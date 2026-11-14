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III. Károly király

Szigorú gyerekkor, botrányok és a korona: 78 éves lett III. Károly király

5 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A brit uralkodó élete nem volt leányálom. Károly király a szigorú gyerekkora után évtizedekig várt a trónra, miközben első házassága egy szerelmi viszony miatt ment tönkre.
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III. Károly királyII. Erzsébet királynőkirályi család

1948. november 14-én született meg Charles Philip Arthur George, vagy ahogy ma ismerjük, III. Károly király. Bár a legtöbben azt gondolnák, hogy ilyenkor az egész Egyesült Királyság ünnepel, érdemes megjegyezni, hogy az uralkodónak mondhatni két születésnapja van: a novemberi mellett június második szombatján tartják a Trooping the Colour-t - egy nagyszabású, hivatalos állami ünnepséget.

78 éves lett Károly király.
78 éves lett Károly király. Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

Nem volt leányálom Károly király gyermekkora

Mint szinte minden uralkodói családba született gyermeknek, az akkor még Károly hercegnek is meglehetősen szigorú gyerekkora volt. A herceg mindössze hároméves volt, amikor édesanyja, II. Erzsébet trónra lépett. A királynőt teljesen lefoglalták az államfői teendők, így Károlyt és testvéreit, Anna hercegnőt, valamint András és Eduárd herceget nagyrészt a nevelők és a palota személyzete nevelte. Apja, Fülöp herceg nehezen viselte, hogy elsőszülött fia kifejezetten érzékeny, visszahúzódó, valamint a művészeteket és a természetet kedvelő kisfiú volt. Fülöp "férfiasabbá" akarta tenni Károlyt, ezért kemény kézzel, szigorúan bánt vele, ami gyakran vezetett nyilvános megaláztatásokhoz és Károly önbizalmának megtöréséhez.

A rideg családi környezetben a melegséget és a feltétel nélküli szeretetet az anyakirályné, II. Erzsébet édesanyja jelentette Károly számára. A nagymamája korán felismerte és támogatta Károly zenei, művészeti és természet iránti fogékonyságát.

A walesi herceg beiktatása

Károly herceg 1965-ben, 16 évesen kezdte meg első önálló hivatalos királyi teendőit, de a teljes állású, felnőtt uralkodói feladatokat csak egyetemi tanulmányai és katonai szolgálata után, az 1970-es évek közepén vette át.

1969-ben az átütő erejű belépőt a közéletbe a 20 éves korában tartott ünnepélyes beiktatása jelentette a caernarfoni várban. Ekkor kapta meg formálisan a walesi hercegi címet, és innentől kezdve vett részt rendszeresen a parlament megnyitóin, állami fogadásokon és diplomáciai utakon.

Miután elvégezte a Cambridge-i Egyetemet, majd pilótaként és tengerésztisztként szolgált a Brit Királyi Haditengerészetnél, 1976-ban leszerelt a seregből. Ebben az évben alapította meg fő művét, a fiatalokat segítő The Prince's Trust alapítványt. Ekkortól kezdve - édesanyja, II. Erzsébet mellett - már teljes állásban a korona szolgálatának szentelte az életét. 

Diana hercegné: "Hárman voltunk ebben a házasságban"

Károly király, Diana hercegné és Kamilla királyné kapcsolata a modern brit monarchia legvitatottabb és leginkább dokumentált szerelmi háromszöge, amely évtizedeken át lázban tartotta a világot, és alapjaiban rázta meg a királyi családot.

1970 környékén Károly és Kamilla egymásba szerettek, de a királyi udvar elvárásai miatt nem házasodhattak össze. Kamilla végül máshoz ment feleségül, de érzelmi kötelékük megmaradt. 1981-ben a trónörökösre nehezedő nyomás miatt Károly feleségül vette a fiatal Lady Diana Spencert. A mesébe illő esküvő mögött azonban hamar megmutatkoztak a személyiségbeli különbségek és herceg elfojtott érzései Kamilla iránt.

Az 1980-as évek közepétől Károly és Kamilla újrakezdték a titkos viszonyukat. Diana boldogtalansága, bulémiája és a kölcsönös hűtlenségek végül a házasság teljes megfenekléséhez, majd 1996-ban a hivatalos váláshoz vezettek. A néhai walesi hercegné híres mondata szerint: "Hárman voltunk ebben a házasságban."

Károly és Diana házasságából két gyermek született: Vilmos herceg 1982. június 21-én, míg öccse, Harry herceg 1984. szeptember 15-én.

Diana 1997-es tragikus halála után a közvélemény Kamillát és Károlyt hibáztatta. A pár végül 2005-ben összeházasodott, és a britek fokozatosan elfogadták Kamillát, akit Károly trónra lépésekor királynévá koronáztak. 

Erzsébet királynő halála és a trónra lépés

II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án halt meg, és III. Károly király még aznap, édesanyja halálának pillanatában azonnal trónra lépett.
Bár a hivatalos és ünnepélyes koronázási ceremóniát csak hónapokkal később, 2023. május 6-án tartották meg a Westminster-apátságban, a brit jog és az uralkodói utódlás elvei szerint Károly 2022. szeptember 8-tól az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség törvényes uralkodója.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted Károly király életének legfontosabb mozzanatait!

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Galéria: Botrányok, titkos szerelmek és családi drámák: így jutott el a trónig Károly király – fotók
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Az 1948. december 15-én a leendő II. Erzsébet angol királynő és fia Károly herceg

 

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