Kiderült, ki lesz az új James Bond

Az Amazon hétfőn, magyar idő szerint 16 órakor hivatalosan is bejelentette, hogy Robert Pattinson lesz az új James Bond. A 007-es ügynök hivatalos Instagram-oldalán először egy rövid videót tettek közzé „Identity confirmed”, vagyis „A személyazonosság megerősítve” felirattal. Nem sokkal később az első képet is nyilvánosságra hozták a színészről James Bond szerepében.

Robert Pattinson veszi át James Bond szerepét Daniel Craigtől

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Denis Villeneuve rendezi az új James Bond-filmet

A következő James Bond-film rendezője a Dűne-filmeket is jegyző Denis Villeneuve lesz, a forgatókönyvet pedig a Birmingham bandája (Peaky Blinders) alkotója, Steven Knight írja. A 26. Bond-film az első, amely az Amazon MGM Studios kreatív irányítása alatt készül, miután a vállalat 2025-ben átvette a filmsorozat feletti alkotói ellenőrzést. A producerek Amy Pascal és David Heyman lesznek. A film hivatalos címét és bemutatójának időpontját egyelőre nem jelentették be.