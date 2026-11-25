A James Bond-filmek nemcsak az akciójelenetekről és a különleges autókról, hanem a látványos forgatási helyszínekről is ismertek. A filmsorozatban az évtizedek során tengerparti luxusvillák, történelmi kastélyok és különleges építészeti megoldásokkal rendelkező otthonok is feltűntek. Ezek közül több ma szálláshelyként vagy rendezvényhelyszínként működik - számolt be róla a Daily Mail.

A thaiföldi James Bond-sziget az 1974-es Az aranypisztolyos férfi című film egyik forgatási helyszíne volt

Fotó: BRUNO MORANDI / Robert Harding Premium

A 007-es ügynök először 1962-ben, a Sean Connery főszereplésével készült Dr. No című filmben jelent meg a mozivásznon. Azóta a filmsorozat számos országban forgott, és a világ különböző pontjain található ingatlanokat is bemutatott.

A forgatási helyszínekkel foglalkozó Hunting Bond rajongói oldal közel 600 helyszínt azonosított világszerte.

1. James Bond egyik legismertebb forgatási helyszíne Kaliforniában található

A kaliforniai Palm Springsben álló Elrod House az 1971-ben bemutatott Gyémántok az örökkévalóságnak című filmben szerepelt, amelyben Sean Connery alakította a brit titkosügynököt.

A Coachella-völgyre néző, mintegy 827 négyzetméteres épületet John Lautner amerikai építész tervezte Arthur Elrod belsőépítész számára.

Az ingatlan jellegzetessége a kupola alakú betontető, a kör alaprajzú nappali és a félhold alakú úszómedence. Utóbbi a film egyik verekedős jelenetében is feltűnt, amikor Bond az egyik ellenfelét a vízbe lökte.

2. Görögországi luxusvilla is szerepelt a filmsorozatban

A Jón-tengerre néző Villa Sylva az 1981-es Szigorúan bizalmas című James Bond-filmben tűnt fel, Roger Moore főszereplésével.

A 12 hálószobás ingatlan a történetben Hector Gonzales bérgyilkos madridi otthonát alakította.

A mintegy négyhektáros birtokon található villát jelenleg luxusszállásként és esküvői helyszínként is hasznosítják. Az épület legfeljebb 18 vendég fogadására alkalmas.

3. Történelmi angliai birtokon is forgattak James Bond-filmeket

A Londontól körülbelül egyórás autóútra, Bedfordshire megyében található Luton Hoo Estate két, a brit titkosügynökhöz kapcsolódó filmben is szerepelt.

Az ingatlan az 1983-as Soha ne mondd, hogy soha és az 1999-ben bemutatott A világ nem elég című alkotásban is feltűnt.