Daniel Craig miatt kellett meghalnia Judi Dench karakterének a James Bond-filmben

Judi Dench a James Bond-filmek egyik legemlékezetesebb szereplője volt: M-et, a brit titkosszolgálat vezetőjét és Bond főnökét hét filmben, valamint egy cameo erejéig alakította. A karakter sorsa azonban a 2012-es Skyfallban megpecsételődött: M-t lelőtték, és Bond karjaiban halt meg. A színésznő most megjelent memoárjában azt állítja, állítólag Daniel Craig ötlete volt, hogy karakterét megöljék – írja a Far Out Magazine.

Daniel Craig és Judi Dench egy fotózáson, miután bejelentették a James Bond-sorozat 23. filmjének, a Skyfall gyártásának kezdetét London belvárosában, 2011. november 3-án.

Fotó: LEON NEAL / AFP

Az Is It Too Late to Make a Run for It? című könyvében a 91 éves angol filmsztár felidézte, hogyan közölték vele, hogy a brit titkosszolgálat vezetőjének véget ér a története. Barbara Broccoli és Michael Wilson producerek, valamint Sam Mendes rendező egy londoni étteremben ismertették vele a tervet.

Felvázolták a történetet, és közölték velem, hogy meg fognak ölni

– írta az Oscar-díjas színésznő.

Judi Dench egyébként régóta szeretett volna kimozdulni M íróasztala mögül. Már a GoldenEye forgatásakor is tréfálkozott azon, hogy miközben a stáb Monte-Carlóban és Szentpéterváron dolgozik, neki mindössze néhány nap jutott Watfordban.

Végül tényleg kiengedtek az íróasztalom mögül... és lelőttek

– fogalmazott ironikusan.

Húsz év után búcsúzott a szereptől

Dench szerint később derült ki számára, hogy Daniel Craig vetette fel M megölésének ötletét. A színésznő ugyanakkor nem omlott össze a döntéstől, ahogy azt annak idején több lap állította.

A sajtóban megjelent, hogy könnyek között fogadta a hírt, miszerint távoznia kell.

Természetesen nem sírtam

– írta, majd hozzátette: miért tette volna ezt húsz csodálatos év és nyolc Bond-film után?

M halála a Skyfall egyik legdrámaibb jelenete lett. A Javier Bardem által alakított Silva halálosan megsebesíti M-et, aki végül Bond karjaiban hal meg.

Dench a memoárjában azt is megjegyezte, hogy nyolc Bond-filmben szerepelt, eggyel többen, mint Roger Moore.

Az Oscar-díjas színésznő 1995-ben, a GoldenEye-ban debütált M szerepében, és egészen a Skyfallig a sorozat meghatározó alakja maradt. Karakterének halála egy korszak végét jelentette, miközben helyét Ralph Fiennes vette át Gareth Malloryként.