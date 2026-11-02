ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bóka János és Palóc André sajtótájékoztatója a költségvetésről – élőben az Origón!

Fontos

Megjelentek az első hópelyhek a Kékestetőn

gyászhír

Meghalt a Ki vagy, Doki? legendás színésze

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
83 éves korában meghalt John Leeson brit színész, aki a Ki vagy, doki? című sci-fi sorozatban a K9 nevű robotkutya hangját adta. John Leeson halálhírét fia, Guy Ducker jelentette be, közlése szerint a színész egy hosszabb betegség után, békésen hunyt el.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászhírDoctor WhoKi vagy, Doki?

„Sajnálattal jelentem be édesapám halálát… egy nyáron át tartó betegség után. Végül békésen távozott” – írta John Leeson fia, Guy Ducker a közösségi oldalán.

gyász, búcsú, elhunyt, gyertya, mécses, John Leeson
John Leeson több évtizeden át volt K9 hangja, 83 évesen halt meg - Illusztráció
Fotó: Unsplash

John Leeson több évtizeden át volt K9 hangja

John Leeson (születési nevén John Ducker) 1977-ben szólaltatta meg először K9-et, amely eredetileg csak egyetlen epizódra készült, később azonban a sorozat egyik legnépszerűbb szereplőjévé vált.

A színész 1981-ig, majd a későbbi folytatásokban, különkiadásokban és spin-offokban is visszatért a robotkutya szerepéhez.

A Ki vagy, Doki? (Doctor Who) korábbi showrunnerje, Russell T. Davies megható szavakkal emlékezett meg Leesonról: 

Nem volt kérdés, hogy Johnra bízzuk K9 hangját. Egy előkelő kutya: fennhéjázó, gőgös, csipkelődő, mégis valahogy ártatlan – és annyira vicces. Pontosan eltalálta a karaktert, így a gyerekek is könnyen utánozhatták. Ez pedig nem könnyű feladat. Igazi úriember volt; halála nagy veszteség

 – írja a Guardian.

Leeson más brit televíziós produkciókban is szerepelt, többek között a Dad’s Army és a Rainbow című műsorokban, emellett a Channel 4 bemondójaként is dolgozott.

Idén a sorozat egy másik sztárja is meghalt

Meghalt 101 éves korában Laurie Webb, a Ki vagy, doki? egyik legidősebb szereplője. Mindössze néhány héttel a 102. születésnapja előtt hunyt el, halálhíre pedig sokkolta a rajongókat.

 

Szóljon hozzá!