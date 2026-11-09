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james bond

Vajon ki lesz a befutó? Újabb világsztárok versenyeznek James Bond szerepéért

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Még mindig nem tudni, ki lesz Daniel Craig utódja, de egyre több világsztár neve kerül elő. Nemrég Robert Pattinson és Nicholas Hoult is felbukkant a James Bond-jelöltek között.
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james bondszínésznév

Már nemcsak Callum Turner, Josh O’Connor és Jack Lowden neve szerepel az új James Bond lehetséges jelöltjei között. A Variety értesülései szerint Robert Pattinson és Nicholas Hoult is meghallgatáson vett részt a 007-es szerepére, ráadásul Denis Villeneuve rendező előtt.

James Bond
Egyre több nagy név kerül szóba az új James Bond kapcsán / Fotó: LEON NEAL / AFP

Pattinson és Hoult sem újonc a nagy franchise-okban

Mindkét brit színész komoly tapasztalattal rendelkezik a nagyszabású produkciókban. Pattinson a DC Batmanje, korábban pedig az Alkonyat és a Harry Potter filmekben is szerepelt. Nicholas Hoult a DC új Superman-filmjeiben Lex Luthort alakítja, és az X-Men előzménytrilógiájában is feltűnt.

British actor Nicholas Hoult arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Nicholas Hoult brit színész / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Robert Pattinson mellett szólhat az is, hogy már dolgozott együtt Villeneuve-vel: a színész szerepel a rendező készülő Dűne: Harmadik rész című filmjében.

 

British actor Robert Pattinson attends the red carpet event of "Primetime" presented in competition at the 83rd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 5, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Robert Pattinson brit színész / Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Harry Styles és egy 41 éves sztár neve is felmerült James Bond kapcsán

Az új Bond-film előkészítése gőzerővel zajlik, miután az Amazon MGM Studios tavaly Denis Villeneuve-öt kérte fel rendezőnek. 

A kanadai filmes olyan nagyszabású alkotásokat jegyez a Dűnén kívül, mint a Szárnyas fejvadász 2049, az Érkezés vagy a Sicario – A bérgyilkos. A forgatókönyvet a Birmingham bandája (Peaky Blinders) alkotója, Steven Knight írja.

A jelöltek között korábban Callum Turner, Josh O’Connor és Jack Lowden neve merült fel, a Variety szerint pedig Harry Styles is egyeztetett a szerepről. A 41 éves Theo James szintén versenyben lehet.

Pierce Brosnan, aki a kilencvenes években alakította Bondot, Turner mellett tette le a voksát, míg Gary Oldman saját, az Utolsó befutók című sorozatból ismert kollégáját, Jack Lowdent támogatja. Oldman nemrég azt állította, hogy az új 007-est már kiválasztották, hivatalos bejelentés azonban még nem történt.

 

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