Meghalt a Ki vagy, Doki? legendás színésze

„Sajnálattal jelentem be édesapám halálát… egy nyáron át tartó betegség után. Végül békésen távozott” – írta John Leeson fia, Guy Ducker a közösségi oldalán.

John Leeson több évtizeden át volt K9 hangja, 83 évesen halt meg - Illusztráció

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John Leeson több évtizeden át volt K9 hangja

John Leeson (születési nevén John Ducker) 1977-ben szólaltatta meg először K9-et, amely eredetileg csak egyetlen epizódra készült, később azonban a sorozat egyik legnépszerűbb szereplőjévé vált.

A színész 1981-ig, majd a későbbi folytatásokban, különkiadásokban és spin-offokban is visszatért a robotkutya szerepéhez.

Everyone at Big Finish is very sad to learn of the death of John Leeson earlier today. Our condolences go out to his family and friends. He will be sorely missed by us all. A full tribute will be published later this week. https://t.co/6AAb96lSAe — Big Finish Insider (@bigfinish) November 1, 2026

A Ki vagy, Doki? (Doctor Who) korábbi showrunnerje, Russell T. Davies megható szavakkal emlékezett meg Leesonról:

Nem volt kérdés, hogy Johnra bízzuk K9 hangját. Egy előkelő kutya: fennhéjázó, gőgös, csipkelődő, mégis valahogy ártatlan – és annyira vicces. Pontosan eltalálta a karaktert, így a gyerekek is könnyen utánozhatták. Ez pedig nem könnyű feladat. Igazi úriember volt; halála nagy veszteség

– írja a Guardian.

Leeson más brit televíziós produkciókban is szerepelt, többek között a Dad’s Army és a Rainbow című műsorokban, emellett a Channel 4 bemondójaként is dolgozott.

Idén a sorozat egy másik sztárja is meghalt

Meghalt 101 éves korában Laurie Webb, a Ki vagy, doki? egyik legidősebb szereplője. Mindössze néhány héttel a 102. születésnapja előtt hunyt el, halálhíre pedig sokkolta a rajongókat.