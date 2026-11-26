Jennifer Lawrence egy Instagram-bejegyzésben viccelődött a róla terjedő pletykákkal. A 36 éves Oscar-díjas színésznő azután került a figyelem középpontjába, hogy a The Cut magazinnak adott interjúja és az abban megjelent fotói miatt sokan azt találgatták, átesett-e szemhéjplasztikán.

Jennifer Lawrence reagált a szemhéjplasztikájáról szóló pletykákra Fotó: COLOR FORCE / LIONSGATE / Collection ChristopheL via AFP

A színésznő hétfőn újraosztotta sminkese, Shayna Gold egyik Instagram-bejegyzését, amelyen a saját hajápolási márkája, a Mes termékei szerepeltek. A kép fölé ezt írta: „Ő az, aki megcsinálta a szemhéjplasztikámat” – utalva az angol bleph kifejezésre, amely a szemhéjplasztika rövidítése.

A megjegyzés természetesen vicc volt: Shayna Gold ugyanis valójában azt a sminket készítette el, amelyet Jennifer Lawrence a The Cut fotózásán viselt, és amely elindította a találgatásokat.

Jennifer Lawrence nyíltan beszélt a plasztikai beavatkozásokról

A színésznő korábban sem titkolta, hogy volt már plasztikai beavatkozása, és arról is beszélt, milyen műtéteket vállalna a jövőben. A The Cut-nak adott októberi interjújában elárulta, hogy a mellein már végeztetett beavatkozást, és azt sem zárta ki, hogy egyszer arcfelvarrást is szeretne.

Jennifer Lawrence ugyanakkor a mostani pletykákra reagálva nem erősítette meg, hogy valaha szemhéjplasztikán esett volna át. A friss megjelenését ezúttal inkább a sminkesének tulajdonította.

Az interjúban arról is beszélt, hogy anyaként is szeretne vonzó és magabiztos maradni. „Szexi anya akarok lenni” – fogalmazott, majd hozzátette: azt szeretné, ha az óvodai vagy iskolai reggeli leadáskor is olyan nő benyomását keltené, akinél minden a helyén van, amikor valójában éppen csak felébredt, és még nincs minden rendben körülötte.

A mellimplantátumairól is nyíltan beszélt

Lawrence azt sem titkolja, ha plasztikai beavatkozásra szánja el magát. A Watch What Happens Live című műsorban Andy Cohen vendégeként nemrég a mellimplantátumairól is beszélt.

„Igen, és implantátumaim vannak. Újak” – mondta a műsorban. Amikor a kosárméretéről kérdezték, úgy válaszolt, hogy szerinte teljes C-s méretről van szó, vagyis nagyjából ugyanakkora, mint a terhessége előtt volt.