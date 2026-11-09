Vajon ki lesz a befutó? Újabb világsztárok versenyeznek James Bond szerepéért

Már nemcsak Callum Turner, Josh O’Connor és Jack Lowden neve szerepel az új James Bond lehetséges jelöltjei között. A Variety értesülései szerint Robert Pattinson és Nicholas Hoult is meghallgatáson vett részt a 007-es szerepére, ráadásul Denis Villeneuve rendező előtt.

Egyre több nagy név kerül szóba az új James Bond kapcsán / Fotó: LEON NEAL / AFP

Pattinson és Hoult sem újonc a nagy franchise-okban

Mindkét brit színész komoly tapasztalattal rendelkezik a nagyszabású produkciókban. Pattinson a DC Batmanje, korábban pedig az Alkonyat és a Harry Potter filmekben is szerepelt. Nicholas Hoult a DC új Superman-filmjeiben Lex Luthort alakítja, és az X-Men előzménytrilógiájában is feltűnt.

Nicholas Hoult brit színész / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Robert Pattinson mellett szólhat az is, hogy már dolgozott együtt Villeneuve-vel: a színész szerepel a rendező készülő Dűne: Harmadik rész című filmjében.

Robert Pattinson brit színész / Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Harry Styles és egy 41 éves sztár neve is felmerült James Bond kapcsán

Az új Bond-film előkészítése gőzerővel zajlik, miután az Amazon MGM Studios tavaly Denis Villeneuve-öt kérte fel rendezőnek.

A kanadai filmes olyan nagyszabású alkotásokat jegyez a Dűnén kívül, mint a Szárnyas fejvadász 2049, az Érkezés vagy a Sicario – A bérgyilkos. A forgatókönyvet a Birmingham bandája (Peaky Blinders) alkotója, Steven Knight írja.

A jelöltek között korábban Callum Turner, Josh O’Connor és Jack Lowden neve merült fel, a Variety szerint pedig Harry Styles is egyeztetett a szerepről. A 41 éves Theo James szintén versenyben lehet.

Pierce Brosnan, aki a kilencvenes években alakította Bondot, Turner mellett tette le a voksát, míg Gary Oldman saját, az Utolsó befutók című sorozatból ismert kollégáját, Jack Lowdent támogatja. Oldman nemrég azt állította, hogy az új 007-est már kiválasztották, hivatalos bejelentés azonban még nem történt.