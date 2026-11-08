Daniel Craig miatt kellett meghalnia Judi Dench karakterének a James Bond-filmben

Judi Dench a James Bond-filmek egyik legemlékezetesebb szereplője volt: M-et, a brit titkosszolgálat vezetőjét és Bond főnökét hét filmben, valamint egy cameo erejéig alakította. A karakter sorsa azonban a 2012-es Skyfallban megpecsételődött: M-t lelőtték, és Bond karjaiban halt meg. A színésznő most megjelent memoárjában azt állítja, állítólag Daniel Craig ötlete volt, hogy karakterét megöljék – írja a Far Out Magazine.
Az Is It Too Late to Make a Run for It? című könyvében a 91 éves angol filmsztár felidézte, hogyan közölték vele, hogy a brit titkosszolgálat vezetőjének véget ér a története. Barbara Broccoli és Michael Wilson producerek, valamint Sam Mendes rendező egy londoni étteremben ismertették vele a tervet.
Felvázolták a történetet, és közölték velem, hogy meg fognak ölni
– írta az Oscar-díjas színésznő.
Judi Dench egyébként régóta szeretett volna kimozdulni M íróasztala mögül. Már a GoldenEye forgatásakor is tréfálkozott azon, hogy miközben a stáb Monte-Carlóban és Szentpéterváron dolgozik, neki mindössze néhány nap jutott Watfordban.
Végül tényleg kiengedtek az íróasztalom mögül... és lelőttek
– fogalmazott ironikusan.
Húsz év után búcsúzott a szereptől
Dench szerint később derült ki számára, hogy Daniel Craig vetette fel M megölésének ötletét. A színésznő ugyanakkor nem omlott össze a döntéstől, ahogy azt annak idején több lap állította.
A sajtóban megjelent, hogy könnyek között fogadta a hírt, miszerint távoznia kell.
Természetesen nem sírtam
– írta, majd hozzátette: miért tette volna ezt húsz csodálatos év és nyolc Bond-film után?
M halála a Skyfall egyik legdrámaibb jelenete lett. A Javier Bardem által alakított Silva halálosan megsebesíti M-et, aki végül Bond karjaiban hal meg.
Dench a memoárjában azt is megjegyezte, hogy nyolc Bond-filmben szerepelt, eggyel többen, mint Roger Moore.
Az Oscar-díjas színésznő 1995-ben, a GoldenEye-ban debütált M szerepében, és egészen a Skyfallig a sorozat meghatározó alakja maradt. Karakterének halála egy korszak végét jelentette, miközben helyét Ralph Fiennes vette át Gareth Malloryként.
A Bond-franchise azóta újabb nagy változás előtt áll: Daniel Craig is távozott, így továbbra is komoly találgatások övezik, ki alakíthatja a következő 007-est.