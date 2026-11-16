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Jakupcsek Gabriella

Jakupcsek Gabriella őszintén mesélt a válásáról: „A bankszámlánkat feleztük el”

36 perce
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Ritkán hallott őszinteséggel vallott élete egyik legnehezebb időszakáról. Jakupcsek Gabriella most nyíltan beszélt válásáról.
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Jakupcsek GabriellaŐszinte vallomásválás

Jakupcsek Gabriella a Neshama TV vendégeként idézte fel élete egyik meghatározó időszakát, a válását és az azt követő újrakezdést. A műsorvezető őszintén beszélt arról, hogyan állapodtak meg egykori férjével a közös vagyonról, a gyerekekről és az anyagi felelősségről. Bár nem volt könnyű időszak, ma már úgy emlékszik vissza rá, hogy sikerült tiszta helyzetet teremteniük.

Jakupcsek Gabriella piros egyberuhában és fekete bőrdzsekiben áll.
Jakupcsek Gabriella férje tudta, hogy ő a hibás (Fotó: Szabolcs László)

Jakupcsek Gabriella a válásáról: mindent otthagyott a férje

A beszélgetésben Gabriella elmondta, szerencsésnek tartja magát abból a szempontból, ahogyan a válásuk lezajlott.

Szerencsém volt, mert mindent otthagyott. Tulajdonképpen tudta, hogy ő a hibás, tudta, hogy miatta borulunk meg. Úgy emlékszem, a bankszámlánkat feleztük el szó szerint. Ott maradtak a gyerekek, és ott maradt minden úgy, ahogy mi azt létrehoztuk. Ez is volt a megállapodás, hogy ennek a felelősségét én fogom vinni: a gyerekeket is, és az anyagiak nagy részének előteremtését is

– monda Jakupcsek, aki ezt követően a gyerektartás akkori összegét is felidézte.

Jakupcsek Gabriella fekete-fehér virágos kardigánban szigorúan néz.
Jakupcsek Gabriella válása: Mindet tisztáztak exférjével (Fotó: MW archív)
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Akkor nagyon vicces és szimbolikus gyerektartásdíjak voltak. Azt hiszem, 38 ezer forint volt a két gyerekre, a minimálbér valahány százaléka. A színészfizetéshez viszont ez akkor sok pénz volt!

A műsorvezető visszaemlékezése alapján a válásuk után egyértelmű megállapodást kötöttek, amelyben mindketten tudták, milyen feladatok és felelősségek várnak rájuk. Gabriella története arról is szól, hogyan lehet egy nehéz életszakasz után új alapokra helyezni az életet.

 

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