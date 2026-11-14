Szigorú gyerekkor, botrányok és a korona: 78 éves lett III. Károly király

1948. november 14-én született meg Charles Philip Arthur George, vagy ahogy ma ismerjük, III. Károly király. Bár a legtöbben azt gondolnák, hogy ilyenkor az egész Egyesült Királyság ünnepel, érdemes megjegyezni, hogy az uralkodónak mondhatni két születésnapja van: a novemberi mellett június második szombatján tartják a Trooping the Colour-t - egy nagyszabású, hivatalos állami ünnepséget.

78 éves lett Károly király. Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

Nem volt leányálom Károly király gyermekkora

Mint szinte minden uralkodói családba született gyermeknek, az akkor még Károly hercegnek is meglehetősen szigorú gyerekkora volt. A herceg mindössze hároméves volt, amikor édesanyja, II. Erzsébet trónra lépett. A királynőt teljesen lefoglalták az államfői teendők, így Károlyt és testvéreit, Anna hercegnőt, valamint András és Eduárd herceget nagyrészt a nevelők és a palota személyzete nevelte. Apja, Fülöp herceg nehezen viselte, hogy elsőszülött fia kifejezetten érzékeny, visszahúzódó, valamint a művészeteket és a természetet kedvelő kisfiú volt. Fülöp "férfiasabbá" akarta tenni Károlyt, ezért kemény kézzel, szigorúan bánt vele, ami gyakran vezetett nyilvános megaláztatásokhoz és Károly önbizalmának megtöréséhez.

A rideg családi környezetben a melegséget és a feltétel nélküli szeretetet az anyakirályné, II. Erzsébet édesanyja jelentette Károly számára. A nagymamája korán felismerte és támogatta Károly zenei, művészeti és természet iránti fogékonyságát.

A walesi herceg beiktatása

Károly herceg 1965-ben, 16 évesen kezdte meg első önálló hivatalos királyi teendőit, de a teljes állású, felnőtt uralkodói feladatokat csak egyetemi tanulmányai és katonai szolgálata után, az 1970-es évek közepén vette át.

1969-ben az átütő erejű belépőt a közéletbe a 20 éves korában tartott ünnepélyes beiktatása jelentette a caernarfoni várban. Ekkor kapta meg formálisan a walesi hercegi címet, és innentől kezdve vett részt rendszeresen a parlament megnyitóin, állami fogadásokon és diplomáciai utakon.

Miután elvégezte a Cambridge-i Egyetemet, majd pilótaként és tengerésztisztként szolgált a Brit Királyi Haditengerészetnél, 1976-ban leszerelt a seregből. Ebben az évben alapította meg fő művét, a fiatalokat segítő The Prince's Trust alapítványt. Ekkortól kezdve - édesanyja, II. Erzsébet mellett - már teljes állásban a korona szolgálatának szentelte az életét.