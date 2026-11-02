Meghalt a Ki vagy, Doki? legendás színésze

„Sajnálattal jelentem be édesapám halálát… egy nyáron át tartó betegség után. Végül békésen távozott” – írta John Leeson fia, Guy Ducker a közösségi oldalán.
John Leeson több évtizeden át volt K9 hangja
John Leeson (születési nevén John Ducker) 1977-ben szólaltatta meg először K9-et, amely eredetileg csak egyetlen epizódra készült, később azonban a sorozat egyik legnépszerűbb szereplőjévé vált.
A színész 1981-ig, majd a későbbi folytatásokban, különkiadásokban és spin-offokban is visszatért a robotkutya szerepéhez.
A Ki vagy, Doki? (Doctor Who) korábbi showrunnerje, Russell T. Davies megható szavakkal emlékezett meg Leesonról:
Nem volt kérdés, hogy Johnra bízzuk K9 hangját. Egy előkelő kutya: fennhéjázó, gőgös, csipkelődő, mégis valahogy ártatlan – és annyira vicces. Pontosan eltalálta a karaktert, így a gyerekek is könnyen utánozhatták. Ez pedig nem könnyű feladat. Igazi úriember volt; halála nagy veszteség
– írja a Guardian.
Leeson más brit televíziós produkciókban is szerepelt, többek között a Dad’s Army és a Rainbow című műsorokban, emellett a Channel 4 bemondójaként is dolgozott.
Idén a sorozat egy másik sztárja is meghalt
Meghalt 101 éves korában Laurie Webb, a Ki vagy, doki? egyik legidősebb szereplője. Mindössze néhány héttel a 102. születésnapja előtt hunyt el, halálhíre pedig sokkolta a rajongókat.