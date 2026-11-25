A James Bond-filmek nemcsak az akciójelenetekről és a különleges autókról, hanem a látványos forgatási helyszínekről is ismertek. A filmsorozatban az évtizedek során tengerparti luxusvillák, történelmi kastélyok és különleges építészeti megoldásokkal rendelkező otthonok is feltűntek. Ezek közül több ma szálláshelyként vagy rendezvényhelyszínként működik - számolt be róla a Daily Mail.
A 007-es ügynök először 1962-ben, a Sean Connery főszereplésével készült Dr. No című filmben jelent meg a mozivásznon. Azóta a filmsorozat számos országban forgott, és a világ különböző pontjain található ingatlanokat is bemutatott.
A forgatási helyszínekkel foglalkozó Hunting Bond rajongói oldal közel 600 helyszínt azonosított világszerte.
1. James Bond egyik legismertebb forgatási helyszíne Kaliforniában található
A kaliforniai Palm Springsben álló Elrod House az 1971-ben bemutatott Gyémántok az örökkévalóságnak című filmben szerepelt, amelyben Sean Connery alakította a brit titkosügynököt.
A Coachella-völgyre néző, mintegy 827 négyzetméteres épületet John Lautner amerikai építész tervezte Arthur Elrod belsőépítész számára.
Az ingatlan jellegzetessége a kupola alakú betontető, a kör alaprajzú nappali és a félhold alakú úszómedence. Utóbbi a film egyik verekedős jelenetében is feltűnt, amikor Bond az egyik ellenfelét a vízbe lökte.
2. Görögországi luxusvilla is szerepelt a filmsorozatban
A Jón-tengerre néző Villa Sylva az 1981-es Szigorúan bizalmas című James Bond-filmben tűnt fel, Roger Moore főszereplésével.
A 12 hálószobás ingatlan a történetben Hector Gonzales bérgyilkos madridi otthonát alakította.
A mintegy négyhektáros birtokon található villát jelenleg luxusszállásként és esküvői helyszínként is hasznosítják. Az épület legfeljebb 18 vendég fogadására alkalmas.
3. Történelmi angliai birtokon is forgattak James Bond-filmeket
A Londontól körülbelül egyórás autóútra, Bedfordshire megyében található Luton Hoo Estate két, a brit titkosügynökhöz kapcsolódó filmben is szerepelt.
Az ingatlan az 1983-as Soha ne mondd, hogy soha és az 1999-ben bemutatott A világ nem elég című alkotásban is feltűnt.
A több mint 400 hektáros történelmi birtokon egy impozáns kastély és egy ötcsillagos szálloda is található.
A helyszínt számos más filmes és televíziós produkcióhoz is felhasználták, köztük a Downton Abbey című sorozathoz.
4. Több millió dolláros tengerparti ingatlanok a Bahamákon
A Bahamákon található Ocean Club üdülőkomplexum a 2006-os Casino Royale című filmben kapott szerepet, amelyben Daniel Craig először alakította James Bondot.
A történetben a titkosügynök az üdülőhely egyik tengerparti villájában száll meg. Az épületben játszódik a Solange Dimitriosszal közös jelenetek egy része is.
Az Ocean Club területén a Daily Mail beszámolója szerint 67, két-öt hálószobás, beköltözésre kész óceánparti ingatlant kínálnak megvételre.
Az üdülőhely honlapján szereplő tájékoztatás alapján az árak 7,5 millió dollárnál kezdődnek.
5. Jamaicában született meg James Bond karaktere
A jamaicai GoldenEye különleges helyet foglal el a filmsorozat történetében, annak ellenére, hogy az eredeti ingatlan egyetlen James Bond-filmben sem szerepelt.
A birtok Ian Fleming brit író otthona volt, aki itt alkotta meg a 007-es ügynök karakterét, és megírta a 13 eredeti James Bond-regényt.
Az író egy egyszerű bungalót építtetett Jamaica északi partvidékén. Az ingatlant később eladták, majd GoldenEye néven luxusüdülőhellyé alakították.
A birtokon ma villák, tengerparti bungalók, lagúna menti nyaralóházak és wellnessközpont is található.
A 2021-ben bemutatott Nincs idő meghalni című filmben az alkotók Fleming jamaicai otthona előtt is tisztelegtek. A forgatáshoz egy, az író egykori házára emlékeztető bungalót építettek, és az íróasztalának másolatát is felhasználták.
A GoldenEye ma is luxusüdülőhelyként működik, megőrizve a kapcsolatot a világhírű titkosügynök megalkotójával.