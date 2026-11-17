Hosszú várakozás és találgatás után hétfőn végre kiderült, hogy ki lesz az új James Bond. Mint arról beszámoltunk, az Amazon magyar idő szerint november 16-án 16 órakor hivatalosan is bejelentette, hogy Robert Pattinson lesz az új 007-es ügynök. Természetesen a bejelentés mellett a brit királyi család sem mehetett el szó nélkül, Károly király már üdvözölte is a színészt szolgálatában.

Károly király üzent az új James Bondnak. Fotó: ISABEL INFANTES / AFP

Üdvözöljük Őfelsége titkosszolgálatában, Mr. Bond

- olvasható az uralkodó üzenete a bejelentés mellett, amelyen a 40 éves Pattinson a brit kém szerepében látható.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Nagy rajongója a királyi család a James Bond filmeknek

A brit királyi család hosszú múltra tekint vissza az ikonikus filmsorozattal.

A James Bond-filmek 60 éves története során a királyi család tagjai részt vettek a filmpremiereken, ellátogattak a forgatásokra, és más módokon is kifejezték támogatásukat Nagy-Britannia egyik legünnepeltebb filmsorozata iránt.

Erzsébet királynő emlékezetes módon részt vett a Csak kétszer élsz 1967-es londoni premierjén, ahol találkozott az eredeti Bond-színésszel, Sean Conneryvel. A történelmet író uralkodó a későbbiekben is üdvözölte a szerepet átvevő színészeket, köztük Pierce Brosnant és Daniel Craiget.

Diana hercegnőé több Bond-premieren is megjelent az akkori Károly herceg oldalán, többek között az 1981-es Szigorúan bizalmas és az 1985-ös Halálvágta bemutatóján. Vilmos herceg és Harry herceg később folytatták a hagyományt: részt vettek A Quantum csendje 2008-as premierjén, és találkoztak Craiggel. A család kapcsolata a filmsorozattal 2021 szeptemberében folytatódott, amikor Vilmos herceg, Katalin hercegné, Károly herceg és Kamilla részt vettek a 007 Nincs idő meghalni londoni premierjén - írta a People.