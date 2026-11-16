Jakupcsek Gabriella őszintén mesélt a válásáról: „A bankszámlánkat feleztük el”

Jakupcsek Gabriella a Neshama TV vendégeként idézte fel élete egyik meghatározó időszakát, a válását és az azt követő újrakezdést. A műsorvezető őszintén beszélt arról, hogyan állapodtak meg egykori férjével a közös vagyonról, a gyerekekről és az anyagi felelősségről. Bár nem volt könnyű időszak, ma már úgy emlékszik vissza rá, hogy sikerült tiszta helyzetet teremteniük.
Jakupcsek Gabriella a válásáról: mindent otthagyott a férje
A beszélgetésben Gabriella elmondta, szerencsésnek tartja magát abból a szempontból, ahogyan a válásuk lezajlott.
Szerencsém volt, mert mindent otthagyott. Tulajdonképpen tudta, hogy ő a hibás, tudta, hogy miatta borulunk meg. Úgy emlékszem, a bankszámlánkat feleztük el szó szerint. Ott maradtak a gyerekek, és ott maradt minden úgy, ahogy mi azt létrehoztuk. Ez is volt a megállapodás, hogy ennek a felelősségét én fogom vinni: a gyerekeket is, és az anyagiak nagy részének előteremtését is
– monda Jakupcsek, aki ezt követően a gyerektartás akkori összegét is felidézte.
Akkor nagyon vicces és szimbolikus gyerektartásdíjak voltak. Azt hiszem, 38 ezer forint volt a két gyerekre, a minimálbér valahány százaléka. A színészfizetéshez viszont ez akkor sok pénz volt!
A műsorvezető visszaemlékezése alapján a válásuk után egyértelmű megállapodást kötöttek, amelyben mindketten tudták, milyen feladatok és felelősségek várnak rájuk. Gabriella története arról is szól, hogyan lehet egy nehéz életszakasz után új alapokra helyezni az életet.