott maradtak a gyerekek, és ott maradt minden úgy, ahogy mi azt létrehoztuk. Ez is volt a megállapodás, hogy ennek a felelősségét én fogom vinni: a gyerekeket is, és az anyagiak nagy részének előteremtését is

– monda Jakupcsek, aki ezt követően a gyerektartás akkori összegét is felidézte.