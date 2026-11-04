Elhunyt a világsztárok fodrásza, aki Mick Jaggernek és Diana hercegnének is dolgozott

Elhunyt John Frieda, a brit sztárfodrász, aki az 1960-as és 1970-es években vált a hírességek kedvencévé, és akinek Twiggy, Jackie Onassis, Diana hercegné és Mick Jagger is az ügyfelei közé tartozott. A fodrász emellett a nevével fémjelzett hajápolási termékekről is híressé vált, valamint az úgynevezett Purdey frizuráról, amelyet Joanna Lumley színésznőnek álmodott meg 1976-ban. A szomorú hírt Frieda fodrászszalonja jelentette be kedden egy Instagram-bejegyzésben.

75 éves korában elhunyt John Frieda / Fotó: SCOTT WINTROW / Getty Images North America

75 éves korában elhunyt John Frieda

Nehéz szívvel tesszük közzé a hírt, hogy szeretett Johnunk a családja körében, békésen elhunyt. John több volt számunkra, mint mentor: igazi ikonnak számított ebben az iparban. Ő volt az a személy, aki mindent megtanított nekünk, hitt bennünk és segített, hogy jobbá váljunk. Nyugodj békében, John! Örökké a szívünkben maradsz

- olvasható a bejegyzésben.

A sztárfodrász 1976-ban nyitotta meg a saját szalonját London belvárosában, amely hatalmas siker lett: ezután szerte a világban nyíltak fióküzletek, többek közt Barbadoson, Ibizán és Los Angelesben is. Frieda a 1990-es években kezdett a hajápolási termékeinek fejlesztésére koncentrálni, majd az üzleti birodalma a következő évtizedben gyors növekedésnek indult: az Egyesült Államokban és világszerte is terjeszkedett.

Farewell to John Frieda, the man behind the iconic Purdey Bob, as worn by Joanna Lumley in The New Avengers! https://t.co/olQLcyaX2t — Catherine Curzon (@MadameGilflurt) November 4, 2026

Frieda 1977 és 1990 között az énekesnő Lulu férje volt: ebből a kapcsolatból született a fia, a színész Jordan Frieda. Később Avery Agnellit, a Fiat örökösének, Giovanni Agnellinek az özvegyét vette feleségül, akivel két közös gyermeket és egy mostohalányt neveltek - írja a BBC.